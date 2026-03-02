Měla to být záchrana v těžkých časech. Místo toho nové AUDI dopadlo jako Škoda

Evropské automobilky bojují s propadem prodejů v Číně různými způsoby. Audi třeba loni uvedlo novou čistě čínskou značku AUDI, ovšem bez čtyř kruhů, která měla lépe odpovídat vkusu místních zákazníků. Co zpočátku vypadalo na velký úspěch, se ale rychle mění v propadák. Prodeje klesají na dno a německá automobilka přichází s masivními slevami.
Podzimní uvedení značky AUDI a jejího prvního modelu E5 Sportback na čínský trh vypadalo jako trefa do černého. Půl hodiny po spuštění předprodeje už měla na svém kontě přes deset tisíc předobjednávek, začátkem ledna se k tomu přidal i titul čínského auta roku. Teď se však ukazuje, že nic z toho Číňany vlastně moc nezajímá.
Jak totiž napsal web CarNewsChina, od loňského září do letošního ledna se povedlo prodat jen 7070 kusů elektrického kombi E5 Sportback, v samotném lednu to bylo jen 420 aut. Spousta předobjednávek tak zřejmě byla nezávazná a zájemci je nakonec zrušili.
V lednu bylo mimochodem nejprodávanějším autem v Číně Xiaomi YU7 s téměř 38 tisíc kusy a třeba taková Tesla – i přes propad – prodala skoro 17 tisíc kusů Modelu Y. Lépe na tom dle čínských médií byla i přímá konkurence AUDI: Zeekr 007 GT nebo Nio ET5 Touring.
AUDI se tak uchýlilo ke klasické podpoře prodejů: masivní slevové kampani. Cena elektrického kombi tak spadla o 30 tisíc jüanů, v přepočtu 90 tisíc korun. Třetina z této částky je náhrada za pořizovací daň, třetina je přímá sleva a třetina je bonus za výkup staršího auta. Základní cenu to tak srazilo na 205 900 jüanů, v přepočtu asi 617 tisíc korun.
Pro srovnání, zmíněné SUV Xiaomi YU7 stojí od v přepočtu asi 759 tisíc korun. E5 Sportback je v aktuální slevě o kousek levnější i než sedan Xiaomi SU7 a stojí podobně jako Zeekr 007 GT, píše CarNewsChina.
E5 Sportback má na délku 4881 mm a mezi nápravami 2950 mm. Na celé karoserii nenajdete jediné logo čtyř kruhů, branding je kompletně zajištěný nápisy AUDI velkými písmeny. Automobilka vznikla ve spolupráci s místním mamutím koncernem SAIC, který je jinak jedním z partnerů koncernu VW na čínském trhu.
Tím se povedlo zlevnit použitou techniku a hlavně urychlit třeba zavedení 800V elektrické architektury. Žádné evropské Audi podobnou techniku nemá.
E5 Sportback se v Číně nabízí ve čtyřech verzích s pohonem zadních nebo všech kol. Maximální výkon je 579 kW a největší 100kWh baterie zajišťuje dojezd až 770 km. Podle čínského testovacího cyklu. Kromě techniky je výrazně čínském vkusu uzpůsobený i design, který se výrazně vymyká tomu, na co je Evropan u značky se čtyřmi kruhy zvyklý. Kromě něj pak nabízí AUDI také SUV E7X.
Evropské automobilky se v Číně dlouhodobě potýkají s propady prodejů na úkor stále sílících lokálních výrobců. Chodit nemusíme daleko: pro Škodu byl čínský trh ještě před pandemií koronaviru vůbec největším na světě, loni dodala tamním zákazníkům 15 tisíc aut, šestkrát méně než v Česku.
Nepomáhají ani masivní slevy a pravidelně se objevují otázky a úvahy, jestli by pro okřídlený šíp nebylo lepší z Číny úplně odejít. Propad prodejů trápí i mateřský Volkswagen, který ale i tak patří k nejpopulárnějším značkám na čínském trhu. Přesto začal v posledních letech sázet na novou strategii větší spolupráce s lokálními partnery. Loni například uvedl první elektrické SUV s technikou konkurenčního Xpengu.
Více na modely od lokálních výrobců sázejí i jiní: třeba Nissan prodává přeznačené Dongfengy, Toyota si zase adoptovala některé elektrické modely GAC.
Peugeot a Citroën se skomírající prodeje pro změnu rozhodly nastartovat založením nové značky Hedmos, která vznikla spolu s lokálním partnerem Dongfeng. Je to tak podobný případ jako u AUDI. První model, elektrické SUV 06, se začalo prodávat loni.
