Vidlák prosí příznivce o peníze. A rozhoduje o osudu Maláčové, Zaorálka i Kobzy

Daniel Sterzik, známý jako Vidlák, sice nadále píše své blogy, teď se však mění v důležitou politickou figuru. Má už jen poslední hodiny na rozhodnutí, jestli za jím vedenou koalici Stačilo! bude ve volbách kandidovat vedení SOCDEM - tedy exministři Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek -, a zároveň zda přibere na kandidátku i poslance za SPD Jiřího Kobzu. Kromě toho Vidlák naléhavě shání peníze.

Když Daniel Sterzik glosoval v tomto týdnu dění na politické scéně, dal na sociálních sítích jasně najevo, jak úspěšně "likviduje" jednoho sociálního demokrata za druhým. Konkrétně sdílel obrázek, na kterém škrtá jména nyní už členů SOCDEM, počínaje kupříkladu někdejším senátorem Jiřím Dienstbierem až po hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Zmínění politici postupně opouštějí partaj, protože jsou proti tomu, aby SOCDEM šla s koalicí Stačilo! společně do říjnových sněmovních voleb. Celostátní lídryní kandidátky Stačilo! je šéfka komunistů Kateřina Konečná, jeho předsedou Stačilo! byl zvolen Daniel Sterzik alias bloger Vidlák.

Právě Sterzik se v těchto hodinách rozhoduje, jestli předsedkyni SOCDEM Maláčovou a prvního místopředsedu strany Zaorálka na kandidátku Stačilo! zařadí. Oba dotyční o to stojí. Vidlák váhá, přičemž jedno až tři procenta, které má SOCDEM v předvolebních průzkumech, nutně potřebuje k získání poslaneckých křesel.

"Ve čtvrtek vydáme krátké prohlášení, ve kterém oznámíme, zda někteří členové SOCDEM budou na kandidátce Stačilo!. V pondělí 21. července potom uspořádáme tiskovou konferenci, kde už oznámíme kompletní kandidátky. Tlačí náš čas, protože do 29. července musejí být kandidátky oznámeny. A my to chceme udělat s určitým předstihem," řekl ve středu Aktuálně.cz Roman Roun. Ten je lídrem kandidátky Stačilo! v Pardubickém kraji, zároveň je i mluvčím KSČM a v těchto týdnech vystupuje také za Stačilo!

Aktuálně.cz se snažilo spojit i se samotným Sterzikem, avšak bezvýsledně.

"Na pana Sterzika je toho mnoho, protože žádostí o rozhovory a kontakty je velmi mnoho, a do toho se účastní naplno kampaně i rozhodování ve Stačilo!," vysvětlil Roun.

Sterzik je lídrem kandidátky koalice v Jihomoravském kraji, v těchto dnech ale především vyjednává o složení celé kandidátky. V tomto má podstatně silnější slovo než šéfka KSČM Konečná.

"Paní předsedkyně má možnost říct svůj názor na účast zástupců SOCDEM na kandidátce Stačilo!, stejně jako předsedové České strany národně sociální a Svobodní demokraté - Sdružení nezávislých, kteří jsou součástí koalice. Ale rozhodnutí přijme předsednictvo Stačilo!," upřesnil mluvčí Roun.

Členem předsednictva je vedle Sterzika alias Vidláka například europoslanec Ondřej Dostál, první místopředseda Stačilo!.

O Sterzikově klíčové roli svědčí i slova senátora a předsedy Přísahy Roberta Šlachty, kterého šéf Stačilo! chtěl získat na kandidátku. Přes sociální sítě ho vyzval, aby za Stačilo! kandidoval.

"Obracíme se na Vás jménem hnutí Stačilo! s naléhavou výzvou v souvislosti s nadcházejícími volbami," napsal minulý týden Vidlák a argumentoval tím, že roztříštěnost opozičních sil v nadcházejících volbách může vést k propadnutí hlasů a oslabení vlivu na směřování země.

