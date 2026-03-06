Ceny postavené na hlavu. Volkswageny teď v Česku koupíte výhodněji než Škody

Volkswagen loni uvedl v Česku několik modelů v limitované sérii Love, která lákala na velmi atraktivní cenu v kombinaci se slušnou výbavou. Teď se tato série vrací a opět pomáhá přepisovat zajeté pořádky: některé modely VW jsou v ní totiž levnější a výhodnější než konkurenční Škodovky.
Polo, T-Cross, Taigo a ID.3. Tuto čtveřici si Volkswagen vybral pro akční edici Love, která bude dostupná minimálně do konce června. Pro Čechy přitom tato výbava přiváží vlastně to nejatraktivnější: cenové zvýhodnění, a ještě k tomu několik prvků navíc zadarmo. Loni se stalo toto provedení hitem, hodně si od něj český importér slibuje i letos.
Třeba takové Polo spadlo s cenou na 399 tisíc korun a rázem se řadí mezi nejlevnější auta na českém trhu. A co je možná ještě zajímavější, stojí vlastně úplně stejně jako nejlevnější Škoda Fabia taktéž v akční edici Classic.
Zatímco český zástupce má ve verzi s cenou od 399 900 korun pod kapotou litrový atmosférický tříválec s 59 kW, Polo Love dostalo rovnou 70kW litrové TSI. To lze dokoupit i do Fabie, pak ale cena poskočí na 429 900 korun. Ve všech případech hovoříme o verzi s manuální převodovkou.
Polo Love vychází ze stupně Life, který je středem nabídky malého hatchbacku (cena od 514 900 korun). Čistě cenové zvýhodnění je necelých 116 tisíc korun. Samo o sobě to také znamená třeba osmipalcové rádio, digitální budíky, manuální klimatizaci či kožený multifunkční volant. Verze Love pak přihazuje ještě litá kola, couvací kameru nebo zatmavená boční okna.
Polo Love vs. Fabia Classic
VW Polo Love
Škoda Fabia Classic
Motor
1.0 TSI / 70 kW 5MT
1.0 MPI / 59 kW 5MT
Cena od
399 000 Kč
399 900 Kč
Klimatizace
manuální
manuální
Rádio
8 palců + 4 repro
8 palců + 6 repro
Budíky
digitální, 8 palců
digitální, 8 palců
Parkovací senzory
vzadu + kamera
vpředu, vzadu + kamera
Vyhřívání sedadel
-
vpředu
Volant
kožený multifunkční
kožený multifunkční
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu + mlhovky
Kola
litá, 15 palců
litá, 15 palců
Fabia Classic má jako výchozí bod základní výbavu Selection, nicméně výbavové rozdíly nejsou velké. Škodovka má dokonce navíc přední parkovací senzory či vyhřívaná přední sedadla, chybí jí ale zase bezdrátové nabíjení telefonů. Ostatně na porovnání výbavy obou aut se můžete podívat v tabulce. Jenomže pořád si za stejnou cenu veze handicap slabšího atmosférického motoru.
Dodejme ještě, že Polo Love se nabízí jen se 70kW litrovým tříválcem, ovšem vedle manuální převodovky si zájemce může připlatit za sedmistupňový dvouspojkový automat DSG.
S Polem je technicky příbuzné malé SUV T-Cross, které se dostává ve verzi Love těsně pod hranici půl milionu: stojí 499 tisíc korun. Opět s litrovým tříválcem se 70 kW a manuální převodovkou, lze si ale připlatit za 85kW verzi (od 524 tisíc korun) s manuálem i automatem DSG, respektive za čtyřválcovou patnáctistovku se 110 kW a dvouspojkovým automatem (od 616 tisíc korun).
Základem je opět už velmi solidně vybavená varianta Life (od 604 900 Kč), navíc doplněná o 17palcová litá kola nebo metalický lak. Cenové zvýhodnění je tak necelých 106 tisíc korun. Jinak má tedy T-Cross Love manuální klimatizaci, osmipalcové rádio, digitální budíky, couvací kameru, přední a zadní parkovací senzory nebo adaptivní tempomat.
