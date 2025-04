Místo arogance spolupráce. Volkswagen v Číně mění myšlení, Audi už nemá čtyři kruhy

Desetiletí byl čínskou jedničkou, prakticky postavil Čínu na čtyři kola, ale před dvěma lety o svou výsostnou pozici přišel. Volkswagen se teď snaží vydobýt si své postavení zpět, k čemuž mu pomáhá změna strategie. Říše středu už dávno není odkladištěm staré techniky z Evropy, naopak Němci teď mnohem více naslouchají požadavkům čínských zákazníků.

"Když to srovnám s nedávnými čínskými autosalony, je tady v Šanghaji na stánku skutečně narváno," pochvalují si lidé od Volkswagenu neutuchající zájem o trojici nových konceptů. Na stánku se skoro nedá hnout. Kolem každého auta pobíhají desítky novinářů a influencerů se dvěma i třemi telefony. Natáčí, fotí se. Livestreamy z premiéry na šanghajském autosalonu sledují miliony lidí.

Kdyby Volkswagen nebyl desetiletí čínskou jedničkou, skoro by se chtělo napsat, že je zpátky. A vlastně by to kvůli propadu prodejů, kvůli němuž už před dvěma lety přišel o top pozici na úkor domácího BYD, nebylo daleko od pravdy. Důvod pádu? Cenová válka, rychle se zlepšující čínská konkurence, kritizování čínské vlády ze strany Evropy za údajné porušování lidských práv Ujgurů.

Každopádně na představitelích značky na stánku je viditelná úleva. Konečně se povedlo novými koncepty zaujmout.

Jsou celkem tři: ID. Evo. ID. Aura a ID. Era. A vlastně ztělesňují jiný přístup, který teď ve Wolfsburgu k Číně razí. Každý vznikl s jiným partnerem, velké SUV Era s automobilkou SAIC, sedan Aura s automobilkou FAW a SUV Evo v prakticky vlastním podniku Anhui, kde má 75 procent. Zbylou čtvrtinu drží lokální značka JAC.

"Dříve to bylo tak, že Volkswagen ve Wolfsburgu nějak rozhodl a v Číně se pak podle toho pracovalo. Teď je to mnohem více o spolupráci, o naslouchání čínské straně," popisuje změnu v nastavení německé automobilky její šéfdesignér Andreas Mindt. Ten v této roli mimochodem vystřídal Jozefa Kabaně, dnes působícího u čínského koncernu SAIC. Jako příklad uvádí třeba i to, že velkou část proslovů na tiskové konferenci v Šanghaji mělo nejvyšší vedení v čínském jazyce.

"Čína a vlastně žádná část světa už dávno není odkladištěm použité technologie, která dostane nový život," pokračuje Mindt a připomíná tím začátky VW v Číně s modely Santana a Jetta v polovině 80. let. "Zákazníci chtějí moderní auta s pokročilými technologiemi," dodává.

Dialogem s Čínou vznikly ve Wolfsburgu i všechny tři koncepty. Automobilka se čínských partnerů zeptala, jaké auto by spolu měli vyrábět, protože cílová skupina lokálních joint-venture je vždy odlišná. ID. Era tak představuje auto pro největší města, má tři řady sedadel pro početné rodiny, ale zároveň také určitý "cool faktor" díky svému designu.

Jako vůbec první auto od Volkswagenu bude vybavené prodlužovačem dojezdu. To znamená, že má dostatečně velkou baterku pro elektrický dojezd 300 km, a ještě k tomu benzinový motor s dojezdem dalších 700 km. Celkem by tak SUV mělo ujet až 1000 kilometrů. Je to pohon, který by se jistě uchytil i v Evropě, nicméně tam zatím nemíří.

Elektrický liftback ID. Aura je naopak určený pro menší města (v Číně to ale pořád znamená, že jde o mnohamilionová sídla) a měl by být ze všech tří aut také nejlevnější. Poprvé je postavený na modulární platformě CMP a využívá novou elektrickou architekturu pro čínský trh s využitím umělé inteligence.

Posledním modelem je SUV ID. Evo produkované v rámci projektu Anhui zabývajícího se jen elektromobily a plug-in hybridy. Ze všech tří aut je tento určitě nejblíže sériové výrobě, produkční verze by se mohla ukázat ještě v letošním roce. Je to auto určené mladším zákazníkům s 800V elektrickou architekturou, které vzniklo ve spolupráci s čínským partnerem. Protože má VW kooperaci s místní značkou Xpeng, nabízí se právě ona.

Zavedenou praxí v Číně je, že pokud má evropská nebo japonská automobilka v Číně více lokálních partnerů, stejné auto jen pod jiným názvem a s jinými detaily, dělají ve spolupráci s každým z nich. Platí to třeba pro elektrické modely ID.4 a ID.6, ale také nový Passat. U chystaných VW ID to platit nebude, každý z modelů tak bude unikátní.

Není to ale jen Volkswagen. O čínském trhu jinak smýšlí už i Audi, které nastavuje místním zákazníkům nově dvě tváře. Pořád tu je luxusnější odnož s obligátními čtyřmi kruhy sázející hlavně na prodloužené verze modelů známých i z Evropy, nově ale existuje i AUDI bez kruhů psané velkými písmeny.

AUDI nabídne levnější elektromobily, první vlaštovkou je model E5 Sportback, na technice koncernu SAIC určené jen čínským zákazníkům. Novinka je dlouhá 4881 mm, má 800V architekturu s rychlým nabíjením a dojezd až 770 km. Nabízí se pohon zadních i všech kol. K tomu dostala interiér s 27palcovým 4K displejem táhnoucím se přes celou jeho šířku - něco takového v Evropě nenajdete.

Během následujících dvou let pak mají následovat další dvě elektrická AUDI. A když je řeč o koncernu Volkswagen, nesmíme vynechat ani Škodu. Ta letos v Šanghaji chybí úplně, prodeje v Číně spadly téměř na dno. Zatím nicméně značka s okřídleným šípem ze země, která pro ni kdysi bývala celosvětovou jedničkou, oficiálně neodchází.