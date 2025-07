Po výkonu raději spánek než mobil. Stovky českých studentů podstupují vojenský výcvik

Příležitost otestovat si svou fyzičku a psychickou odolnost, ale i detox od mobilů a sociálních sítí - tak hodnotí účastníci přínos dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. U dělostřeleckého pluku v Jincích na Příbramsku se do něj zapojilo 68 mladých lidí, z toho 15 dívek. V celém Česku nastoupilo k intenzivnímu letnímu vojenskému výcviku přes 700 studentů na osmi posádkách.

V Jincích bylo účastníků původně o deset víc, část z nich ale kurz předčasně ukončila. Ne každý totiž vojenský dril a úkoly od velitelů zvládne. Středoškoláci, kteří úspěšně dokončí cvičení, složí slavnostní přísahu a armáda jim vyplatí odměnu 40 498 Kč před zdaněním.

"Asi to není úplně pro každého, je to psychicky a fyzicky náročné. Ale o tom je armáda," řekla ve středu novinářům 20letá Victoria Palacková, která druhý týden absolvuje cvičení u jineckých dělostřelců. "Kondičku celkem mám, to problém není, kliky a sedy lehy také zvládám. Sedů lehů dám do minuty 43," dodala útlá dívka, která stejně jako ostatní po celý den neodložila více než tři kilogramy vážící útočnou pušku.

Ani časné vstávání, které je u armády obvyklé, jí nedělá problém. Z vesnice u Sedlčan, kde bydlí, dojížděla na taneční konzervatoř. Musela tak vstávat ráno kolem páté a vracela se až večer. Po prázdninách by měla nastoupit na bezpečnostně strategická studia na Masarykově univerzitě v Brně, svou budoucnost tak vidí nejspíš u armády. "Zajímám se o bezpečnostní složky státu a chci se touto cestou vydat. Je to pro mě dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet," řekla Palacková ke své účasti na cvičení.

Ocenila i detox od digitálního světa, který na mladé lidi jinak útočí ze všech stran. "Na mobil máme čas až v osobním volnu od deseti večer do pěti do rána, a to člověk raději upřednostní spánek," podotkla.

Podobně to vidí i 18letý Adam Bodnár z Cerhovic na Berounsku, kterého po prázdninách čeká poslední ročník střední školy. "Já bych u sebe telefon ani mít nechtěl, člověk je zahlcený spoustou informací a maká," uvedl. I jeho účast v ozbrojených složkách láká. O účasti na vojenském cvičení pro středoškoláky nemusel dlouho přemýšlet, jelikož má v armádě oba rodiče. Dokonce oba sloužili v Jincích, kde se i seznámili.

Povinný výcvik se neplánuje

Vojenský výcvik pro středoškoláky se koná 7. července do 1. srpna. Zahrnuje základy vojenské taktiky, střelbu z ručních zbraní, hod granátem, pořadovou, topografickou a ženijní přípravu, kurz první pomoci a tělesnou přípravu, včetně ranních rozcviček a polních přesunů. Podle velitele jineckého cvičení Michala Čunáta jsou kladeny stejné požadavky na chlapce i dívky.

"Samozřejmě počítáme s tím, že studentky jsou na tom většinou fyzicky trochu hůř," uvedl Čunát. Neplatí to ale podle něj absolutně, najdou se i studentky zdatnější než chlapci.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která ve středu na jineckou posádku zavítala, podotkla, že cvičení je dobrovolné. Připomněla, že se jí novináři často ptají na obnovení povinné vojenské služby. "A já říkám ne. Jsem toho názoru, že bychom měli jako ministerstvo obrany udělat všechno a vyzkoušet všechny metody pro to, abychom lidi nějakým způsobem získali dobrovolně," míní Černochová. Loni při pilotním ročníku podle ní dokončilo výcvik 110 lidí a 30 procent má zájem zůstat v armádě, ať už jako profesionální vojáci nebo v aktivních zálohách.

Výcvik zabezpečují také jednotky v Náměšti nad Oslavou, ve Strakonicích, v Táboře, Chrudimi či Přáslavicích. Absolventi získají status vojáka v záloze. Intenzivní výcvik je stejně náročný jako základní vojenský kurz, který absolvují rekruti nastupující do armády ve Vyškově. Po dokončení střední školy tak mají absolventi dobrovolného vojenského cvičení usnadněnou cestu do armády nebo do jejích aktivních záloh.