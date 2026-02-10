Rozlučka s lákavou cenou. Zapomenuté Volkswageny jsou hřebíčkem do rakve MPV i SUV

Starší modely byste v nabídce Volkswagenu hledali marně. Touran a Touareg patřily k posledním zástupcům svých tříd na celém trhu a zároveň pamatovaly německou automobilku ještě před masovým nástupem elektrifikace. Jenže nesmrtelný není nikdo, takže i Touran s Touaregem už do výroby nezadáte. A skladové zásoby se pomalu tenčí.
Klasicky střižené kompaktní MPV je dnes nejen na českém trhu vzácností. Skomírající třídu plně nahradily osobní dodávky a vyjma čínského Dongfengu U-Tour je tato část trhu mrtvá. Volkswagen Touran tak vlastně představoval jakéhosi jednorožce, jehož rodokmen sahá ve druhé generaci až do roku 2015. Design navrhl Španěl Walter de Silva, tvůrce legendárních seatů nebo audi. Německý koncern přitom opustil ve stejný rok, kdy mělo MPV světovou premiéru.
Základem se stala technika sedmého Golfu, příbuzným bylo i dávno zapomenuté menší MPV Golf Sportsvan. Touran jednotlivými modelovými roky proplouval svým způsobem bez většího povšimnutí, ale se stále stabilními prodeji. Loni v Evropě přesáhly 25 tisíc kusů.
Teď ale výroba končí, a jak řekl šéf českého zastoupení Volkswagenu Jakub Šebesta, nakonfigurovat Touran už není možné, vybírat lze jen ze skladových zásob. K dispozici má německá automobilka 158 nových aut, dalších 36 kusů jsou předváděcí vozy.
Mezi novými skladovými zásobami jasně dominuje benzinový čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 110 kW. Na výběr je jak šestistupňová manuální, tak sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka. Alternativu představuje dvoulitrový turbodiesel s 90 nebo 110 kW: slabší s ručním a silnější se samočinným řazením.
Mezi výbavami se nejčastěji objevují akční linie People a Friends. První jmenovaná má třeba digitální budíky, třízónovou automatickou klimatizaci, rádio a navigaci s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla, přední LED světla, adaptivní tempomat nebo 17palcová litá kola.
Vedle akčních výbav se objevují i standardní stupně Touran, Comfortline nebo Highline, na výběr jsou také verze s pěti nebo sedmi sedadly. Nejlevnější Touran ze skladových zásob lze aktuálně pořídit za 777 tisíc korun, předváděcí auta startují na 799 tisících korunách.
Velké SUV Touareg je pak jen o něco málo mladší než Touran, ve třetí generaci se představilo na jaře 2018, ovšem původně prakticky založilo v roce 2002 třídu luxusních SUV mainstreamových značek. Jeho výrobu měla na starosti bratislavská továrna VW, podobně jako u předchůdců. I vzhledem k vyšší ceně se Touaregů tolik neprodalo, loni si našel v Evropě cestu k necelým 14 tisícům zákazníkům.
Stejně jako u výše zmíněné MPV už ani SUV do výroby nezadáte, na výběr zůstává 39 nových a 30 předváděcích vozů. Všechny mají pohon všech kol, nejčastější motorizací je pak třílitrový naftový šestiválec s výkonem 170 nebo 210 kW s osmistupňovým automatem Tiptronic. Tři předváděcí auta se ale nabízí jako plug-in hybrid s třílitrovým benzinovým šestiválcem a kombinovaným výkonem 340 kW a elektrickým dojezdem kolem 50 kilometrů.
Mezi výbavami je nejčastější sportovně laděný model R-Line, který standardně nabízí dvouzónovou automatickou klimatizaci, navigaci a rádio s 15palcovou obrazovkou, digitální budíky, bezdrátové Apple CarPlay i Android Auto, vyhřívaná přední sedadla a volant, maticová LED světla nebo 20palcová kola. Rozšířená je i akční verze Friends s o něco horší výbavou, ale i nižší cenou.
Nejlevnější skladový Touareg začíná na 1 435 000 korunách, předváděcí vozy pak začínají na 1 568 100 korunách. Obě „ceny od“ jsou ve zmíněné akční výbavě Friends.
Defibrilátor i pro umírajícího? Obětí mohly být stovky, bizarní případ řeší policie
Bizarní kauza z Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) má pokračování. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie. O bizarním případu informoval v prosinci web Aktuálně.cz.
Dva šálky proti zapomínání. Kofein může být dalším dílkem v boji proti demenci
Pravidelná konzumace kávy (s kofeinem) nebo čaje může podle nové rozsáhlé studie snížit riziko rozvoje demence až o pětinu. Výzkum zveřejněný v odborném žurnálu JAMA Network sledoval životní styl tisíců lidí po dobu čtyř desetiletí a naznačuje, že kofein hraje v ochraně kognitivních funkcí důležitější roli, než se dosud předpokládalo.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Europoslanci schválili kompromisní dohodu, zavedení povolenek ETS2 se odkládá o rok
Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.