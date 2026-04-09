Konečně levné elektroauto. Cupra Raval je „Epiq na steroidech“, zní jako elektrická formule

První z rodiny malých elektromobilů koncernu Volkswagen má po premiéře. A není to SUV. Jedním ze sourozenců Škody Epiq bude i Cupra Raval, patrně nejsportovnější z celého kvarteta modelů. Vedle toho je to také nejlevnější model automobilky Cupra, který určitě má ambice na to, nebýt jen okrajovým doplňkem benzinových SUV.
Zatímco na českém webu automobilky Cupra ji zatím nenajdete, v Německu už u Ravalu svítí základní cena. Ta by měla startovat na 25 925 eurech, to je v přepočtu asi 632 tisíc korun. S náskokem tak půjde o nejdostupnější model španělské automobilky, který bychom dost možná čekali spíše v nabídce Seatu. Ostatně Raval svou velikostí výrazně připomíná Ibizu.
Na délku má 4046 mm, ovšem mezi nápravami na malé auto vysoce nadprůměrných 2600 mm. To je víc než u zmíněné Ibizy. Odpovídá tomu i kufr o objemu 441 litrů.
Nepřekvapí, že základem Ravalu, jehož jméno je odvozené od barcelonské čtvrti El Raval, je platforma MEB+ s pohonem předních kol. A rovněž asi nepřekvapí použitá technika, kterou nabízí i další (doposud jen poodhalené) sourozenecké modely od VW i Škody.
Ale pro jistotu: Na výběr budou dva akumulátory s využitelnou kapacitou 37 nebo 52 kWh. S menší baterkou se pojí elektromotor s výkonem 88 nebo 99 kW. U obou Cupra slibuje dojezd kolem 300 km na jedno nabití, rozdíl je jen v dobíjecím výkonu. Úplně základní varianta má maximálně 50 kW (třeba VW ID. Cross ji vůbec nedostane), varianta s 99 kW dosáhne na nabíjecí maximum 88 kW a z 10 na 80 procent se dostane za 23 minut.
Větší akumulátor rovná se větší výkon. A tak lze volit nejen 155, ale dokonce i špičkových 166 kW v nejsportovnější variantě VZ. Ta s sebou totiž nese ještě další sportovní úpravy. Každopádně 155kW varianta ujede 450 km, 166kW zhruba 400 km. Maximální nabíjecí výkon je shodných 105 kW a z 10 na 80 procent kapacity to baterce trvá 24 minut.
Pro obě baterky také platí dostupnost obousměrného nabíjení, Raval tedy využijete i jako velkou powerbanku. A pomalé AC nabíjení maximálně 11 kW se také nemění.
Co bude dělat Raval Ravalem, je nastavení podvozku, které by společně s ID. Polo GTI mělo být ze všech malých elektroaut koncernu nejsportovnější. Cupra má v porovnání s výchozím nastavením platformy o 15 mm sníženou světlou výšku a o 10 mm širší rozchod kol.
Jinak jsou naladěné pružiny, nechybí progresivní řízení a možnost přepnout stabilizaci do sportovního režimu. Chybět nebudou ani umělé zvuky motoru, ty se inspirovaly v šampionátu Formule E.
Nejsportovnější verze VZ pak bude nejen o mírném navýšení výkonu na 166 kW. Standardně má adaptivní tlumiče (jinak se dodávají za příplatek), jako jediná dostane elektronicky řízený samosvor, sportovní otočné čepy řízení a vypínací stabilizaci. 19palcová kola pak budou obouvat širší pneumatiky. Z 0 na 100 km/h tato verze zrychluje za 6,8 vteřiny, což by pomocí animací a světel měla v interiéru ještě umocnit funkce E-Launch.
A když je řeč o interiéru, tak jeho hlavní složkou budou dvě obrazovky: 10,25palcová před řidičem a 12,9palcová pro multimediální systém. Software vychází z operačního systému Android, což mimo jiné znamená, že třeba v zaparkovaném autě při nabíjení zvládne přehrávat videa z aplikace YouTube. Za zmínku stojí i prémiové audio Sennheiser s dvanácti reproduktory.
Designově si Cupra uvnitř hodně hraje s podsvícením, které se objevuje na palubní desce i v podobě tenké linky ve dveřích. Vyjma estetické funkce ale plní i funkci bezpečnostní: Bliká třeba při autě v mrtvém úhlu. Unikátní je pro Raval projektor integrovaný do přístrojové desky, který promítá grafické animace na vnitřní výplně dveří.
Sportovní charakter auta pak doplňují ve vyšších výbavách skořepinová sedadla čalouněná mikrovláknem nebo umělou kůží. Vrcholem mají být v tomto ohledu skořepinová sedadla označená dodatečným slovíčkem Cup čalouněná recyklovanou 3D pleteninou v paketu s prvky palubní desky z 3D tiskárny. Zmíněná 3D pletenina se dělá přímo na míru každému sedadlu a měla by proto přinést větší svobodu při navrhování potahu.
Individualizace bude viditelná i zvenku. Raval bude možné odít do matných barev, duhového odstínu Plasma (ten mění barvu podle dopadu slunečních paprsků) nebo barevně odlišit střechu hatchbacku. Kola mají 17 až 19 palců, ze sportovních prvků nechybí třeba difuzor vzadu.
Podobně jako další Cupry pak má auto v zadní části světelnou lištou propojená světla a podsvícené logo značky, i u malého hatchbacku půjdou navíc koupit Matrix LED přední světla.
Na trh se první Ravaly dostanou v létě letošního roku, vyrábět se budou v závodě Cupry v Martorellu.
