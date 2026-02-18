Tohle má být finále, jako vážně? Co si myslíme o Volkswagenu Passat po ujetí 8712 km

Naftový Passat s pohonem všech kol 4Motion nám dělal v redakci společnost tři měsíce. Teď přišel čas na závěrečnou bilanci, při které nás zachvátila nečekaná vlna nostalgie.
Volkswagen Passat se v testech motoristických redakcí objevuje s železnou pravidelností, současně je ale nápadné, že se mnohdy setkává s rezervovaným přijetím. „Zase fastfood?“ smějeme se vždycky, když slyšíme o přirovnání Passatu k řetězci rychlého občerstvení, který člověka bezvýhradně zasytí, ale nijak zvlášť nepotěší.
Nás totiž Passat těšil velmi a dlouho jsme přemýšleli, které auto v dlouhodobém testu redakce nás bavilo víc. Jenže jsme na žádné nepřišli.
Přitom by se mohlo zdát, že devátou generaci Passatu vypustil Volkswagen do světa jen tak mimochodem. Z nabídky vyškrtl sedan, karoserii sjednotil se Superbem a výrobu přesunul z německého Emdenu, kde se model vyráběl od roku 1977, do Bratislavy. A současně naznačil, že tenhle Passat bude poslední, protože spalováky patří na smetiště dějin.
„A čím ho chtějí nahradit?“ ptá se řečnicky kolega Honza Matoušek, který si nemyslí, že modely SUV nebo elektrická ID.7 jsou pro každého to pravé ořechové.
Jsou totiž věci, které nabízí právě jen Passat a jiné volkswageny ne. Třeba nízkou siluetu karoserie, ve které člověk nepřeváží zbytečný vzduch a o to lépe jej pak auto rozráží při vysokých dálničních rychlostech. Pro ty je Passat jako stvořený, jeho spotřeba při nich prakticky nestoupá a také aerodynamický hluk je na překvapivě nízké úrovni.
Zároveň je rychle jedoucí Passat stabilní, velmi dobře drží stopu a není ani citlivý na boční vítr. Prostě se dobře řídí. A taky ujede tisíc kilometrů bez nutnosti tankování, což je pro věčně spěchající manažery důležitá vlastnost. „Zase utratí méně peněz za kafe na pumpách a nenavštíví tolik záchodů,“ říká poťouchle kolegyně Eva Srpová, ve zjevné narážce na vynucené pauzy u elektromobilů.
Eva také oceňuje detaily, které jsou v autě pro ženy důležité, což jsou v první řadě osvětlená make-up zrcátka. Je tu ale také jedna věc, která dokáže ušetřit hodiny čekání na odtahovou službu, a sice rezervní kolo. Volkswagen tento relikt starých časů stále sveřepě brání, i když je nemálo aut, která s ním při zástavbě kufru ani nepočítají.
Zdánlivou samozřejmostí je fakt, že si v Passatu řidič najde pohodlnou pozici doslova během pár sekund. Tohle volkswageny ovládaly vždy na jedničku a ani nová generace není výjimkou. Honzu prý doslova zaskočilo, že mu na ovládání tentokrát vůbec nic nevadilo: „Každé okno má své vlastní tlačítko, ovladače na volantu haptickou odezvu a infotainment je srozumitelný. Android Auto funguje bezvadně, což ještě poměrně nedávno u koncernových aut nebylo samozřejmé. Já jsem spokojený,“ říká.
Prostor pro zlepšení by se však přece jen našel. Deaktivace otravných asistentů je dvoufázová a probíhá přes displej. Dvojnásobné potvrzení je sice v souladu s evropskou legislativou, ale jiné automobilky dokazují, že toto obstrukční nařízení lze v praxi vyřešit elegantněji: Mezi nimi Dacia nebo Audi, u kterých stačí dvakrát stisknout jediné tlačítko, a celá operace tak zbytečně nezaměstnává řidičovu pozornost.
Další výtka přímo souvisí s tím, co jsme v autě postrádali - vyhřívané čelní sklo. Automobilka bohužel podlehla módnímu systému paketů a kdysi samostatně objednatelné prvky výbavy jsou už dnes k mání pouze ve shluku jiných.
Náš redakční volkswagen sice měl příplatkový Winter paket za 12 600 korun, ale ten sestával pouze z vyhřívaných sedadel a volantu. Aby se do zimní výbavy dostalo i vyhřívané čelní sklo, musí zájemce o Passat sáhnout po Winter paketu s přídomkem Premium, kde se kromě okna vyhřívají i zadní sedadla. Jeho součástí je však také nezávislé topení, takže cena „za vyhřívané okno“ vyroste na 41 tisíc korun. A to už samozřejmě není jednoduché rozhodování.
Závěrečné týdny redakčního testu provázel silný mráz a vydatné sněžení. Vše přišlo jako na zavolanou, protože konečně mohl přijít ke slovu tradiční volkswagenovský pohon všech kol, kterému se podle elektrohydraulické lamelové spojky dříve říkalo Haldex, po novu je to ale 4Motion.
Za běžných okolností pracuje 4Motion v režimu pohonu předních kol. Když to ale začne klouzat, okamžitě připojí kola zadní. Dnes už to dokáže tak rychle a přesně, že to řidič ani nepostřehne. Stačí vědomí, že si toho se čtyřkolkou může dovolit hodně.
A tak jsme ve zledovatělých kopcích, kde by zastavení za normálních okolností znamenalo konečnou, elegantně objížděli uvízlé kamiony a velkoryse přitom pouštěli protijedoucí auta, protože jsme měli jistotu, že se zase znovu rozjedeme. Také jsme bez obav vjížděli do vrstvy odhrnutého sněhu u chodníků, ani ta nepředstavuje pro 4Motion žádnou překážku.
Protože pohon všech kol není permanentní, 4Motion je z hlediska spotřeby úsporný systém. Než přišly tuhé mrazy, jezdili jsme s Passatem za rovných šest litrů nafty. Extrémní podmínky ale nakonec spotřebu vyhnaly na konečných 6,5 litru.
Co říct na závěr?
Kouzlu Passatu jsme nakonec v redakci podlehli všichni. Snad i proto, že všichni tu máme rádi praktická auta. Jenže zas až tak jednoduché to s námi není.
Tenhle konkrétní model Volkswagen vylepšoval od roku 1973 a je to na něm prostě znát. Ne vždy se mu pokrok dařil bez chyb, takže některým ročníkům je dnes lepší se vyhnout.
Charizma Passatu je ale natolik silné, že díky němu může automobilka stavět na loajalitě zákazníků, kteří na něj prostě nedají dopustit. Už proto je tak těžké uvěřit, že by měl za několik let skončit.
