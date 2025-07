Vláda ANO s SPD je realistická, připustil Pavel. Zmínil ale i bezpečnostní rizika

Vláda složená z hnutí ANO a SPD je jednou z variant, se kterými je třeba počítat. I to v obsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz připouští prezident Petr Pavel. Současně ale říká, že je do voleb ještě pořád relativně daleko a že to hlavní se odehraje až těsně před nimi. Zopakoval také, že během vzniku příští vlády bude přihlížet k našim bezpečnostním a zahraničněpolitickým zájmům.

"Realistická varianta to samozřejmě je." Tak reaguje Petr Pavel v rozhovoru pro Aktuálně.cz na otázku, zda po volbách může vzniknout vláda složená z hnutí ANO a SPD. Taky si podle něj ale musíme říct, že to tak vypadá nyní - tedy na základě současných průzkumů. A připomíná, že se mnoho voličů rozhoduje až v posledních týdnech, možná i dnech. "Situace se proto může do voleb ještě výrazně změnit," míní prezident České republiky.

Podle Pavla lze totiž očekávat, že se to hlavní - pokud jde o kampaň - odehraje v posledních čtyřech týdnech před volbami. "Jakmile voliči rozdají karty a bude jasno, které strany budou mít šanci sestavit vládu, začne se rýsovat i koaliční potenciál těch stran, které uspějí. Pak bude mít smysl vést konzultace se všemi relevantními hráči," uvažuje Petr Pavel v rozhovoru, jehož první část zveřejní Aktuálně.cz již v pondělí.

Proto dle svých slov nyní nechce přispívat k jakýmkoli spekulacím, pokud jde o podobu a složení příští vlády. "Protože možností a kombinací, které mohou nastat, může být opravdu hodně. Ale samozřejmě budu brát v úvahu, dle mého názoru převažující zájem obyvatel Česka: žít v zemi, která je stabilní a bezpečná." Což podle něj znamená podporovat naše členství v Evropské unii a v NATO.

Kromě možnosti, že součástí příští vládní architektury bude nějaká forma spolupráce hnutí ANO Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury, jsme s prezidentem hovořili také o variantě, která spočívá v tom, že se předseda nejsilnější strany v zemi bude chtít domlouvat s komunisty - pokud tedy uspějí -, kteří jdou do voleb schovaní v rámci hnutí Stačilo!. Ostatně KSČM podpořila menšinovou vládu ANO a ČSSD už po volbách v roce 2017.

Prezident Pavel projekt Kateřiny Konečné označuje za nečitelný. "Není to jednoznačně subjekt, ve kterém by dominantní roli hrála KSČM," uvedl. Podle něj jde o slepenec různých prvků, které vytvořily tak trochu pseudokoalici. Petr Pavel pak dodává, že kdokoli, kdo by chtěl zpochybňovat naše ukotvení v NATO nebo v EU, tak je pro něj bezpečnostním rizikem pro tuto zemi.

"A to by samozřejmě bylo součástí mých debat s tím, kdo bude pověřen sestavením vlády - aby takové skutečnosti zohlednil při svých návrzích," má jasno necelých 90 dnů před volbami prezident. V rozhovoru jsme se ho ptali mimo jiné také na to, co ho v úřadě nejvíc překvapilo, jak hodnotí vztahy mezi opozicí a koalicí nebo jakou zkušenost si doposud odnesl ze svých cest do regionů.

Kromě toho jsme se ho zeptali také na to, jak se rozhodne, pokud jde o případnou obhajobu mandátu, kudy vede cesta z rozdělené společnosti a zda vůbec věří, že lze nějak efektivně zvrátil trend, jehož součástí je posilování podpory protestních, populistických, nebo dokonce extremistických politických stran a hnutí. Rozhovor, který vyjde na webu Aktuálně.cz příští týden, bude rozdělen do dvou částí.