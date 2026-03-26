26. 3. Emanuel
Zahraničí

Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem, chystá na to zákon

ČTK

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala ve čtvrtek agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní podle AP po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.

Letecký pohled na ostrov Kešm v Hormuzském průlivuFoto: REUTERS
Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že „parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků“.

„Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv,“ uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. „My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky,“ dodal.

Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.

ARCHIVNÍ FOTO: Pohled na zvedáky olejových čerpadel u Almetěvska

