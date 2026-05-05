Rodinný elektromobil stojí jako auto do města. MG4 je úplně nové, nízká cena mu zůstala

Elektrické MG4 vlétlo na český trh před pár lety jako raketa, loni už ale prodejně paběrkovalo. Důvodem bylo i čekání na novou generaci. Ta teď přichází v podobě MG4 EV Urban na jednu stranu s větším prostorem uvnitř, na druhou ale s menší baterkou. Pořád má ovšem čínský kompaktní hatchback lákavou cenu, zástupci MG dokonce používají spojení „kompaktní auto za cenu supermini“.
Loni na podzim se MG pustilo do čištění skladů a původní MG4 doprodávalo se 190tisícovou slevou. Pár nejrychlejších zákazníků tak mohlo kompaktní auto získat za méně než 600 tisíc korun, i pro ty pomalejší bylo ale pořád v nabídce auto za méně 700 tisíc, přitom s dojezdem 450 kilometrů. Pro český trh je už ale původní MG4 minulostí, třebaže v některých okolních státech (mimo jiné v Německu) ho po modernizaci nadále koupíte.
Češi i kvůli slabší poptávce po elektromobilech dostanou jen novinku MG4 EV Urban. Přídomku „Urban“, který by mohl naznačovat, že je novinka vhodná pouze do města, se však nebojte. Primárně proto, že s délkou 4395 mm a rozvorem náprav nataženým na 2750 mm je Urban větší než předchůdce.
Znát je to na vnitřním prostoru, především v zadní části auta. Navíc výměna obou aut přinesla i další zásadní změnu: nové MG4 je postavené na platformě E3 s pohonem předních kol. Původní verze stála na konstrukčně starší platformě, navíc s pohonem zadních kol. Všechny komponenty pohonného ústrojí jsou u novinky soustředěné dopředu, vzadu je navíc prostorově méně náročná zkrutná příčka.
A tak kromě místa na zadních sedadlech mohl narůst i kufr celkem na 568 litrů. Z toho 98 litrů je soustředěných do obrovského prostoru pod podlahou.
Když jsme ale začali cenou, je potřeba dodat, že MG4 EV Urban sice vyrostlo, ale oproti skladovému doprodeji předchůdce prakticky nezdražilo. Startovací částka od 599 990 korun je mimořádně lákavá i v kontextu celého trhu s elektromobily.
Vždyť velikostně srovnatelný Volkswagen ID.3 startuje na 749 900 korunách: výše, než kolik stojí MG ve vrcholné výbavě. Citroën ë-C4 začíná na 759 900 korunách, o třídu menší Renault 5 stojí od 679 000 korun a ještě menší Hyundai Inster pak přijde na 599 990 korun.
Základní verze MG má v útrobách 110kW elektromotor v kombinaci s LFP baterkou o využitelné kapacitě 41,9 kWh. Dojezd je podle cyklu WLTP 325 kilometrů, průměrná spotřeba pak na úrovni 15,5 kWh / 100 km.
Následuje verze s baterií, která má využitelných 52,8 kWh. Ta je spojená se 118kW elektromotorem a podle výbavy ujede 416 nebo 405 kilometrů. Spotřeba je mezi 15,3 až 15,5 kWh / 100 km. Cena za větší baterku začíná ve verzi Comfort na 649 990 korunách, lepší výbava Premium stojí 719 990 korun. Nadále u MG platí, že příliš prostoru pro konfiguraci zákazník nemá. Výbavové prvky jsou pevně dané, jejich složení pak najdete v přiloženém boxu.
Výbava MG4 EV Urban
Základní stupeň Comfort (od 599 990 korun) obsahuje automatickou klimatizaci, 12,8palcový multimediální systém s navigací a rádiem se čtyřmi reproduktory, digitální budíky, couvací kameru a zadní parkovací senzory, vyhřívaná přední sedadla a volant, bezklíčkové odemykání a startování, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, upozornění na dopravu při couvání, LED světla, 16palcová litá kola, tepelné čerpadlo, předehřev baterie nebo funkci V2L, která z auta udělá velkou powerbanku.
