„Tři basy minerálky.“ Levný elektrický volkswagen je tu, byli jsme na jeho premiéře

Volkswagen ID.Polo už má svou definitivní podobu. Jeho předprodej začne v červnu, k prvním zákazníkům dorazí auto se základní cenou těsně pod 25 tisíc eur v říjnu. Přinášíme první dojmy z jeho premiéry.
Nenápadnou budovu v hamburských docích si Volkswagen oblíbil, všechny důležité premiéry se v poslední době odehrávají právě zde. Když teď novopečený vrchní velitel koncernového designu Andreas Mindt představuje nové ID.Polo, vzpomíná, že jeho koncept na stejném místě ukazoval novinářům právě před dvěma lety. Od té doby ještě prošel drobnými retušemi, aby se stal „pravým volkswagenem“, tedy autem bez zbytečných designových kudrlinek a pokud možno se srozumitelným ovládáním.
Když jej automobilka před dvěma lety ukázala poprvé, zněla cena 25 tisíc eur ještě takřka senzačně. Jenže od té doby se mnohé změnilo a za tyto peníze je již dnes z čeho vybírat i mezi elektromobily. Nepřichází tedy ID.Polo trochu pozdě? „Ne, domnívám se, že přesně ve správnou dobu,“ odpovídá Andreas Mindt pokaždé, když jej tato otázka od novinářů dostihne.
Elektrické Polo přijíždí na omlazené modulární platformě MEB+, které automobilka přisuzuje lepší možnosti při využití vnitřního prostoru. Podle našich prvních dojmů to platí v případě místa pro řidiče a spolujezdce, především ale o takřka ohromujícím kufru. Ten má na elektromobil nezvykle velký objem 441 litrů, což automobilka na premiéře demonstrovala nákladem v podobě tří bas minerální vody, které se sem bez problémů naskládají.
O poznání méně velkorysý je přístup k zadním sedadlům. Zde si cestující sice mohou zasunout nohy pod přední sedáky, ale relativně krátké zadní dveře nejsou pro nastupování a vystupování z auta ideální.
ID.Polo je dlouhé 4053, široké 1816 a vysoké 1530 milimetrů, rozvor náprav je 2600 mm. Do značné míry tak kopíruje rozměry současného benzinového Pola, které s příchodem elektrické verze z nabídky nezmizí.
Při premiéře neopomněl Mindt zdůraznit, že se Volkswagen definitivně rozešel s neintuitivním ovládáním, které bylo v nedávné minulosti terčem oprávněné kritiky. „Každé ze čtyř oken dostalo vlastní ovladač, na středové konzoli najdete otočné tlačítko pro regulaci hlasitosti audiosoustavy,“ narážel na největší bolístky minulých volkswagenů.
Kromě toho, že v novém ID.Polu bude všechno opět intuitivní, nelze přehlédnout ani retro prvky v podobě grafiky palubních přístrojů, kterou lze nastavit i do grafiky ze 70. let, kdy model vznikl.
Elektrické Polo přijede ve třech výbavových stupních, už základní Trend nabídne DC rychlonabíjení až 90 kW, LED světlomety, digitální přístrojový štít pod volantem a 13" středový displej.
Prostřední výbava Life přidá mimo jiné adaptivní tempomat, parkovací senzory na obou koncích auta, couvací kameru nebo nastavitelnou výšku podlahy v kufru.
Součástí špičkové verze Top budou mimo jiné matrix LED světlomety se světelnou lištou a osvětlenými emblémy VW na obou koncích auta. Interiér dostane sportovní sedadla, ambientní osvětlení, vyhřívaný volant i sedadla a také dvouzónovou klimatizaci. K dispozici bude i digitální klíč pro otevírání a startování vozu prostřednictvím mobilního telefonu.
Volkswagen ID.Polo, základní technické údaje
Motor vpředu, pohon předních kol
Kapacita baterie (netto): 37 kWh nebo 52 kWh
Typy baterie: LFP (37 kWh) nebo NMC (52 kWh)
Motory: 85 kW (116 k) nebo 99 kW (136 k), oba s baterií 37 kWh
155 kW (211 k) s baterií 52 kWh
Dobíjecí výkon DC: 90 kW (37 kWh) nebo 105 kW (52 kWh)
Maximální rychlost: 160 km/h
Příplatková výbava pak nabízí špičkovou audiosoustavu Harman Kardon s deseti reproduktory a výkonem 425 wattů, ale také přední sedadla se třemi masážními programy. Poloha elektricky nastavitelného sedadla řidiče půjde rychle přenastavit díky paměťové funkci.
Nové elektrické Polo rovněž nabídne funkci V2L, auto tak poslouží pro napájení elektrických spotřebičů až výkonem 3,6 kW, může tedy například v nouzi nabít i jiný elektromobil. K dispozici bude i funkce One Pedal, kdy k zastavení auta není třeba použít brzdový pedál, stačí jen sundat nohu z plynu.
