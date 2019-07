Další schůzka vládu zachrání, věří Babiš. Jsem menší optimista, reagoval Hamáček

Čtvrteční schůzka v Lánech žádné řešení situace kolem výměny ministra kultury nepřinesla. Oznámil to premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Uvedli, že si pouze vyměnili názory. Věc proto budou znovu probírat příští týden v pátek spolu s ministrem kultury Antonínem Staňkem. Babiš doufá, že tato schůzka stávající vládu zachrání. "Já jsem menší optimista," dodal Hamáček.

Po skončení schůzky před novináře předstoupili pouze Babiš s Hamáčkem. "S panem prezidentem jsme si vyměnili názory. On nás informoval o svém pohledu na resort kultury, ministra kultury Antonína Staňka a pana Michala Šmardu. Definitivně se však k nominaci nevyjádřil," uvedl premiér Babiš. Dodal, že se uskuteční ještě další schůzka 12. července, která má celou situaci posunout dál.

"Z mého pohledu dnešní schůzka žádný výsledek nepřinesla. Jsem samozřejmě připraven jednat dál, ale situace je závažná. Jediný, kdo může za ČSSD rozhodnout, je předsednictvo strany. Jsou dovolené, ale jsem ochoten ho svolat v co nejkratší době," řekl Hamáček.

K jednání předsednictva strany, které podle něj může definitivně rozhodnout o tom, zda ČSSD zůstane ve vládě či nikoliv, dojde pravděpodobně 15. července. Tedy tři dny po příští schůzce s prezidentem, na které si Miloš Zeman předsevzal, že Hamáčka s ministrem Staňkem usmíří.

Od tohoto setkání si slibuje řešení zejména předseda vlády. "Nevnímám to tak, že bychom byli blíže konci vlády. Doufám, že se na této schůzce posuneme k řešení, které vládu zachová," řekl Babiš.

"Já jsem menší optimista," řekl však Hamáček a dodal: "Pozvání od prezidenta se neodmítá. Ale jsem také připraven nabídnout předsednictvu sociální demokracie další postup a já osobně mám o tomto postupu jasno." Na Facebooku poté předseda ČSSD dodal, že je strana připravena podat demisi.

Prezident se ohledně ministra kultury definitivně nevyjádřil. Setrvání Antonína Staňka na postu ministra kultury nepřipouštím. Nominant bude ten, se kterým sociální demokracie souhlasí a ne naopak. A na rozdíl od jiných ctíme dokumenty, které jsme podepsali. Jsme připraveni podat demisi. Jelikož je toto ale tak zásadní věc pro ČSSD, musí o tom rozhodnout předsednictvo strany. Tedy tak, jak je to běžné u demokratické strany. Ale jedno je jasné. Bude to o tom, jestli padne vláda nebo ne. A jak jsem řekl po schůzce v Lánech, já velký optimista opravdu nejsem. Zveřejnil(a) Jan Hamáček dne 04. July 2019

Rychetský: Prezident nemůže zvažovat pro a proti

Jediným možným řešením je podle Hamáčka, aby na postu ministra kultury seděl nominand, na kterém se shodla ČSSD, a ne ten, kterého chce sociální demokracie odvolat. "Pan prezident se pohybuje z mého pohledu mimo ústavu," dodal Hamáček.

Podobně se vyjádřil i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro Respekt. Uvedl, že pokud předseda vlády navrhne odvolat ministra, česká ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání či zvažování pro a proti. Hlava státu má podle něj povinnost takovému návrhu vyhovět, a to bez zbytečného odkladu.

Sám prezident se ke schůzce v Lánech vyjádřil pouze prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka na sociálních sítích. "Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako protikorupční, by neměl být odvoláván ministr za to, že odhalil korupci ve svém rezortu. Prezident republiky zastává názor, že ve vládě, která se označuje jako vláda odborníků, by neměl být ministrem ten, kdo nezná problematiku svého rezortu," uvedl Ovčáček na Facebooku.

Jak by vypadala vláda bez ČSSD?

