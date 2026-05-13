Ruší spánek a blokují dopravu. Italské letovisko čelí invazi pávů, turisté je ale milují

Italské letovisko Punta Marina na pobřeží Jaderského moře čelí invazi pávů, na které si mnozí obyvatelé stěžují kvůli hluku a znečištění ulic. Ptáci s dlouhými duhovými ocasy tam chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří místní ale tvrdí, že více než pávi, kteří jsou v této oblasti přítomni po staletí, je obtěžuje zájem médií.
„Jejich populace se za 30 let výrazně zvětšila, ruší nám spánek, brání dopravě a znečišťují zem trusem, který připomíná zmrzlinu, do které často šlápnete,“ citovala AFP jedenaosmdesátiletého důchodce Marka Manzoliho. Podle něj pávi lezou na auta, která tak poškrábou. Manzoli má obavy, že kvůli tomu k nim přestanou přijíždět turisté, pokud nebudou mít garáž pro své auto.
V Punta Marina se podle DPA usadilo asi 120 volně se pohybujících pávů, kteří se tam nonšalantně prochází po silnicích a prohlíží se v zaparkovaných autech a výlohách obchodů. Zejména během období páření mezi březnem a červnem jejich pronikavé volání způsobuje mnohých obyvatelům bezesné noci.
Pávi u Punta Marina už dlouho žijí v lese za vesnicí, nyní ale začali hledat v obci útočiště před predátory. „Těch mají v lese mnoho, například vlky a lišky. Tady naopak žádné nemají a množí se nekontrolovatelnou rychlostí,“ řekl AFP cukrář Claudio Ianiero, jehož specialitou jsou sušenky ve tvaru pávů, s nimiž obyvatelé žili v harmonii dlouhá léta.
Radnice města Ravenna, pod níž obec Punta Marina spadá, v posledních letech zvažovala různé možnosti, jak populaci pávů kontrolovat. V roce 2022 se je snažila přemístit jinam, což se ale nepodařilo kvůli odporu skupin na ochranu zvířat. Nyní by ale tato iniciativa mohla podle cukráře Ianiera uspět. "Dostáváme nabídky na jejich adopci z celé Itálie," řekl Ianiero.
