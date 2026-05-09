Praha předběhla Evropu. Mercedes-Benz třídy C přijel ze Soulu rovnou do Mánesu

Do pražské Galerie Mánes dorazilo auto, které ještě před několika dny stálo pod reflektory světové premiéry v jihokorejském Soulu. Nová elektrická třída C od Mercedes-Benzu se právě v Praze poprvé ukazuje evropskému publiku, a to rovnou ve vrcholné verzi C 400 4Matic.
Nejde přitom o běžnou zastávku evropského turné ani o standardní prezentaci. Praha se letos zařadila mezi několik málo měst, kde značka otevírá takzvané Mercedes-Benz Studio. Mánes se na tři týdny mění na prostor, kde se kombinuje design, automobilová výstava a kulturní centrum.
Mercedes-Benz Studio Praha má značku dostat mimo tradiční showroomy. Vedle Prahy fungují podobné projekty například v Soulu nebo Los Angeles. „Česká republika se dostala mezi vybraná města díky vlastnímu konceptu prostoru v Mánesu a programu kombinujícímu historii značky, současný design i kulturní akce,“ chlubí se Josef Hlávka, tiskový mluvčí zastoupení značky.
Během tří týdnů se tu střídají tematické expozice, koncerty, taneční večery nebo rodinný program a přirozenou součástí prostoru jsou vystavené automobily. Vstup je zdarma po registraci.
První týden s podtitulem „140 let inovací“ připomíná historii značky od prvního patentovaného vozu Karla Benze až po současné elektromobily. Vedle nové elektrické třídy C je v Mánesu k vidění také nová třída S, GLC nebo nové CLA, které letos získalo titul Evropské auto roku.
Mercedes zároveň prostor pojal výrazně jinak než klasickou autosalonovou prezentaci. Auta stojí mezi instalacemi, designovými objekty a kulturním programem, večer se prostor mění třeba v taneční sál pro salsu, děti si mohou namalovat sádrové autíčko a společně se tu bude také sledovat Velká cena Formule 1, která se uskuteční v Kanadě.
Céčko díky galerii
Právě díky novému studiu se do Prahy podařilo dostat i evropskou premiéru elektrického céčka. „Za normálních okolností by Česká republika nebyla trhem, kde by se konala evropská premiéra,“ přiznává upřímně Hlávka. „Když jsme zjistili, že jsme to vyhráli, měli jsme radost, ale zároveň jsme si trochu naběhli, protože auto už bylo na cestě a my jsme teprve začali s přípravou.“
Do Prahy navíc dorazil jeden ze dvou exemplářů použitých při světové premiéře v Koreji. „Centrála úplně vynechala standardní proces. Prostě řekli: uvidíte, v jakém stavu auto přijde. Když nebude perfektní, nevystavujte ho. Reálně existovala dvě auta ze světové premiéry, jedno bílé a jedno stříbřitě levandulové. A to levandulové je teď tady,“ popisuje Hlávka.
Právě netradiční levandulový odstín kombinovaný s tmavým chromem na přídi se stal jedním z nejvýraznějších prvků vystaveného vozu. Mercedes s novou elektrickou třídou C zároveň ukazuje nový designový směr, který má být výraznější než u dosavadních elektromobilů značky.
Sedan působí mnohem sportovněji než kterýkoli současný elektrický Mercedes. Má nízkou příď, dlouhou svažující se střechu a zadní část připomínající čtyřdveřové kupé. V kombinaci s krátkými převisy a výraznými blatníky působí auto nižší a širší, než ve skutečnosti je.
Dominantou přídě je nová maska s podsvícenými „lamelami“ a více než tisícovkou svítících bodů. Mercedes tím navazuje na tradiční chromované masky svých luxusních modelů, jen v modernější podobě. Světelný podpis ve tvaru hvězdy se objevuje ve světlometech vpředu i vzadu a automobilka z něj chce udělat jeden z hlavních poznávacích znaků budoucích modelů.
„Nemusíme hledat nový symbol, který by fungoval jako poznávací znamení. My ten symbol už dávno máme, jen ho nyní propisujeme do světel,“ vysvětluje Hlávka.
Elektrická třída C stojí na nové platformě vyvinuté čistě pro elektromobily a oproti spalovacím verzím výrazně narostla. Rozvor se prodloužil téměř o deset centimetrů, což je znát hlavně uvnitř. Standardem je panoramatická střecha, která je navíc unikátní v tom, že vedle zmléčnění jednotlivých segmentů se v ní dají rozsvítit i malé hvězdy.
Nechybí ani přední zavazadlový prostor o slušném objemu 101 litrů. Do něj se podle automobilky vejde třeba příruční kufr nebo nabíjecí kabely. Kapotu lze navíc snadno otevírat stiskem předního loga.
Interiér se snaží kombinovat tradiční luxus značky s výrazně digitálnějším prostředím. Dominantou je nový MBUX Hyperscreen táhnoucí se přes celou palubní desku. Téměř metr široký panel spojuje přístrojový štít, centrální displej i obrazovku před spolujezdcem pod jednou skleněnou plochou.
Nový operační systém využívá umělou inteligenci od OpenAI, Googlu i Microsoftu a umožňuje průběžné aktualizace funkcí auta na dálku.
Mercedes se přitom u nového modelu výrazně zaměřuje hlavně na komfort. Za příplatek je k dispozici vzduchový podvozek Airmatic a natáčení zadní nápravy až o 4,5 stupně, které zmenšuje průměr otáčení na 11,2 metru. Auto tak má být zároveň obratné ve městě i stabilní při vysokých rychlostech. Adaptivní podvozek pracuje s daty z map a od dalších vozů Mercedes, takže například před většími nerovnostmi dokáže upravit tlumiče ještě předtím, než na ně auto najede.
Vrcholná verze C 400 4Matic c nabídne výkon 360 kW, pohon všech kol a zrychlení z nuly na stovku za čtyři sekundy. Energii ukládá baterie s využitelnou kapacitou 94 kWh a díky 800voltové architektuře a nabíjecímu výkonu 330 kW zvládne dobít až 325 kilometrů dojezdu během deseti minut.
Celkový dojezd dosahuje až 762 kilometrů. Mercedes zároveň slibuje velmi nízkou spotřebu (udávaných 14,4 kWh/100 km), mimo jiné díky aerodynamice s koeficientem odporu vzduchu od 0,22 nebo nové tepelné pumpě využívající odpadní teplo z pohonného systému i baterie.
Zajímavostí je také dvoustupňová převodovka na zadní nápravě. První převod je určený hlavně pro akceleraci a městský provoz, druhý pro efektivnější jízdu ve vyšších rychlostech. Mercedes tím údajně reaguje na častou kritiku elektromobilů, které bývají efektivní buď ve městě, nebo na dálnici, ale jen málokdy v obou prostředích zároveň.
Automobilka už zveřejnila první českou cenu, vrcholná verze C 400 4Matic začíná na částce 1 633 500 korun. Postupně dorazí i levnější varianty a později se modelu ujme také AMG.