Řeč přišla také na to, jak by se hnutí ANO zachovalo v případě, že by ČSSD skutečně v polovině července vládu opustila. "Kdyby se to stalo, což si nepřeji a ani nepředpokládám, určitě bych se šel do sněmovny zeptat jednotlivých stran, jestli by akceptovaly rekonstrukci vlády a zdali bychom získali jejich podporu," uvedl premiér a upřesnil, že hnutí ANO si nepřeje předčasné volby.

Nechtěl však komentovat, jak by taková obnovená vláda měla vypadat. Znovu také odmítl možnost, že by na prezidenta kvůli neodvolání Staňka z funkce podal kompetenční žalobu, jak žádali sociální demokraté.

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka reagoval na plytký výsledek schůzky v Lánech zatím opatrně: "Jediný orgán, který může rozhodnout o konci našeho vládního angažmá, je předsednictvo. A to se sejde co nejdříve," řekl pro Aktuálně.cz .

Otevřenější byl šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. "Vůbec nikam se to neposunulo. Mám jasno, a řeknu to, až se sejdeme jako předsednictvo," prohlásil pro Hospodářské noviny. Za celou situaci podle něj může především Staněk. "Jeho chování je naprosto nepřijatelné. Dostal jasný povel od předsedy, že má odstoupit, tak má zahodit pero, vyklidit kancelář a odejít z ministerstva. A ne tam dál šaškovat a hrát si na ministra. Kdyby odešel, tak to musí řešit premiér i prezident úplně jinak, než když si tam nadále hraje na ministra. Ten člověk je naprosto neloajální vůči straně," uvedl Pavlík.

Ministr Staněk oznámil rezignaci 15. května s tím, že ji podává k poslednímu květnu. Prezident ale tuto rezignaci nepřijal. Zároveň zatím nevyhověl žádosti premiéra, který mu 31. května navrhl, aby místo Staňka jmenoval jiného nominanda ČSSD, a to Michala Šmardu.

Začátek konce

Dramatické dění ohledně výměny ministra kultury započalo letos 18. dubna, kdy ministr kultury Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zároveň podal na Fajta dvě trestní oznámení. "Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem," oznámil Staněk nečekaně na tiskové konferenci. Oba ředitelé se proti jeho slovům ohradili a tvrdili, že nemá pravdu.

Ještě v lednu na dotaz Aktuálně.cz, zda se chystá odvolat Fajta, ministr odvětil, že jsou to spiklenecké teorie, kterým se on i Fajt zasmáli. Kritici ministra poukazovali na to, že poslal provést audit do Národní galerie pouhé čtyři dny před odvoláním jejího ředitele. Na Fajtovo odvolání vzápětí reagovali odborníci a označili ho za zdrcující. "Způsob odvolání je projevem arogance moci," prohlásil například ředitel pražského Centra současného umění Dox Leoš Válka.

Fajta se navíc zastali předcházející ministři kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a Ilja Šmíd (v první Babišově vládě nestraník za ANO). Shodně tvrdili, že předcházející audity nikdy nezjistily vážnější pochybení Fajta.

Ozvali se také zaměstnanci olomouckého muzea, kteří vydali prohlášení, ve kterém Staňka vyzvali, aby jim vysvětlil důvody odvolání Soukupa. Jeho původní argumenty označili za nekonkrétní a zavádějící. Na obhajobu obou ředitelů navíc vznikla petice "Nekulturní ministr", na níž rychle rostl počet hlasů.

Na tuto situaci reagoval 28. dubna první místopředseda ČSSD Roman Onderka, který v České televizi řekl, že "podle posledních dnů chování pana ministra" by osobně "velice vážně zvažoval" Staňkův odchod z kabinetu. "Způsob, jakým to bylo uděláno, to načasování, nesvědčí o profesionalitě. V případě, že si své kroky neodůvodní, je namístě, aby sociální demokracie zvažovala výměnu v rámci tohoto resortu," uvedl Onderka.

