Průzkum: Většina Čechů chce zákaz sociálních sítí dětem do 15 let

Se zákazem sociálních sítí dětem do 15 let by souhlasilo 82 procent Čechů. Zákaz mobilních telefonů ve školách by podpořilo 78 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro finanční dům Uniqa uskutečnila agentura NMS mezi tisícovkou respondentů.
„Přirozeně jsme se podívali i na to, co si o tom myslí mladší do 34 let. Nepřekvapí, že podpora zákazů je u nich nižší, ale stále nadpoloviční. I z Čechů mezi 15 a 24 roky se zákazem souhlasí 44 procent,“ uvedl Prokop Vejda z NMS.
Rodiče se pak podle něj k zákazům kloní možná i proto, že sami vnímají, že svým dětem často nejsou nejlepším vzorem. Třiapadesát procent rodičů uvedlo, že je pro ně v souvislosti s používáním telefonů a sociálních sítí těžké jít příkladem.
Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky, v níž jsou zásady pro zavedení do školních řádů i příklady z praxe. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je prvním krokem před legislativním omezením metodická podpora. Omezit telefony o přestávkách je podle něj možné už nyní školním řádem, někteří ředitelé to ale podle něj nedělají.
V Česku se diskutuje rovněž o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru, spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel.
Mýtus superženy škodí
NMS se v průzkumu dotazovalo lidí také na to, co podle nich nabourává rodinnou pohodu. Za hlavní narušitele považují práci, nedostatek času, každodenní povinnosti či finanční starosti a zejména pak zdravotní problémy.
Více než polovina rodin pak vnímá ohrožení duševního zdraví některého ze svých členů, přičemž třetina žen považuje za nejvíce ohrožené samu sebe. „Mýtus ‚superženy‘ často vede spíše k přetížení než ke spokojenosti. Ženy potřebují podporu a pochopení nejen doma, ale i v pracovním prostředí,“ uvedla finanční ředitelka Uniqa Lucie Urválková a apelovala na ženy, aby se nesnažily být dokonalé.
