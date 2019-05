Za mě je věc jasná, trvá na svém Hamáček. ČSSD hodlá navrhnout Staňkova nástupce

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček trvá na tom, že sociální demokracie navrhne po rezignaci ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) nového kandidáta na uvolněné ministerské křeslo. Hamáček věří, že situaci na ministerstvu kultury vyřeší do konce května.

"Z mého pohledu je věc jasná, ministr Staněk rezignoval a je na ČSSD navrhnout jeho nástupce," napsal v úterý Hamáček. "Já budu s panem prezidentem mluvit ve čtvrtek a jsem připraven ho informovat o svém návrhu řešení a věřím, že do konce května bude věc vyřešena," řekl později novinářům v Karlovarském kraji.

Na dotaz, co by se stalo, pokud by prezident Staňkovu demisi nepřijal, Hamáček řekl, že pokud ministr projeví vůli dál úřad nevést, tak ho není možné k tomu nutit. "Samozřejmě, čistě technicky, je možný postup odvoláním ministra, což je věc, která je upravena ústavou a tam je to úplně jasné. Ale věřím, že se dohodneme na řešení," dodal Hamáček.

Zopakoval, že jméno Staňkova nástupce zatím sdělovat nebude, ale kandidáta má. Měl by to podle něj být politik. "Potřebuji ministra, který je schopen se vyjadřovat ke všem aspektům politiky, nejen ke svému resortu," řekl Hamáček.

Zeman v pondělí premiéra informoval o tom, že má naplánované schůzky s oběma politiky sociální demokracie. "Je pravda, že demise je taková neobvyklá, protože v demisi vlastně pan ministr píše o tom, že nekončí z vlastní vůle, ale že končí vlastně na základě požadavku pana předsedy ČSSD Hamáčka," uvedl Babiš po jednání s prezidentem.

Staněk předal ministerskému předsedovi rezignaci formulovanou minulý týden v pondělí. Ministr kultury by měl odejít z vlády k 31. květnu. Kritika se na něho snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie v Praze Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Prezident se už minulý týden odmítl ke Staňkově demisi vyjádřit, dokud se s ním v úterý 28. května nesejde.

Záznam koncertu Sbohem, pane ministře