Šlachta ve středu pro Aktuálně.cz přiznal, že jej tato výzva překvapila. "Divil jsem se i tomu, že se objevila veřejně na sociálních sítích, aniž by se někdo předtím obrátil na mě osobně. Hned jsem volal Kateřině Konečné, se kterou máme korektní vztah, ta mi však řekla, že se musím obrátit na Dana Sterzika, že to jde mimo ni," řekl Šlachta s dovětkem, že se Sterzikem nekomunikuje, a proto ho ani nekontaktoval. "Já jsem úplně jinde než on. Například mám spoustu výhrad k Evropské unii, ale jsem absolutně proti tomu, abychom vystupovali z EU či z NATO, což on by si přál. Vzhledem k zahraniční politice Stačilo! vylučuji, že bych kandidoval s nimi," uvedl Šlachta.

Chci vystoupení z EU a NATO, trvá na svém Vidlák

Právě téma možného vystoupení z EU a NATO je klíčovým bodem sváru mezi Vidlákem a Maláčovou se Zaorálkem. Konkrétně jde o to, jestli ve volebním programu Stačilo! bude zakotvený i slib voličům, že zvolení poslanci budou prosazovat referendum o vystoupení z těchto mezinárodních institucí, jež jsou podle jejich zastánců naprosto zásadní pro bezpečnost a prosperitu České republiky.

Zaorálek při páteční demonstraci části sociálních demokratů, kteří jsou proti spolupráci se Stačilo!, tvrdil, že je už téměř hotová dohoda, kde by slib takového referenda nebyl, nicméně Stačilo! na tomto trvá. Zatím naposledy to potvrdil mluvčí Roun. "Nic se na tom nezměnilo," podotkl.

Samotný Vidlák ve vysílání České televize na začátku července jasně avizoval: "Já osobně chci vystoupit z EU a NATO. O obranu bychom se postarali prostřednictvím spolupráce se zeměmi ve středoevropském prostoru, v této chvíli především posilováním vztahů se státy V4 (vedle Česka ještě Maďarsko, Polsko a Slovensko - pozn. red.), kterou bychom však rádi rozšířili o další země na Balkáně. Například takové Rakousko je neutrální, není v NATO a na obranu vydává zhruba jedno procento HDP."

K prosazení případného referenda je zapotřebí mít ve sněmovně velmi silné zastoupení, přičemž Vidlák nyní bojuje hlavně o to, aby v dolní komoře vůbec nějaká křesla získal. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že v některých průzkumech je Stačilo! těsně nad hranicí volitelnosti, podle jiných i pod klíčovým pětiprocentním prahem. I proto Vidlák oslovuje nejen Maláčovou, Zaorálka a Šlachtu, ale například i končícího poslance SPD Jiřího Kobzu, který se rozkmotřil s šéfem hnutí Tomiem Okamurou. Na pondělní tiskové konferenci Stačilo! lze proto očekávat posílení kandidátky koalice o další jména. Zároveň koalice oznámí velkou předvolební šňůru, která má začít v polovině srpna.

Mezitím Vidlák na sociálních sítích naléhá na své příznivce, aby se co nejvíce sjednotili proti současné vládě Petra Fialy. Přitom jim například tvrdí, že pokud Stačilo! neuspěje, stane se terčem pronásledování ze strany nyní vládnoucích politiků či armády.

"Za tři měsíce buď ukončíme tuto vládu, nebo ona ukončí nás. Buď ukončíme 'Grýndýl', nebo on ukončí nás. Ukončíme zbrojní šílenství, nebo ono ukončí nás," varuje Vidlák voliče a zároveň je prosí o peníze. "Přátelé, pokud mě chcete podpořit v mém vidláckém úsilí, prosím pošlete dar Institutu českého venkova," odkazuje na svou organizaci.

Stačilo! svou předvolební kampaň financuje především z půjčky 30 milionů korun, kterou si vzala KSČM.