Poprvé za volantem nejmenší Škody na baterky. Epiq ukáže, kde se láme chleba

Poprvé jsme řídili předprodukční Škodu Epiq. Nejde ale jen o další nový elektromobil – právě tenhle malý crossover má rozhodnout, zda Škoda dokáže nabídnout elektrické auto pro masy, které dává smysl cenou, technikou i každodenním používáním.
Elektromobilita se u Škody Auto dostává do bodu, kdy musí rozšířit nabídku směrem dolů. V portugalském Portu, kde se proplétají větrem a deštěm bičovanými ulicemi čtyři zamaskované prototypy, je to vidět dost konkrétně. Rozhoduje se, zda se Škodě podaří udělat z elektromobilu skutečně masovou záležitost.
Ta otázka zní jasně: dokáže značka vyrobit elektrické auto, které bude cenově dostupné, ziskové a zároveň široce populární? Odpovědí má být právě nový model Epiq.
Nejmenší elektromobil v nabídce se má stát objemovým produktem, který Škodě otevře dveře k zákazníkům, pro něž byly dosavadní elektrické modely příliš velké nebo příliš drahé. V tomto smyslu je Epiq možná důležitější než jakýkoli jiný elektromobil, který kdy automobilka představila. A to přestože se většímu Elroqu prodejně tak daří.
Levný elektromobil jako strategický problém
Škoda dnes nabízí dva čistě elektrické vozy, Enyaq a Elroq. Obě SUV míří spíš na zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu za bezemisní pohon. Epiq má tuto logiku otočit. Má fungovat jako vstupní bod do elektromobility, první volba pro zákazníky, kteří elektromobil dosud nebrali vážně.
Jenže právě v této kategorii se láme chleba. Zatímco dražší elektromobily mohou relativně snadno absorbovat náklady na baterie a novou techniku, malé a levné auto žádný prostor pro chyby nemá. Každé kilo, každý kabel i každý dodavatel hrají roli. I proto Škoda otevřeně přiznává, že cenotvorba Epiqu je jedním z nejtěžších úkolů celého projektu.
Značka zatím nezveřejnila konkrétní částku, ale cíl je zřejmý: dostat se co nejblíže hranici 600 tisíc korun. To je úroveň, na které by Epiq mohl začít konkurovat připravovaným modelům Kia EV2 nebo Hyundai Ioniq 2. Zároveň je to cenová hladina, při níž už elektromobil přestává být okrajovou záležitostí a může oslovit širší publikum.
Sdílení jako nutnost, ne volba
Bez koncernové spolupráce by Epiq vůbec nemohl vzniknout. Model stojí na stejné platformě jako Cupra Raval a VW vozy ID.Polo a ID.Cross. Vývoj podvozku i klíčových komponentů měl na starosti Volkswagen, jednotlivé značky si pak ladí design, výbavu a charakter.
Výroba se rozběhne ve španělské továrně koncernu VW v Navaře u Pamplony. Právě objem výroby má být jedním z hlavních nástrojů, jak udržet náklady pod kontrolou. Škoda však detaily o rozdělení nákladů ani o plánovaných objemech jednotlivých značek na dotaz zveřejnit nechce. Oficiálně pouze připouští, že alokace výroby se bude flexibilně měnit podle poptávky. Tamní továrna je dle zkušeností z minulých let schopná vyrábět přes 300 tisíc aut ročně.
Jisté je, že Epiq nevzniká jako ryze český produkt. Většina dodavatelů pochází z okolí španělského závodu, aby se minimalizovala logistika. Českých subdodavatelů bude minimum – i to je daň za snahu držet cenu co nejníže.
Technika podřízená nákladům
Koncepce Epiqu je přímočará. Auto je výhradně předokolka, bez ambicí na pohon všech kol. Veškerá technika je soustředěná vpředu, včetně nabíjecího portu umístěného vpravo, což zjednodušuje kabeláž i výrobu.
Model se bude nabízet ve třech výkonových variantách, označených 35, 40 a 55. Dvě slabší verze využívají baterie s LFP chemií, které jsou levnější, odolnější a vhodnější pro městské a příměstské použití. Škoda uvádí dojezd okolo 310 kilometrů. Nejvýkonnější varianta dostane dražší baterii typu NMC, vyšší výkon i delší dojezd až 430 kilometrů.
Tento mix není náhodný. Škoda tím vytváří prostor, jak nabídnout základní verze s nižší cenou a zároveň uspokojit zákazníky, kteří jsou ochotni si za lepší parametry připlatit. Rychlé nabíjení, solidní dynamika i velký kufr mají zajistit, že Epiq nebude vnímán jako kompromisní řešení.
