Po Vltavě připlul levný sourozenec Epiqu. Elektrická Cupra Raval má českou cenu

První sourozenec Škody Epiq dostal českou cenu. Cupra Raval, nejsportovnější z nových levných elektromobilů koncernu Volkswagen, startovací částkou překvapí. Pořád jde přitom o nadprůměrně vybavené auto s dojezdem kolem 300 kilometrů.
Krátce po světové premiéře má první z malých elektrických čtyřčat koncernu VW české ceny. Cupra Raval připlula v rámci národní premiéry po Vltavě i se základní cenovkou 649 900 korun. Akční model Rookie má přitom v útrobách 37kWh baterii v kombinaci s 85kW elektromotorem.
Je to tedy základní kombinace s dojezdem kolem 300 kilometrů na jedno nabití a maximálním nabíjecím výkonem 50 kW. Za 10 na 80 procent se baterka dostane za 33 minut. Paradoxně přitom verze s první zveřejněnou cenou přijede jako poslední; na přelomu září a října.
Zpočátku budou dostupné nejvýkonnější varianty Endurance a VZ s 52kWh akumulátorem a výkonem 155, respektive 166 kW. Následně přijede verze Plus s výkonem 99 kW a 37kWh baterkou a až o měsíc později se dočkají i zájemci právě o levnou verzi „s cenou od“. Žádná z dříve dostupných variant ale zatím cenu nemá. Všechna auta poputují do Česka ze španělského Martorellu.
Za 649 900 korun tedy půjde o akční model Rookie, u něhož slibuje španělská automobilka bohatou výbavu. Nechybí automatická klimatizace, 12,9palcový multimediální systém, vyhřívaná přední sedadla, parkovací senzory, bezklíčové odemykání a startování, LED světla vpředu i vzadu nebo 17palcová litá kola.
K 50kW DC nabíjení se pak přidává ještě 11kW AC nabíjení, navíc bude mít i základní Raval funkci V2L. To znamená možnost udělat z auta velkou powerbanku.
V běžném ceníku bude mít verze v kombinaci 37kWh baterie a výkonu 85 kW označení Raval, ani její cena zatím není známá. Jestli bude nižší, nebo naopak vyšší než u výbavy Rookie, je zatím možné jen odhadovat.
Cupra Raval je sourozencem mimo jiné i Škody Epiq, spolu s VW ID. Polo a ID. Cross stojí všechny čtyři modely na upravené platformě MEB+ s pohonem předních kol. Pro ušetření nákladů je do přední části soustředěna i veškerá elektronika včetně nabíjecího portu.
Na délku má malý hatchback 4046 mm, ovšem mezi nápravami na svou třídu vysoce nadprůměrných 2599 mm. To je víc než u klasického spalovacího Seatu Ibiza. Odpovídá tomu i kufr o objemu 441 litrů.
Na výběr bude baterie s 37 nebo 52 kWh, elektromotor s výkonem 85 až 166 kW a maximální nabíjecí výkon je podle verze 50 až 105 kW.
Co bude dělat Raval Ravalem, je nastavení podvozku, které by společně s ID. Polo GTI mělo být ze všech malých elektroaut koncernu nejsportovnější. Cupra má v porovnání s výchozím nastavením platformy o 15 mm sníženou světlou výšku a o 10 mm širší rozchod kol.
Jinak jsou naladěné pružiny, nechybí progresivní řízení a možnost přepnout stabilizaci do sportovního režimu. Chybět nebudou ani umělé zvuky motoru, ty se inspirovaly v šampionátu Formule E.
