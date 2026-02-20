Přichází konečně čínský útok cenou? Levnější SUV v Česku momentálně nikdo jiný nemá

Dlouho se při příchodu čínských značek používal strašák zaplavení trhu špatnými auty za dumpingové ceny. Kvalita některých modelů je možná diskutabilní, nicméně cenově čínská konkurence zavedené modely nijak extrémně nepodstřelovala. Až doteď. BAIC totiž po delší době prolomil mezi SUV v Česku hranici 400 tisíc korun.
Pokud mezi SUV nepočítáte auta jako Toyota Aygo X, pak bylo prolomení 400 tisíc v tomto segmentu poslední měsíce určitou psychologickou hranicí. Některé modely, třeba jako Hyundai Bayon nebo Kia Stonic, se jí dokázaly přiblížit a při správné kombinaci značkového financování a výkupního bonusu ji i prolomit. Za hotové ale hranici před už relativně dlouhou dobu prolomily akorát Bayon a také původní MG ZS.
Po Novém roce se pak do „elitního“ klubu přidalo po dlouhé době nové jméno: BAIC X35, který teď dovozce prodává za akčních 399 900 korun. Do vyprodání skladových zásob. A to přitom v době, kdy ceny aut sice spíše stagnují, ale ty úplně nejlevnější modely – jako třeba Mitsubishi Space Star – postupně mizí. Zákazníci jsou náročnější a úplné „holobyty“ už jim nestačí. Schválně si porovnejte třeba nabídku Dacie dnes a před dvěma třemi lety.
Nutno říct, že BAIC X35 není úplně žhavou novinkou. SUV velikosti zhruba Škoda Kamiq (na délku má 4325 mm a kufr s objemem 390 litrů) se v Číně vyrábí už od roku 2019 pod označením X3.
Jenomže oproti některým malým autům za podobné peníze má čínské SUV výhodu výrazně silnějšího motoru a také bohatší výbavy. Pod kapotou je benzinová přeplňovaná patnáctistovka se 110 kW v kombinaci s manuálním šestikvaltem. Poháněná jsou přední kola.
A výbava? Nechybí manuální klimatizace, rádio s osmipalcovou obrazovkou a zrcadlením chytrých telefonů, couvací kamera, LED světla, 17palcová litá kola, střešní okno, metalíza… Leckdo uvítá třeba také absenci asistenčních systémů monitorujících rychlost nebo pozornost řidiče, co už tak lehce odpustit nejde, jsou jen dva čelní airbagy.
Toto je oblast, kde mnoho v Česku zatím menších čínských značek zaostává, protože jim homologaci umožňuje výjimka z pravidel pro malou sérii určitého typu auta. Podobně to má v Česku třeba i jiná čínská značka SWM. Standardem pro X35 je pětiletá záruka do 100 tisíc kilometrů.
V kontextu českého trhu pak částka 399 900 korun znamená, že X35 je naceněná stejně jako třeba základní Fabia s atmosférickým litrovým tříválcem o výkonu 59 kW. Ta má nicméně bohatší bezpečnostní výbavu. Čínské SUV je pak levnější než třeba nová mildhybridní verze Fiatu 500 nebo hybridní provedení omlazené Toyoty Aygo X. To znamená auta do města.
A mezi SUV se mu, pokud nezamíříte do skladů Hyundai či Kie pro loňský modelový rok Bayonu, respektive Stonicu, nikdo nedokáže přiblížit. Hyundai Bayon začíná ze skladových zásob podle ceníku na 429 990 korunách, do výroby ho ale zadáte za nejméně 460 990 korun. Stonic prošel loni modernizací a prodává se od 454 980 korun. Model před modernizací pořídíte dle ceníku o 45 tisíc levněji.
Mezi patnácti nejlevnějšími SUV v Česku jsou celkově čtyři čínská auta. Nepřekvapí přítomnost MG ZS, tentokrát už ale v aktuální generaci, které v akci začíná na 449 990 korunách. S benzinovou patnáctistovkou a manuální převodovkou.
Zbylá dvě čínská SUV spadají pod značku Evo, s níž se ve skutečnosti prodávají modely více čínských značek. A tak třeba Evo 5 za 449 900 korun je v základu stejný model jako BAIC X35.
Větší Evo Cuatro s rozvorem náprav o délce 2632 mm, tedy na úrovni Škody Karoq, startuje na 474 900 korunách a má benzinovou atmosférickou patnáctistovku s 86 kW a manuálním šestikvaltem. Na rozdíl od Eva 5 nebo i BAIC X35 má alespoň čtyři airbagy.
Ve skutečnosti je to pak čínské Kaiyi Showjet z roku 2020, které využívá techniku podobnou jako další SUV čínského Chery: to kdysi Kaiyi vlastnilo, postupně ale svůj podíl snižuje. Ano, čínský trh je vlastnicky velmi komplikované místo.
Někdejší cenový etalon Dacia Duster startuje na 441 900 korunách, ovšem s plynovou tříválcovou dvanáctistovkou o výkonu 90 kW. A také už to není tak oholená základní verze jako kdysi.
Poměrně bohatě je zastoupený koncern Stellantis, jehož SUV začínají na částce 450 tisíc korun za Citroën C3 Aircross. Ten se přitom nabízí i v sedmimístné verzi, jenže až od prostředního výbavového stupně. Mimochodem mezi nejlevnější se vetřel dokonce Jeep Avenger.
Naopak Škoda Kamiq se 70kW litrovým TSI za cenu od 494 900 korun mezi nejlevnějších patnáct SUV na českém trhu nepronikla.
