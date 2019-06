Žaloba na prezidenta je ve hře, ale ultimátum bych Zemanovi nedal, říká Hamáček

Předseda ČSSD Jan Hamáček prožívá další hektický den, kdy musí řešit napjatou situaci ve vlastním poslaneckém klubu. Spolustraníkům začíná vadit, že si ČSSD zatím nedokázala prosadit jmenování kandidáta Michala Šmardy na post ministra kultury. Prezident Miloš Zeman s ním otálí a premiér Andrej Babiš ohledně něj nijak netlačí. "Pro nás je zásadní, aby oba do 30. června řekli, jak budou v tomto postupovat," sdělil novinářům ve středu odpoledne Hamáček.

Jaká je nyní situace ohledně prosazování Michala Šmardy na místo ministra kultury? Vyhoví prezident vašemu návrhu a bude ho jmenovat?

Dnes jsem hovořil s panem prezidentem i panem premiérem. A jakkoliv většinou tyto hovory nekomentuji, tak chci říci, že pan prezident nedal žádné kategorické stanovisko, jak se objevilo v médiích. Že by snad odmítl odvolat pana ministra Staňka. Je připraven o té věci dál jednat. Pan premiér je připraven jednat, takže je to na nějaké další jednání.

Kdy jste si s prezidentem volal?

Bylo to přibližně v deset hodin a dvacet minut. A řekli jsme si, že se potkáme co nejdříve.

Kdy proběhne další jednání?

Jsem připraven se s panem prezidentem sejít víceméně okamžitě, bude to záležet na jeho časových okolnostech. To samé mi potvrdil pan premiér. Z našeho pohledu chceme vyřešit celou situaci jednáním, ideálně co nejrychleji. Jsem připraven jet na Vysočinu za panem prezidentem de facto okamžitě.

Takže ještě do konce června - tedy do termínu, který si dalo předsednictvo ČSSD jako hranici, dokdy musí být celá věc vyřešena, jinak hrozí odchod ČSSD z vlády?

Ano, chceme to vyřešit do 30. června.

A pokud jde o vládu, nadále ji budete podporovat?

Budeme hlasovat proti vyjádření nedůvěry vládě.

Co by ale následovalo, pokud by prezident Michala Šmardu ministrem kultury nejmenoval?

Klíčové je, aby všichni dodržovali ústavu. To platí i pro prezidenta. Sociální demokracie se pohybuje v rámci ústavy a očekávám, že se tam bude pohybovat i pan prezident. Všichni víme, jaké jsou komentáře k ústavě v tomto konkrétním případu.

Pokud přesto prezident pana Šmardu jmenovat nebude, řekl jste premiérovi, aby v takovém případě podal na prezidenta kompetenční žalobu?

Hovořili jsme o všech možných východiscích situace a hovořili jsme i o kompetenční žalobě. Rádi bychom ale zabránili takovým sporům. Chceme to vyřešit jednáním.

A je ochoten premiér takovou žalobu podat?

To se zeptejte pana premiéra. My jsme žádné závěry nestanovili, kompetenční žaloba by byla na řadě až v případě nedohody.

V médiích se objevila informace, že v případě nedohody chcete, aby premiér podal v pondělí kompetenční žalobu na prezidenta.

To není pravda. Já vůbec nevím, kde se to vzalo. Takto to není.

ČTK to sdělil poslanec vašeho klubu Ondřej Veselý.

Ondra Veselý to trošku posunul, takto to opravdu není. Závěr našeho klubu byl, že budeme jednat a že s premiérem budeme diskutovat i o případné žalobě.

Takže žádné podání v pondělí nechcete?

Není to o tom, že bychom se usnesli, že bychom to v pondělí museli poslat. Takové ultimátum bych panu prezidentovi nedal, chci s ním jednat.

Bavili jste se na klubu o tom, že by vaši ministři případně podali rezignace?

Ten institut demise pěti ministrů je součástí koaliční smlouvy s hnutím ANO. To znamená, že jsme hovořili o různých možnostech.

Včetně této?

Ano. Mluvili jsme o tom, že tato možnost v koaliční smlouvě je.

Byl tento bod dnes na stole?

Ne.

Jestliže ale prezident ani nepřislíbil, že by pana Šmardu jmenoval, vypadá to, že tomuto řešení není moc nakloněn.

Pan prezident chce o této věci ještě jednat. A já jsem k tomu připraven. Jinak já mám zatím informace jen po telefonu, důležité je jednat osobně.

A kdy to bude?

Dostaneme termín.

Ale jak chcete tuto situaci vyřešit, když jste si v ČSSD dali termín do 30. června? To byste musel jednat s prezidentem opravdu velmi brzy. A ještě by vám musel přislíbit, že pana Šmardu jmenuje.

Nám jde o to, abychom do 30. června znali řešení, abychom věděli, jak chce pan prezident postupovat. Kdybychom to do tohoto data nevěděli, potom svoláme předsednictvo a budeme mluvit o tom, co dál.

Vy byste potom navrhl podání žaloby na prezidenta nebo odchod z vlády?

Na toto máme čas. Politika je o jednání. A my jednat budeme.

Podle informací ze zákulisí navrhovali někteří poslanci na jednání klubu, aby ČSSD vládu opustila. Kolik jich bylo?

My jsme na klubu o ničem nehlasovali. Samotnou debatu nechci přibližovat, ale výsledek je takový, jak vám ho říkám.

Zajímá nás, jaká je nespokojenost v klubu.

Rozumím vám, že vás to zajímá, ale důležitý je opravdu výsledek, na kterém jsme se shodli.