Maďaři posílají dary policistovi, který upozornil na tajnou akci proti opozici

Již skoro 26 tisíc lidí přispělo do finanční sbírky na podporu bývalého policejního vyšetřovatele, který veřejně promluvil o tajné operaci údajně namířené proti opoziční straně Tisza. Informovala o tom v sobotu agentura AFP. V Maďarsku se za dva týdny konají parlamentní volby a národněkonzervativnímu premiérovi Viktoru Orbánovi, který vládne od roku 2010, v nich hrozí prohra.
Bývalý policista Bence Szabó tvrdí, že má důkazy o tom, že se maďarské tajné služby nejpozději od loňského roku snažily dostat do informačních systémů strany Tisza. AFP píše, že o tom promluvil na videu zveřejněném na platformě youtube, které má více než dva miliony zhlédnutí.
Szabó pracoval v elitním policejním oddělení pro boj s kyberzločinem a zaměřoval se na případy dětské pornografie. Loni v červenci oddělení dostalo tip, že dva Maďaři mají v úmyslu použít skrytou kameru k natáčení pornografického materiálu s nezletilými. Podle Szabóa policisté neodhalili nic týkající se dětské pornografie, ale ukázalo se, že podezřelými jsou dva IT specialisté napojení na Tiszu. Jednoho z nich neznámí lidí údajně nutili, aby jim pomohl napadnout počítačové systémy strany.
Bývalý policista také uvedl, že do vyšetřování neobvykle zasahovala tajná služba a jeho nadřízení mu neumožnili, aby prošetřil operaci proti opozici. To ho dovedlo k závěru, že na opoziční stranu se zaměřila zvláštní jednotka tajné služby pod přímou kontrolou ministra nebo jeho náměstka.
O případu informoval investigativní portál Direkt36, který o něm článek zveřejnil tento týden. Následně dal Szabó v práci výpověď a během 24 hodin policie podnikla prohlídku u něj doma. Byl také obviněn ze zneužití úřední moci.
Sbírku na podporu Szabóa na jedné z platforem v pátek zahájil jeho bratr. Na právní pomoc a další výdaje se sešlo mnohonásobně víc peněz než byl stanovený cíl. Podle AFP úspěch sbírky může naznačovat, jaké rozhořčení u veřejnosti případ vyvolal. Lídr strany Tisza Péter Magyar o něm mluví jako o "Orbán-gate" a označuje ho za největší skandál od pádu do komunismu, do kterého jsou zapletené instituce mající na starost maďarskou národní bezpečnost.
ŽIVĚ Zelenskyj uzavřel další spojenectví v Perském zálivu. O ukrajinské protidronové experty je zájem
Ukrajina a Spojené arabské emiráty se v sobotu dohodly, že budou spolupracovat v oblasti obrany. Na předem neohlášené návštěvě této země u Perského zálivu to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pátek Zelenskyj, který zemím Perského zálivu nabízí pomoc s ochranou proti íránským dronům, oznámil dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií.
"Je třeba je srovnat." Rusové číhají za hranicí, sousedé věří pevnosti nové linie
Evropské zkušenosti s opevněním – od selhání Maginotovy linie po úspěch Mannerheimovy linie – ve stínu války na Ukrajině znovu ožívají. Pobaltské státy kvůli ruské hrozbě budují společné obranné pásmo, které má zpomalit případnou invazi a získat čas pro příchod spojenců NATO.
Letošní cíl nabírání vojáků se podle Zůny už podařilo naplnit na dvě třetiny
Armádě ČR se podařilo naplnit letošní cíl nabírání nových vojáků už během prvního čtvrtletí téměř ze dvou třetin. Pro letošek chce přibrat 2250 rekrutů a zatímco ještě před dvěma týdny plnila tento cíl na 49 procent, nyní je to 65,5 procenta. V sobotním pořadu TV Nova Za pět minut dvanáct to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
„Oba se nacházeli v Praze.“ Propalestinský spolek odmítá obvinění dvou zadržených útočníků z Pardubic
Zástupci dvojice obviněné z terorismu v souvislosti se žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding promluvili. V sobotním vyjádření tvrdí, že muž a žena, kteří od úterního večera sedí ve vazbě, u zapálení haly ve východočeské metropoli vůbec nebyli. Oba se prý v noci na pátek 20. března nacházeli v Praze.
Zdrcující zpráva otřásla českým fotbalem. Zemřela hráčka Boleslavi, bylo jí 16 let
Nadstavbová část ženské fotbalové ligy začala v sobotu minutou ticha za Nicol Valentovou. Jen těžkou pochopitelnou informaci o úmrtí teprve šestnáctileté talentované fotbalistky zveřejnil fotbalový klub z Mladé Boleslavi, jehož dres Valentová oblékala.