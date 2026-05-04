Vydělávat na elektromobilu jako na spalováku? To nejde, říká VW. Od EU čeká vysoké pokuty

Elektrický optimismus automobilek nadále klesá. Ačkoliv ceny aut do zásuvky postupně padají, parita se spalovacími motory je v nedohlednu. Volkswagen teď navíc připustil, že ani navzdory stále se rozšiřující nabídce elektromobilů se jejich ziskovost v nejbližší době k modelům se spalovacím motorem nepřiblíží.
Vauxhall, britská varianta Opelu, před dvěma lety jako první značka na britském trhu dosáhl cenové parity mezi elektrickou a spalovací verzí SUV Frontera. Vypadalo to, že se konečně začínají naplňovat sliby automobilek o postupně se vyrovnávajících cenách mezi auty s elektrickým a spalovacím motorem. Jenže o dva roky později se situace v podstatě nezměnila.
Elektrickou Fronteru sice ve Velké Británii teď koupíte ve stejné výbavě dokonce o něco levněji než spalovací, jenže pořád je to spíše výjimka než pravidlo. Ačkoliv automobilky stále více chrlí levnější elektromobily, naposledy třeba Volkswagen ID. Polo s cenovkou v přepočtu od 600 tisíc korun, stejných cen jako spalovací sourozenci zatím ve vyšší míře nedosáhly.
A podobné je to i s maržemi, jak teď zopakoval koncern Volkswagen. Na elektromobilech tak německá automobilka, pod jejíž křídla spadá i Škoda Auto, vydělává výrazně méně než na autech se spalovacími motory. „Předpokládáme, že stejných marží dosáhneme s budoucí platformou SSP,“ řekl podle oborového magazínu Automotive News Europe finanční ředitel koncernu VW Arno Antlitz.
Jenomže první auta na platformě SSP přijedou nejdříve na konci tohoto desetiletí, možná až počátkem příští dekády. Dostanou ji mimo jiné elektrický VW Golf a také elektrické kombi Škoda, které se loni představilo jako koncept Vision O. Nová technika nahradí stávající elektrické platformy MEB, MEB Plus i PPE.
Mimochodem právě u platformy MEB Plus, která teď přichází na trh v malých elektromobilech Cupra Raval, VW ID. Polo, VW ID. Cross a Škoda Epiq, se koncernu Volkswagen povedlo zvednout marže. Mohou za ti nižší výrobní náklady, jinak jedna z hlavních překážek vyšší ziskovosti elektroaut.
Pořád jsou ale marže podle Antlitze na úrovni 70 až 80 procent hodnoty u srovnatelných spalovacích aut.
Stejně jako mateřský Volkswagen je na tom s maržemi u elektromobilů i Škoda Auto. Už v případě Elroqu zmiňoval Martin Jahn z představenstva značky, že ziskovost je u elektrického SUV nízká, prakticky na úrovni toho, že je auto alespoň v černých číslech.
Automobilky by tak možná raději investovaly a prodávaly větší množství aut se spalovacími motory (což zahrnuje třeba i hybridy), jenomže proti jsou evropská emisní nařízení. Kdo nesplní předepsané emisní cíle, čeká ho pokuta.
I proto jsou výrobci nuceni tlačit ceny dolů, aby zaujali více zákazníků, což ale samozřejmě snižuje i ziskovost jednotlivých modelů. Objem prodejů je tak potřeba balancovat se zmíněnými pokutami. A nejde o malé částky.
Volkswagen očekává, že emisní předpisy EU nesplní za roky 2025, 2026 ani 2027. Za to předpokládá pokuty ve výši 400 až 500 milionů eur (zhruba 9,8 až 12,2 miliardy korun). „Než se objeví platforma SSP, musíme vyvažovat mezi prodeji elektromobilů a pokutami za nesplnění limitů CO₂,“ říká lakonicky Arno Antlitz. „Musíme prodat více elektromobilů, než jaká je přirozená poptávka,“ dodává finanční ředitel VW.
