Poslední překážka padla. První Volkswagen dostal čínskou techniku, rozhodli zákazníci

Loni v únoru oznámil Volkswagen partnerství s čínským start-upem Xpeng. Ten mimochodem letos na konci června vstoupil i do České republiky. Němci v Xpengu koupili 4,99procentní podíl a na oplátku dostali přístup k jeho technice, na níž se rozhodli postavit dva elektromobily, modely takzvaně "z Číny pro Čínu".
Použití již existující techniky umožnilo zásadně zkrátit dobu vývoje, což Volkswagen v Číně téměř zoufale potřeboval. Prodejně mu totiž začal trochu ujíždět vlak, mimo jiné i proto, že na poli elektromobilů sázel na globální modely řady ID známé i z Česka.
ID. Unyx 08 je prvním příkladem specificky pro Čínu vyvinutého elektromobilu, který by měl maximálně odpovídat poptávce lokálních zákazníků. Ostatně Volkswagen auto uvozuje spojením "německé inženýrství s lokální inovací". Jako koncept ID. Evo se ukázal letos na jaře v Šanghaji, kde zazářil vedle dalších dvou koncepčních elektromobilů vyvinutých s lokálními partnery FAW a SAIC.
Už na jaře bylo jasné, že právě ID. Evo je nejblíže sériové výrobě a podoba pětimetrového modelu ID. Unyx 08 to jen potvrzuje. Základem by měla být upravená platforma Xpengu G9, která VW mimo jiné přinesla 800V elektrickou architekturu a s tím související rychlé nabíjení.
Ani stávající německé elektromobily nebyly v této otázce úplně pomalé, ale i evropská nabídka Hyundaie a Kie ukazuje, že 800V základ je v aktuálním elektrickém světě špičkou.
Konkrétní nabíjecí výkon zatím nevíme. Díky čínskému ministerstvu průmyslu a informačních technologií, které pravidelně na svých stránkách zveřejňuje katalog schválených modelů k možnému veřejnému připomínkování, nicméně nějaké podrobnosti známe. Na výběr tak bude zadokolka s 230 kW nebo čtyřkolka s dodatečným 140kW elektromotorem vpředu.
Baterku s chemií LFP dodá CATL a stačit by měla na dojezd přes 700 kilometrů. To je hodnota podle čínského cyklu, německý magazín Automobilwoche ji přepočítává zhruba jako 580 kilometrů podle evropského testovacího cyklu.
S délkou pět metrů a rozvorem náprav s hodnotou 3030 mm je ID. Unyx 08 o něco větší než Xpeng G9. Ten má přitom čínská značka v nabídce i na českém trhu.
Xpeng Volkswagenu pomohl i s asistenčními systémy pro autonomní jízdu ve městě i na dálnici, která je na rozdíl od Evropy v Číně stále velkým tématem, a samozřejmě také se softwarem. Ten využívá umělou inteligenci pro interakce s vozidlem. Aktualizace systému pak bude možné provádět vzduchem.
Elektrické SUV cílí na mladší zákazníky, čemuž odpovídá i design úplně odlišný od všech stávajících modelů Volkswagenu. Auto má do středu karoserie protažená světla vpředu i vzadu, podsvícená loga na obou koncích auta a v zadní spoileru integrované podsvícené logo vlka. Nechybí zapuštěné kliky dveří a uvnitř by pak měla být soustava velkého centrálního displeje a menší obrazovky před řidičem. Fotky kabiny nicméně zatím zveřejněné nebyly.
Výrobu ID. Unyx 08 bude mít od příštího roku na starosti podnik Volkswagen Anhui, který se soustředí na elektrické modely a plug-in hybridy. Volkswagen ho před lety založil s místní automobilkou JAC, která v něm má dnes 25procentní podíl. Zbytek, a tedy i celé řízení podniku, patří VW. Rodina ID. Unyx má zatím dva modely: 06 je SUV, v Evropě známé jako Cupra Tavascan, 07 je pro změnu sedan připomínající evropský model ID.7. SUV 08 pak bude vlajkovou lodí celé rodiny.
Volkswagen není první značkou, která se v Číně obrátila směrem k domácím automobilkám. Audi spolu se SAIC vyrábí jen pro Čínu model AUDI E5 Sportback dokonce bez typických čtyř kruhů. Mazda vozí elektromobily vycházející z modelů značky Deepal i do Evropy, Nissan pro změnu nabízí několik přeznačených Dongfengů a Volvo do svého portfolia zařadilo luxusní MPV od Zeekru.