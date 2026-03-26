26. 3. Emanuel
Reklama
Reklama
Zahraničí

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

ČTK

Americký soudce ve čtvrtek odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu.

FILE PHOTO: Maduro appears in US court to face narco-terrorism charges
Zadržený prezident Venezuly Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Flores. Ilustrační foto. Foto: REUTERS
Reklama

Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni. USA v lednu Madura a jeho choť unesly z prezidentského paláce v Caracasu. Oba jsou od té doby zadržováni ve vazební věznici v Brooklynu.

Obhájci páru tvrdí, že vláda Spojených států narušuje jeho obhajobu. Právník Barry Pollack řekl, že pár není schopen uhradit právní poplatky na vlastní náklady a že vládě Venezuely by mělo být umožněno je pokrýt.

Soudce Alvin Hellerstein se opakovaně ptal prokurátorů na dostupnost jiných fondů, ze kterých by obhajoba páru mohla být hrazena. Zástupce prokurátora Kyle Wirshba řekl, že americká vláda věc prošetřuje.

Hellerstein uvedl, že brzy vynese rozhodnutí o tom, zda nařídí administrativě prezidenta Donalda Trumpa, aby Venezuele povolila právní poplatky uhradit.

Reklama
Reklama

USA plánují s Madurem, který už byl obviněn narkoterorismu, zahájit další soudní procesy, řekl ve čtvrtek novinářům Trump. Maduro i Floresová veškerá obvinění z obchodování s drogami před newyorským soudem v lednu odmítli. "Jsem slušný muž, prezident své země," prohlásil tehdy Maduro.

Americký prezident po únosu venezuelského prezidenta jako prozatímní hlavu státu podpořil Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington

ŽIVĚ Írán hledá cestu k ukončení války, naznačil Trumpův emisar

Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek podle agentur prohlásil na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův emisar naopak uvedl, že Írán hledá cestu k ukončení války.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině

Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama