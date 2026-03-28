Zástupci dvojice obviněné z terorismu v souvislosti se žhářským útokem na pardubický závod zbrojovky LPP Holding promluvili. V sobotním vyjádření tvrdí, že muž a žena, kteří od úterního večera sedí ve vazbě, u zapálení haly ve východočeské metropoli vůbec nebyli. Oba se prý v noci na pátek 20. března nacházeli v Praze.
Reportér deníku Aktuálně.cz v posledních dnech hned několikrát oslovil advokáta Pavla Čižinského. Ten v případu útoku na pardubický podnik LPP Holding zastupuje obviněného Youssefa Moursiho. Pokaždé se ale odmítl vyjádřit s tím, že to nemá dovoleno a že komunikovat bude ve věci jeden z českých propalestinských spolků.
Teď už je jasné, že jde o kolektiv Prague4Palestine Youth. Právě ten totiž v sobotu vydal na sociálních sítích prohlášení, v němž se zastává jak Moursiho, tak druhé obviněné Anežky Brahové.
„22. března v nedělních dopoledních hodinách byli při domovní razii v Praze státem uneseni dva drazí členové a kamarádi naší komunity v souvislosti s vyšetřováním požáru v areálu Elbit/LPP Holding v Pardubicích v České republice,“ tvrdí Prague4Palestine Youth.
„Od té doby bylo několik dalších členů propalestinského hnutí zadrženo k výslechu a následně propuštěno,“ napsalo dále sdružení.
Prague4Palestine Youth dále tvrdí, že oba obvinění se do samotného žhářského útoku, při němž byla zapáleny a vykradeny prostory firmy LPP Holding, nemohli zapojit, neboť prý byli jinde: „… se oba nacházeli v Praze, což je fakt, který byl předložen i soudu.“
Kromě obrany dvou obviněných se propalestinský kolektiv pustil i do kritiky Zdeňka Štěpánka z Vrchního státního zastupitelství v Praze, který útok z 20. března posuzovaný jako teroristický čin dozoruje. „Spis, který soudu předložil státní zástupce, neodhaluje nic podstatného kromě toho, že policie pracuje bez pádných důkazů a některé ze svých úvah dokonce zakládá na Youssefově sledovanosti na Instagramu,“ tvrdí spolek, aniž by ukázal konkrétní informace nebo argumenty ze spisu.
Redaktor Aktuálně.cz se v uplynulých dnech pokoušel s Prague4Palestine Youth spojit, nikdo ovšem na jeho žádosti o rozhovor neodpověděl.
„Pro vazbu byly všechny tři důvody, to znamená obava z útěku, z ovlivňování svědků a spoluobviněných, kteří zatím ještě nejsou ztotožněni, a obava z pokračování a opakování trestné činnosti,“ prohlásil už v úterý večer v souvislosti se zadržením Brahové a Moursiho pardubický soudce Karel Gobernac.
Jak v minulých dnech uvedly Seznam Zprávy, kriminalisté už prý znají celou skupinu, která se na pardubickém útoku měla podílet. Mělo by jít zhruba o deset lidí, všichni z nich měli být odhaleni, dva jsou prý stále na útěku.
Video ze zapálení pardubické továrny, jak jej natočili a zveřejnili sami útočníci (20. 3. 2026)
Zdrcující zpráva otřásla českým fotbalem. Zemřela hráčka Boleslavi, bylo jí 16 let
Nadstavbová část ženské fotbalové ligy začala v sobotu minutou ticha za Nicol Valentovou. Jen těžkou pochopitelnou informaci o úmrtí teprve šestnáctileté talentované fotbalistky zveřejnil fotbalový klub z Mladé Boleslavi, jehož dres Valentová oblékala.
Svěrák je v soukromí jiný, než si myslíte. Je to pořád tak trochu puberťák, říká cimrmanolog Maleček
Česko letos zažívá dvě významná výročí. Zdeněk Svěrák, jedna z nejvýznamnějších osobností tuzemské kultury, slaví v sobotu devadesát let a neméně legendární Jára Cimrman šedesátku. Málokdo toho o fenoménu Cimrmanů může říct víc než skalní fanoušek a odborník Tomáš Maleček.
Já a homofob? Nejsem si toho vědom, mrzí mě to, vzkázal „autoritářský“ šéf nemocnice
Chirurgové jako „nešlapající prostitutky“? Dnes bych taková slova nepoužil, za výrok jsem se omluvil, řekl nastupující ředitel kyjovské nemocnice Pavel Piler v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Bývalý šéf dvou brněnských nemocnic v minulosti čelil ostré kritice od svých kolegů za „autoritářské“ a „homofobní“ chování. Nyní promluvil o kontroverzích spojených s jeho jménem i o plánech na novém působišti.
Pětina až třetina Čechů se bude muset na Velikonoce uskrovnit, ukázal průzkum
Skromněji než v předchozích letech musí letos kvůli ekonomické situaci pojmout Velikonoce pětina Čechů a dokonce 31 procent nízkopříjmových domácností. Naopak více chce utrácet pět procent lidí. Zbytek zaplatí stejně nebo svátek neslaví. Vyplývá to z průzkumu pro firmu Provident Financial, který provedla agentura Ipsos v březnu na vzorku 1036 lidí a mezi 841 lidmi z nízkopříjmových domácností.
Cestu do Evropy přežila jen polovina. U Kréty zachránili 26 běženců
Celkem 22 lidí, kteří vypluli z Libye, zahynulo po šesti dnech bloudění ve Středozemním moři. V pátek večer o tom informovala řecká pobřežní stráž. Přeživší uvedli, že pluli na nafukovacím člunu a že těla mrtvých házeli do moře.