Předseda ČSSD Hamáček i šéf ANO a premiér Babiš se setkali se zástupci petice proti Staňkovi. Hamáček poté 3. května oznámil, že ho situace v resortu kultury netěší, ale odvolání ministra nechystá. O šest dní později nařídilo vedení ČSSD Staňkovi, aby situaci v kultuře zklidnil. "Uložili jsme panu ministrovi, aby do konce května připravil transparentní výběrová řízení na obě uvolněné funkce, a zároveň jsme mu uložili, aby zklidnil situaci v resortu kultury a aktivně vyjednával se všemi aktéry," řekl Hamáček.

Dne 15. května Hamáček sdělil, že mu Staněk oznámil své rozhodnutí rezignovat k poslednímu květnu. "Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za jeho práci. Za současné vyostřené situace však resort potřebuje uklidnit a nový impulz," uvedl šéf ČSSD. Tehdy věřil, že se věc vyřeší do konce května, protože přece není možné, aby ministr úřad vedl, když projeví vůli ho nevést, jak sám Hamáček řekl.

Ve skutečnosti Staněk takovou "vůli" neprojevil a prohlašoval, že k oznámení o rezignaci byl dotlačen. "Nevyhrála pravda a spravedlnost. Sám od sebe bych neodešel, vyhověl jsem přání předsedy Jana Hamáčka," nechal se slyšet hned druhý den.

Nicméně 20. května předal svou rezignaci Babišovi, který ji o několik hodin později doručil prezidentovi. Ten reagoval oznámením, že se vyjádří další týden. V tento den se ozvala také protikorupční organizace Transparency International ČR, podle které mohla Národní galerie obcházet zákon, a proto organizace požádala ministerstvo kultury o kontrolu smluv.

Prezident Zeman dával od začátku najevo, že s odchodem Staňka nebude spěchat. Už 23. května při setkání s Hamáčkem řekl, že se chce nejdříve sejít s ministrem. Když se s ním 28. května sešel, napsal Babišovi dopis, ve kterém oznámil, že Staňka zatím neodvolá, a navrhl, aby politici počkali na výsledky prošetření trestních oznámení, která Staněk podal ohledně dění v Národní galerii i olomouckém muzeu.

Poslední květnový den se Babiš setkal s Michalem Šmardou, kterého ČSSD navrhla za ministra místo Staňka. Zároveň odeslal na Pražský hrad návrh na Staňkovo odvolání a jeho nahrazení Šmardou. Prezident zareagoval tak, že se chce nejdříve se Šmardou sejít. Dlouho to ale neudělal, takže nervozita ve vedení sociální demokracie stoupla. V pátek 21. června se v ČSSD dokonce hlasovalo o tom, zda strana neodejde z vlády - návrh ale podpořilo jen 10 ze 41 členů předsednictva. To se však usneslo, že chce, aby Babiš se Zemanem vyřešili situaci ohledně kultury do konce června.

Premiér a prezident ale i v dalších dnech dávali najevo, že s výměnou Šmardy za Staňka nespěchají, Zeman se sice 23. června se Šmardou sešel, ale naznačil mu, že Staňka odvolávat nechce. Rozladění sociální demokraté se tak sešli 26. června s tím, že budou trvat na tom, aby se spor vyřešil do konce měsíce. Jinak pohrozili odchodem z vlády. Tím ale jen popudili Zemana, který v nejobsáhlejším sdělení k celé věci na televizi Barrandov mimo jiné řekl, že se nenechá nijak vydírat ultimáty a že bude chtít Staňka a Hamáčka usmířit.

Hamáček však vzkázal, že místo usmiřování trvá na odvolání Staňka a zmínil v krajním případě i možnost kompetenční žaloby na prezidenta. Nakonec se vydal 27. června Zemana přesvědčovat na Vysočinu, ale dosáhl jen toho, že Zeman souhlasil se schůzkou za přítomnosti Babiše. Ta se měla původně uskutečnit 2. července, ale kvůli účasti Babiše na jednání evropských politiků byla přesunuta na čtvrteční poledne 4. července.