Výbava Premium (od 719 990 korun) přihazuje 360stupňovou kameru, lepší rádio se šesti reproduktory, online služby včetně vestavěného YouTube nebo Spotify, elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, ambientní podsvícení interiéru, sklopná zrcátka, zatmavená zadní boční okna nebo 17palcová litá kola.
Maximální dobíjecí výkon je u DC stojanu 87 kW: technický ředitel českého MG Robin Babický přitom okamžitě dodává, že ačkoliv se to nezdá moc, auto má velmi plochou nabíjecí křivku. „Ještě při 65 procentech se baterka stále nabíjela 87 kW,“ říká. Jeho slova podporují i časy potřebné k doplnění z 10 na 80 procent. U menší baterie 28 minut, u větší je to 30 minut. AC nabíjení je možné nejvýše 11 kW.
Ke konci roku by se pak měla v nabídce objevit i baterka s částečně pevným elektrolytem, kterou MG nabízí jako jedna z prvních značek na světě. Ta sice nepřinese zvýšení dojezdu, třeba v Číně má stejnou kapacitu jako větší z LFP akumulátorů, nicméně nabídne vyšší bezpečnost i uživatelský komfort: při nabíjení dokáže přijímat energii rychleji, naopak při akceleraci dokáže energii rychleji vydat. Lépe by měla fungovat i v nižších teplotách. Více si o ní můžete přečíst zde.
Oproti původní MG4 budou zájemci o kompaktní elektromobil nově ochuzeni o model s větší baterií (původně až 74,4 kWh) a také sportovní verzi XPower. „Zkrátka proto, že platforma není stavěná pro zástavbu pohonu všech kol,“ vysvětluje produktový specialista MG Antonín Pečenka.
Co téměř určitě budou zákazníci kvitovat, to je kompletně nový interiér, který napravuje možná největší prohřešek původního MG4: nedostatek fyzických tlačítek. Novinka má samostatný ovladač pro nastavování teploty klimatizace i hlasitosti audiosystému. Zároveň má nový multimediální systém s 12,8palcovou dotykovou obrazovkou. Ten komunikuje kompletně česky a umožňuje například sdružit si asistenční systémy do jednoho bloku a ten pak pohodlně vypnout stisknutím jediného tlačítka. Není potřeba vše vypínat zvlášť.
Trochu chybí pádla pod volantem pro nastavování čtyřstupňové rekuperace. Vše lze nechat na adaptivním řízení, jinak je ale nastavení úrovně zpomalování možné jen přes dotykovou obrazovku, případně přes tlačítka s hvězdičkou na volantu (těmto tlačítkům může řidič přiřadit funkci dle svého uvážení). MG4 také zvládá jednopedálové ovládání.
Vnější design se podle zástupců značky ve velkém inspiroval u MG Cyberster: třeba v provedení předního nárazníku, bočních linií kolem blatníků nebo v zadních světlech. Stejný je dokonce design 17palcových kol. Hodně se při navrhování tvarů myslelo na aerodynamiku, což se pak propisuje i do hodnot spotřeby a dojezdu. Auto má zakrytou podlahu nebo aktivní mřížku v předním nárazníku, takže koeficient odporu vzduchu klesl na 0,263. I když má hatchback vyšší stavbu karoserie.
MG4 EV Urban je též prvním sériovým autem značky, které alespoň malinko ovlivnil Jozef Kabaň: postaral se primárně o úpravu vzhledu předních a zadních světel tak, aby právě lépe korespondovaly se sportovním elektromobilem Cyberster.
Krátká testovací jízda naznačila, že auto bude především o komfortním svezení v městském a příměstském provozu. Výborně třeba funguje jednopedálové ovládání, které je nastavené velmi citlivě a auto s ním neposkakuje. Zvyk možná bude trochu chtít páčka převodovky vpravo pod volantem, lepší by mohla být odezva multimediálního systému. Jízdně, snad až kromě hrstky nadšenců, nicméně většina řidičů přechod z pohonu zadních na pohon předních kol nepozná.
MG na auto poskytuje záruku standardně na 7 let nebo 150 tisíc kilometrů. První kusy se u dealerů objeví ve druhé polovině června, vyrábět se bude kompaktní hatchback v Číně. Dodací lhůta je tři měsíce, nicméně české zastoupení je předzásobené skladovými kusy. Značka by letos ráda prodala asi 150 MG4 EV Urban.