Konkurentem z nabídky Škoda je model Kamiq, který je nicméně o kousek větší. Jeho cena začíná na 494 900 korunách také se 70kW litrovým tříválcem a manuální převodovkou. Jen vstupní výbava Selection není tak bohatá: chybí couvací kamera a přední parkovací senzory, sklopné opěradlo spolujezdce, sledování mrtvých úhlů nebo adaptivní tempomat. Na druhou stranu ale má Kamiq vyhřívání předních sedadel či mlhovky.
T-Cross Love vs. Kamiq Selection
VW T-Cross Love
Škoda Kamiq Selection
Motor
1.0 TSI / 70 kW 5MT
1.0 TSI / 70 kW 5MT
Cena od
499 000 Kč
494 900 Kč
Klimatizace
manuální
manuální
Rádio
8 palců + 2 repro
8 palců + 4 repro
Budíky
digitální, 8 palců
digitální, 8 palců
Parkovací senzory
vpředu, vzadu + kamera
vzadu
Vyhřívání sedadel
-
vpředu
Volant
kožený multifunkční
kožený multifunkční
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu + mlhovky
Sledování mrtvých úhlů
ano
-
Tempomat
adaptivní
klasický
Kola
litá, 17 palců
ocelová, 16 palců
Detailní porovnání výbavy v tabulce výše pak nezmiňuje jednu věc: přítomnost akční výbavy Classic v ceníku Kamiqu. Ta přidává litá kola, parkovací senzory vpředu i zpětnou kameru nebo 8 reproduktorů. Stojí přitom od 504 900 korun.
Taigo Love začíná na 510 tisících korunách s 85kW litrovým tříválcem a manuální převodovkou. Dokoupit se dá sedmistupňové DSG, respektive rovnou čtyřválcová 1.5 TSI se 110 kW a automatem. Taková verze stojí od 595 tisíc korun.
Základem akční verze je opět výbava Life (od 556 900 Kč), a tak je cenové zvýhodnění na úrovni necelých 47 tisíc korun. Jenomže výbava akčního modelu obsahuje nad rámec standardu Life automatickou dvouzónovou klimatizaci, přední a zadní parkovací senzory, couvací kameru, lepší multimediální systém a rádio, adaptivní tempomat, LED Matrix přední světla nebo 17palcová litá kola.
A konečně elektrický hatchback ID.3 Love stojí od 999 tisíc korun, přičemž vychází z vrcholné verze GTX Performance Fire+Ice s výkonem 240 kW a 79kWh baterií. Oproti standardu je cena nižší o necelých 201 tisíc korun.
Ve výbavě pak nechybí věci jako adaptivní tlumiče, dvouzónová automatická klimatizace, rádio s dotykovou obrazovkou, LED Matrix přední světla, průhledový displej s rozšířenou realitou, přední a zadní parkovací senzory, parkovací asistent nebo 20palcová litá kola. Nicméně na rozdíl od trojice spalovacích aut, elektromobil si už nenakonfigurujete: letos ho čeká zásadní modernizace, proto jsou zájemci odkázaní na skladové zásoby.
„Zákazníci, kteří poskytnou svůj ojetý vůz jakékoli značky na protiúčet, obdrží nad rámec výkupní ceny navíc také dodatečnou slevu 20 tisíc Kč na nový vůz z edice Love,“ dodává k aktuální akci šéf českého Volkswagenu Jakub Šebesta. Kromě toho nechybí ani možnost značkového financování.
Pomineme-li akční verzi Love, tak třeba nový T-Roc začíná na 699 tisících korunách podobně jako Škoda Karoq. A to má Volkswagen 85kW patnáctistovku s automatem a Škoda 85kW litrový tříválec s manuálem. Golf je ale nadále dražší než Octavia, a to jako hatchback i jako kombi, totéž platí i ve vztahu Passatu k Superbu Combi nebo Tayronu ke Kodiaqu. Motory jsou přitom u všech dvojice shodné. Volkswagen ID.4 startuje na nižší částce než Enyaq, ovšem hlavně díky menší baterii.
