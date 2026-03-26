Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce ve čtvrtek odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu.
Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni. USA v lednu Madura a jeho choť unesly z prezidentského paláce v Caracasu. Oba jsou od té doby zadržováni ve vazební věznici v Brooklynu.
Obhájci páru tvrdí, že vláda Spojených států narušuje jeho obhajobu. Právník Barry Pollack řekl, že pár není schopen uhradit právní poplatky na vlastní náklady a že vládě Venezuely by mělo být umožněno je pokrýt.
Soudce Alvin Hellerstein se opakovaně ptal prokurátorů na dostupnost jiných fondů, ze kterých by obhajoba páru mohla být hrazena. Zástupce prokurátora Kyle Wirshba řekl, že americká vláda věc prošetřuje.
Hellerstein uvedl, že brzy vynese rozhodnutí o tom, zda nařídí administrativě prezidenta Donalda Trumpa, aby Venezuele povolila právní poplatky uhradit.
USA plánují s Madurem, který už byl obviněn narkoterorismu, zahájit další soudní procesy, řekl ve čtvrtek novinářům Trump. Maduro i Floresová veškerá obvinění z obchodování s drogami před newyorským soudem v lednu odmítli. "Jsem slušný muž, prezident své země," prohlásil tehdy Maduro.
Americký prezident po únosu venezuelského prezidenta jako prozatímní hlavu státu podpořil Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vládu hrozbou dalšího vojenského útoku přinutil ke spolupráci.
ŽIVĚ Írán hledá cestu k ukončení války, naznačil Trumpův emisar
Americký prezident Donald Trump si není jistý, zda jsou Spojené státy ochotny uzavřít dohodu s Íránem. Šéf Bílého domu to ve čtvrtek podle agentur prohlásil na zasedání kabinetu ve Washingtonu. Íránce označil za skvělé vyjednavače, Teherán podle něj žádá o dohodu s USA. Trumpův emisar naopak uvedl, že Írán hledá cestu k ukončení války.
Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
„51,90 za naftu? Nehorázná cena.“ Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.
Připraveni udeřit kdekoli na světě do 18 hodin. Trumpova elitní jednotka míří k Íránu
Američtí elitní výsadkáři s historií sahající od vylodění v Normandii až po moderní konflikty míří na Blízký východ. Pokud by se Spojené státy rozhodly obsadit íránský ostrov Charg, právě jednotky 82. výsadkové divize by mohly sehrát klíčovou roli.