Praktický argument místo emocí
Zatímco technika je optimalizovaná na náklady, prostor a praktičnost patří k hlavním prodejním argumentům. Díky jednoduché koncepci nabízí Epiq kufr o objemu až 475 litrů, což je hodnota, která v této třídě vyčnívá. Později má přibýt i malý přední zavazadlový prostor, takzvaný frunk.
Interiér působí kvalitně, ale bez experimentů. Kabina je přehledná, používá známé ovládací prvky a zcela rezignuje na živočišné materiály. Škoda tím reaguje nejen na ekologická témata.
Zajímavým signálem je i zavedení funkce V2L, tedy možnosti napájet externí spotřebiče z baterie vozu. I to ukazuje snahu nabídnout něco navíc oproti ostatním elektrickým škodovkám, aniž by to zásadně zvyšovalo výrobní náklady.
První jízdy jako test reality
Škoda pozvala novináře k prvním jízdám s předprodukčními vozy ještě před zahájením sériové výroby. Nešlo jen o prezentaci, ale o praktický test, jak koncept levého elektromobilu funguje v reálném provozu. Trasy v okolí portugalského Porta kombinovaly městské uličky, rozbité okresky i krátké dálniční úseky – prostředí, ve kterém má Epiq trávit většinu svého života.
Technika vozu Epiq
Epiq se bude nabízet ve třech verzích výkonu 85, 99 a 155 kW s točivým momentem 267–290 Nm. Dvě slabší varianty dostanou baterie typu LFP o využitelné kapacitě 33 a 38 kWh, nejvýkonnější model NMC akumulátor s kapacitou 51,5 kWh. Dojezd se pohybuje od 310 km u základní verze až po 430 km u top varianty. Nejvýkonnější Epiq zvládne rychlé nabíjení výkonem 133 kW a doplnění energie z 10 na 80 % trvá přibližně 25 minut, slabší verze se budou nabíjet maximálně 90 kW. Dynamika zrychlení na 100 km/h je od 11 sekund po 7,4 sekundy, pohotovostní hmotnost vozu je kolem 1545 kg. Auto zvládne táhnout přívěs až 1200 kg brzděný nebo 500 kg nebrzděný a poprvé u Škody nabídne funkci V2L, tedy napájení externích spotřebičů z baterie. Přesná čísla se ale mohou ještě měnit, uvádí značka.
Už po prvních kilometrech je zřejmé, že Epiq nepůsobí jako kompromisní řešení. Jízdní projev je klidný, čitelný a dospělý, bez nervozity, která bývá pro malé elektromobily typická.
Vliv na to má i fakt, že testované vozy jezdily na 18“ kolech, které jsou daleko komfortnější, než by byly 20“ disky. Ty vypadají pěkně na show caru.
Podvozek se vzpěrami MacPherson vpředu a jednoduchou vlečenou nápravou vzadu (Elroq má vzadu sofistikovanější víceprvek) je naladěný spíš komfortně, auto drží stopu i na rychlejších vlnách a nepůsobí lehkonohým dojmem městské krabičky.
Přesto se občas připomene, že jde o prototyp – ostřejší příčné nerovnosti projede s výraznějším zhoupnutím a některé reakce ještě nejsou úplně uhlazené.
Právě tyto momenty jsou pro automobilku cenné. „Ladění tlumičů, silentbloků, řízení i nástupu brzd patří mezi oblasti, kde se ještě bude zasahovat,“ říká Jan Slavík, vedoucí projektu Epiqu ve Škodě Auto, který se do Španělska přestěhoval před čtyřmi lety, aby byl co nejblíže továrně.
I tak ale Epiq působí spíš jako hotové auto, které se dolaďuje do detailu, než jako experiment v rané fázi vývoje.
Testovací jízdy zároveň potvrzují základní strategii projektu. Epiq se nesnaží ohromit dynamikou ani futuristickými řešeními. Sází na stabilitu, přehlednost a pocit jistoty – tedy vlastnosti, které jsou pro zákazníka důležitější než samotné zrychlení nebo maximální výkon.
Rozhodující číslo v ceníku
Sériový model se ukáže ve druhé polovině května v Ženevě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji, kde Škoda figuruje jako sponzor. Výroba Epiqu má začít na přelomu května a června, nejprve s nejsilnější verzí 55. Slabší varianty se přidají v listopadu, sportovně laděná verze Sportline pak dorazí začátkem příštího roku.
Zda se Epiq zapíše jako klíčový model přechodu Škody k elektromobilitě, ale neurčí design ani technické parametry. Rozhodne jediné: zda se automobilce podaří skloubit dostupnou cenu s udržitelným ziskem. Epiq změní nejen strukturu nabídky Škody, ale i to, jak rychle budou elektromobily pronikat do běžných (nejen) českých garáží.
