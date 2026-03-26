Írán chce zpoplatnit cestu Hormuzským průlivem, chystá na to zákon

Íránský parlament připravuje návrh zákona, na jehož základě by Teherán formálně zpoplatnil cestu Hormuzským průlivem, napsala ve čtvrtek agentura AP s odvoláním na íránská média. Teherán již nyní podle AP po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem.
Íránské agentury Fars a Tasním, které mají blízko k íránským revolučním gardám, s odkazem na íránského poslance uvedly, že „parlament pracuje na formální kodifikaci íránské svrchovanosti, kontroly a dohledu nad Hormuzským průlivem, což by zároveň mělo zajistit zdroj příjmů skrze vybírání poplatků“.
„Je to zcela přirozené, stejně jako se platí za tranzit zboží v jiných koridorech, je koridorem i Hormuzský průliv,“ uvedl poslanec Mohammadrezá Rezají Kúčí. „My zajišťujeme jeho bezpečnost a je normální, aby lodě a ropné tankery platily takové poplatky,“ dodal.
Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nacházejí americké základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu.
Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila. Konflikt tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
„Je to banda h*jzlů.“ Trumpův muž se u Lukašenka tvrdě opřel do Evropy. Proč lil vodku na zem?
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa John Coale v Bělorusku uvedl, že si důvěru běloruského lídra Alexandra Lukašenka získal tím, že podpořil jeho opovržení Evropou, a mimo jiné i tím, že Evropany označil vulgárním výrazem. Sám Coale ale do svého jmenování zvláštním vyslancem nevěděl, kde Bělorusko vůbec leží.
Video: Nešťastný start ruské jarní ofenzivy. Ukrajinci během pár hodin rozdrtili celý konvoj
Jedna z největších ruských operací posledních měsíců skončila podle Ukrajiny fiaskem. Kolonu techniky a stovky vojáků zastavila kombinace připravené obrany a útoků dronů. Událost naznačuje, že návrat k masovým útokům, typickým pro začátek války, naráží na nové limity moderního bojiště.
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí a předsedu parlamentu
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího a předsedu parlamentu Mohammada Bághera Ghálíbáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Cenu literární kritiky za rok 2025 si odnesli Borkovec za prózu a Kauer za poezii
Cenu literární kritiky za rok 2025 získali Petr Borkovec za prózu Nějaká Cécile a jiné a Aleš Kauer za básnickou sbírku Lebka hoří neonovým snem. Pro vítězné knihy hlasovala dvacetičlenná kolegia literárních kritiků pro prózu a poezii na základě nominací vybraných odbornými porotami.