„Teď ne.“ Žádal AI o vypnutí čtecí lampičky, výsledkem byl náraz do svodidel

Pouhým hlasem lze v současných autech ovládat mnoho palubních funkcí, nejnovější incident z čínské dálnice však ukázal, že by to automobilky neměly přehánět.
Hlasový asistent vozu značky Lynk & Co si špatně vyložil pokyn, který mu dal řidič během jízdy. Počítač měl „zhasnout světla na čtení“, místo toho však uprostřed noci vypnul veškeré osvětlení vozu. Když řidič důrazně žádal znovu o jejich zapnutí, auto mu odvětilo, že příkaz teď neprovede.
Protože dálnice v tu chvíli byla prázdná a zcela neosvětlená, řidič zpanikařil a narazil s autem do svodidel. O incidentu hojně referovala čínská média, na kterých koloval i videozáznam pořízený z paluby vozu, ten však po několika hodinách ze stránek zpravodajských serverů zmizel.
Zástupce generálního ředitele společnosti Lynk & Co se za bezpečnostní incident veřejně omluvil: „Našli jsme řešení pro optimalizaci hlasového ovládání, které jsme nyní dokončili a co nejdříve provedeme aktualizaci prostřednictvím cloudových služeb. Odteď bude možné světlomety během jízdy vypínat jen ručně,“ uvedl Mu Jun.
Za příčinu incidentu označila čínská média aktualizaci softwaru, kterou model Lynk & Co Z20 obdržel v polovině ledna. Ta zahrnovala nové funkce pro interakci řidiče s vozidlem za pomoci umělé inteligence.
Podle zpravodajského serveru Sina je však zřejmé, že systém pokyn „vypnout světla na čtení“ neinterpretoval správně. „Navíc postrádal jakýkoli mechanismus bezpečnostního ověření pro hlasové příkazy ovládající světla, zejména v nebezpečných jízdních situacích, jako je například noční jízda. Po incidentu mnoho majitelů aut nahlásilo podobné chyby v rozpoznávání hlasu na sociálních sítích. Například příkaz ,otevřít střešní okno‘ byl chybně interpretován jako ,otevřít okno auta‘. Vzhledem k tomu, že se však dříve nevyskytly žádné bezpečnostní incidenty, byly tyto problémy do značné míry ignorovány,“ píše Sina.
Čínský server dále připomíná, že incidentů způsobených „překotnými inovacemi v současném automobilovém průmyslu“ neustále přibývá. „V říjnu 2025 se po nehodě vznítil vůz Xiaomi SU7 Ultra a došlo k výpadku napájení nízkonapěťového systému, což způsobilo selhání funkce uvolnění kliky dveří. Vozidlo navíc nebylo vybaveno externí mechanickou klikou, takže záchranáři nemohli dveře otevřít, což nakonec vedlo ke smrti řidiče. Jedním z hlavních důvodů této nehody bylo, že plně elektrická konstrukce kliky, která měla vytvořit dojem vyspělé technologie, nezohledňovala potřeby evakuace posádky v případě kolize a výpadku proudu,“ uvádí Sina patrně nejznámější případ z poslední doby.
Model Lynk & Co Z20, kterého se případ zhasnutých světel týká, má i svou evropskou verzi s názvem Lynk & Co 02. Společnost je součástí koncernu Geely a její vozy sdílí komponenty s vozy Volvo a Polestar. Značka působí od podzimu také v Česku, podle prodejních statistik byla „nula dvojka“ zaregistrována do provozu zatím pouze jedna jediná.
