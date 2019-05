Babiš navrhne Šmardovo jmenování ministrem. Hodil byste se na jiný resort, řekl mu

Jednání ohledně ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD pokračuje už od brzkého pátečního rána, kdy se premiér Andrej Babiš setkal s možným nástupcem Staňka, a to místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou. Nicméně rozhodující bude stanovisko prezidenta Miloše Zemana, zda přijme návrh Babiše na odvolání Staňka a jmenování Šmardy.

Možná nový ministr kultury Michal Šmarda se sice po ranní schůzce s premiérem Andrejem Babišem usmíval, ale zatím není vůbec jisté, že se skutečně ministrem stane. Výhrady k jeho jmenování má nejen premiér, ale především prezident Zeman.

"Myslím, že ten rozhovor byl věcný a rychlý, vypadá to na dobrý začátek spolupráce," řekl optimisticky Šmarda po skončení jednání s Babišem. Připustil však, že premiér má k jeho nominaci na post ministra kultury výhrady. "Zopakoval mi, že bych byl vhodnější na ministerstvo pro místní rozvoj než ministerstvo kultury," přiznal Šmarda.

Babiš se však podle svých slov nechce dostat do sporu se sociální demokracií, která by v krajním případě mohla opustit jeho vládu, což sdělil i Šmardovi. Jeho návrh na jmenování ministrem kultury tak doručí prezidentovi během pátku.

Babišovi se na Šmardovi nelíbí to, že se dosud kultuře nijak moc nevěnoval. Navíc dal v minulosti několikrát najevo, že patří k velkým kritikům Babiše i vládnutí ČSSD s jeho hnutím ANO.

Teď se snaží Šmarda, který je zároveň místopředsedou ČSSD, svá dřívější ostrá slova mírnit a být co nejvstřícnější. "Vysvětlovali jsme si mou dřívější kritiku. Zopakoval jsem mu, že před rokem by bylo strategičtější pro sociální demokracii, kdyby se rozhodla pro opozici, nicméně to rozhodnutí padlo. A dohody se musí dodržovat. Myslím, že tento názor byl panu premiérovi sympatický," řekl Šmarda.

Šmarda: V kultuře se relativně vyznám, Babiš mě důkladně lustruje