Nejmenší elektromobil Kie dorazil do Česka. Slibuje dojezd až 453 kilometrů a inspiruje se u MPV

Kia začala v Česku prodávat svůj dosud nejmenší elektromobil, model EV2. Má ukázat, že i menší elektrické SUV už netrpí kompromisem v dojezdu a dokonce ani v prostornosti. Čtyřmístná verze láká na posuvné sedačky, které jsou v této třídě celkem unikátní.
Kia začala na českém trhu prodávat svůj dosud nejmenší elektromobil EV2. Novinka míří do třídy městských SUV na pomezí kompaktů, mezi spalovacími modely má tato korejská značka ekvivalentní model Stonic.
Automobilka ale novinku prezentuje jako plnohodnotné rodinné auto a připomíná, že s ní rozšířila českou elektrickou nabídku značky už na jedenáct modelů.
Nová EV2 vzniká ve slovenské Žilině, kde Kia kvůli výrobě elektromobilu modernizovala produkční linku. Zákazníci mohou vybírat mezi dvěma velikostmi akumulátoru. Základní verze používá LFP baterii - vůbec poprvé Kia sáhla po tomto chemickém složení - s kapacitou 42,2 kWh a nabídne dojezd až 312 kilometrů, silnější varianta s NMC akumulátorem má kapacitu 61 kWh a zvládne až 453 kilometrů na jedno nabití.
Automobilka přitom sází na to, že malé elektrické SUV nemusí znamenat kompromisy v praktičnosti. „Není určené pouze do města, ale vůz, který díky své šířce a výšce dokáže posloužit i jako rodinné auto,“ uvedla během české prezentace vozu tisková mluvčí Kateřina Vaňková. Podle ní je EV2 navržená tak, aby posloužila jak například jako první auto, tak vůz pro starší zákazníky, kterým vyhovuje vyšší posez a jednodušší nastupování.
EV2 měří čtyři metry, díky dlouhému rozvoru a faktu, že jde o elektromobil, majitel dostává prostorný interiér. Kia nabídne čtyřmístnou i pětimístnou variantu. Rozdíl je v praxi značný a nejde ani tak o užitečnou hmotnost, ale fakt, že u verze s dvěma místy ve druhé řadě jde zadní lavici rozdělenou přesně v polovině posouvat.
„Rozsah posuvu je 16 centimetrů, opěradla jsou polohovatelná. Zákazník si tak může vybrat možnost buď víc místa pro pasažéry, nebo větší kufr. Když se opěradla sklopí, lze vytvořit i rovnou plochu. Nebo vyjmout dvojité dno a odvézt toho ještě víc,“ říká Martin Tolar, technický expert v českém zastoupení značky.
Zavazadlový prostor má jak pro pěti, tak i čtyřmístnou variantu základní objem 362 litrů, ale po posunutí sedadel vpřed u čtyřmístného modelu naroste až na 403 litrů. Dalších 15 litrů nabízí přední úložný prostor pod kapotou určený hlavně pro nabíjecí kabely.
Do vozu bylo možné si na novinářské prezentaci sednout, prostor pro nohy ve druhé řadě je u čtyřmístné varianty srovnatelný s vozy nižší střední třídy a polohování opěradla přijde vhod rodinám s malými dětmi v autosedačkách, na cestě jim nebude při spaní padat hlava.
Technologicky patří EV2 mezi nejpokrokovější auta své třídy. Interiér využívá nový infotainment se třemi obrazovkami včetně 12,3palcového přístrojového štítu a stejně velkého centrálního displeje. Nechybí vzdálené aktualizace a rozšířené funkce továrních aplikací.
Součástí výbavy jsou i asistenční systémy včetně adaptivního tempomatu, asistenta pro jízdu na dálnici nebo systému monitorování kabiny. Ten pomocí kamery umístěné ve vnitřním zpětném zrcátku sleduje pozornost řidiče a v krizové situaci dokáže vůz automaticky zpomalit a zastavit.
Zajímavostí je také 22kW palubní AC nabíječka, vedle standardního 11kW dobíjení vůz podporuje výrazně rychlejší nabíjení střídavým proudem. Rychlodobíjení stejnosměrným proudem z 10 na 80 procent trvá u obou variant baterie zhruba půl hodiny. Dobíjecí výkon je u základní varianty 112 kW, u většího akumulátoru pak 118 kW. EV2 nechybí fyzické tlačítko pro předehřev baterie.
„U veřejných AC nabíječek často neplatíte jen za energii, ale i za čas. Díky 22kW nabíjení se čas nabíjení může zkrátit až o třicet procent,“ vysvětlila Vaňková. Dodala, že Kia k této funkci dospěla i na základě průzkumů mezi zákazníky elektromobilů.
Výroba prvních variant začala už letos v únoru. Výbavy jsou celkem čtyři, základní Light, Air, Earth a vrcholná GT-Line. Nejlevnější verzi je 42,2kWh varianta Light s cenou od 659 980 Kč.
Ta je také jediná, na kterou se nevztahuje zvýhodnění 20 tisíc korun od importéra a zákazník také nezíská další 20tisícový bonus v případě výkupu.
„U menších modelů ale možnost výkupu využívá okolo 40 až 60 procent našich zákazníků, a tak věříme, že ho využijí i v případě elektrické EV2,“ dodává šéf českého zastoupení Arnošt Barna.
Ten si také pochvaluje rychlé dodací lhůty díky flexibilitě slovenské linky. Aktuálně se u vybraných variant pohybují okolo půldruhého měsíce.
