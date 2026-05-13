Schillerová: Česko by podle nynějších pravidel pro rozpočty čekala paralýza

Hospodaření Česka podle pravidel pro rozpočty vyjednaných předchozí vládou Petra Fialy (ODS) by vedlo k paralýze základních funkcí státu, řekla ve středu ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Dosavadní opoziční kritika vládní novely zákonů o veřejných rozpočtech se podle ní míjela s realitou.
Bez předlohy by podle ministryně nebylo možné sestavit návrh státního rozpočtu v zákonných mantinelech.
Schillerová v úvodu závěrečného schvalování sporné novely poukazovala na to, že podle pravidel vyjednaných Fialovou vládou má Česko hospodařit příští rok se schodkem nejvýše 150 miliard korun a v následujícím roce 126 miliard korun. "Já to nazývám pastí, kterou nám tady zanechal Fialův kabinet," řekla ministryně.
Od opozice, jak uvedla, nezaznamenala žádný nápad, jak deficit na tyto hodnoty snížit. Letos Česko hospodaří se schodkem 310 miliard korun. "Neexistuje realistický scénář, jak za rok snížit deficit na 150 miliard korun bez kolapsu investic, ohrožení zdravotnictví, oslabení bezpečnosti a ekonomické recese," varovala Schillerová, podle níž je jedinou alternativou sporné novely rozpočtová paralýza.
Ministryně zdůraznila, že vláda chce chce snižovat deficity, ale postupem, který nepošle hospodářství do recese. "Česko si zaslouží takovou dráhu, která bude respektovat rozpočtovou a hospodářskou realitou, ne takovou, která vypadá, jako by sem přiletěla z Marsu," poznamenala.
Opozice se obává toho, že navrhované změny umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení, a tím nebezpečný nárůst státního dluhu. Předem ohlásila, že ve středu bude přijetí předlohy bránit. Pokud by novela platila, opozice ji chce napadnout u Ústavního soudu.
Protesty opozice vyvolávají především pozměňovací návrhy Schillerové, které mají vládě umožnit zvýšení některých výdajů nad schválené výdajové rámce. Kabinet by podle předlohy navíc mohl v případě ohrožení zvýšit výdaje rozpočtu až o deset procent bez souhlasu zákonodárců. "Já se tady nebojím říct, že se ve výsledku jedná o ústavní převrat na splátky," prohlásil předseda ODS Martin Kupka. Podle předsedkyně klubu Pirátů Olgy Richterové jde o zákon, který může vést ke krachu státu.
