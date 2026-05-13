Trump cestou do Pekingu vyzval Siho, aby Čínu otevřel USA, a přibral šéfa Nvidie

Americký prezident Donald Trump během středečního letu do Pekingu prohlásil, že svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga vyzve, aby otevřel svou zemi americkému obchodu. Při mezipřistání pro doplnění paliva na Aljašce přitom přibral na palubu prezidentského speciálu do skupiny předních amerických podnikatelů, doprovázejících jej do Číny, také šéfa výrobce čipů Nvidia Jensena Huanga.
Trump přilétá do Číny na dvoudenní oficiální návštěvu jako první prezident USA po téměř deseti letech. Podle tiskových agentur bude cílem jeho cesty spolu s ohlášením významných obchodních kontraktů také snaha posílit vlastní popularitu u americké veřejnosti, kterou otřásla jeho válka s Íránem a rostoucí ceny v důsledku konfliktu. BBC však připomíná, že od Trumpovy poslední návštěvy v roce 2017 se mnohé změnilo a Trump se vrací do silnější a mnohem asertivnější Číny.
Vedle obchodu se čínsko-americká jednání zaměří na celou řadu citlivých témat, od války v Íránu až po prodej amerických zbraní Tchaj-wanu, demokraticky spravovanému ostrovu, který si Peking činí nárok.
Zatímco se Trump chystá na okázalé přijetí v Pekingu, jeho hlavní vyjednavač pro obchod a ministr financí Scott Bessent vedl tři hodiny v recepčním salonku na letišti v jihokorejském Inčchonu jednání s čínským vicepremiérem Che Li-fengem. Smyslem setkání bylo udržet křehké obchodní příměří mezi dvěma největšími ekonomikami světa z loňského října a připravit půdu pro setkání jejich lídrů.
Mezi podnikateli, kteří Trumpa do Pekingu doprovázejí, jsou hlavně šéfové firem, které mají nevyřešené obchodní otázky s Čínou. Jednou z nich je i Nvidia, která usiluje o povolení k prodeji svých čipů H200 pro umělou inteligenci na tamním trhu, připomíná Reuters.
"Požádám prezidenta Siho, vůdce mimořádného formátu, aby Čínu 'otevřel', tak aby tito brilantní lidé mohli rozvinout své kouzelné schopnosti a přispět k tomu, aby se (Čínská) lidová republika dostala na ještě vyšší úroveň," uvedl Trump v příspěvku na své síti Truth Social s odkazem na delegaci amerických podnikatelů a potvrdil, že je mezi nimi i šéf Nvidie. "To bude moje úplně první žádost," zdůraznil prezident.
Trump požádal Huanga, aby se k čínské delegaci přidal, na poslední chvíli, sdělil agentuře Reuters informovaný zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Na původním seznamu šéfů firem, který Bílý dům zveřejnil tento týden, Huangovo jméno nefigurovalo. Šéf Nvidie pak byl ve středu spatřen, jak do Air Force One nastupuje při mezipřistání na Aljašce.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v reakci na Trumpův příspěvek na Truth Social uvedl, že Peking je připraven "rozšiřovat spolupráci, řešit rozpory a vnášet do tohoto turbulentního světa více stability a jistoty".
Trump však vstupuje do jednání ve výrazně oslabené pozici, píše Reuters. Americké soudy osekaly jeho možnosti uvalovat dle libosti cla na dovoz z Číny i dalších zemí. Konflikt s Íránem zesílil inflační tlaky v USA a prudce zvýšil riziko, že Trumpovi republikáni v listopadových volbách ztratí kontrolu nad jednou či dokonce oběma komorami Kongresu. Čínský lídr oproti tomu nemusí čelit v domácí ekonomice či politice srovnatelným tlakům.
"Vzhledem k loňské obchodní válce je už samotné zachování statu quo, namísto další eskalace, dobrou zprávou," řekl agentuře Reuters Liou Čchien, ředitel poradenské společnosti Wusawa Advisory v Pekingu. "A proto má Trumpova administrativa toto setkání zapotřebí víc než Čína, neboť potřebuje ukázat americkým voličům, že se podepisují obchodní dohody, vydělávají se peníze... aby si pojistila volby v polovině prezidentova mandátu," dodal.
Mohlo by vás zaujmout: V nové hře od The Secret Handshake s názvem Operation Epic Furious: Strait to Hell si zahrajete za Donalda Trumpa
Krádež lebky svaté Zdislavy odborníka zaskočila, motiv pachatele nechápe
Ve 21. století se na rozdíl od středověku neobchoduje s předměty, jako je lebka sv. Zdislavy z Lemberka, řekl odborník z katedry církevních dějin pražské katolické teologické fakulty Petr Kubín. Motiv krádeže si proto neumí vysvětlit. Ztráta cenné relikvie české světice by podle něj ale byla velká.
Zdražení pohonných hmot zasáhlo polovinu českých domácností
Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností, přičemž desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními obtížemi. Častější problémy mají majitelé dieselových vozů. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezím jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech.
Schillerová: Česko by podle nynějších pravidel pro rozpočty čekala paralýza
Hospodaření Česka podle pravidel pro rozpočty vyjednaných předchozí vládou Petra Fialy (ODS) by vedlo k paralýze základních funkcí státu, řekla ve středu ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Dosavadní opoziční kritika vládní novely zákonů o veřejných rozpočtech se podle ní míjela s realitou.
Průzkum: Většina Čechů chce zákaz sociálních sítí dětem do 15 let
Se zákazem sociálních sítí dětem do 15 let by souhlasilo 82 procent Čechů. Zákaz mobilních telefonů ve školách by podpořilo 78 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa uskutečnila agentura NMS mezi tisícovkou respondentů.
Ruší spánek a blokují dopravu. Italské letovisko čelí invazi pávů, turisté je ale milují
Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří místní ale tvrdí, že více než pávi, kteří jsou v této oblasti přítomni po staletí, je obtěžuje zájem médií.