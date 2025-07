Souboj miliardářů v Tatře dusí i armádu. Vozy kupuje přes prostředníka a hlavně dráž

Vlastnická krize, v níž se kvůli sporům Michala Strnada a Denisy Materové dlouhodobě zmítá tradiční kopřivnický výrobce náklaďáků Tatra Trucks, začala bolavě ovlivňovat českou armádu. Ministerstvo obrany posílá miliardy korun malé pražské firmě s pěti desítkami zaměstnanců, jež jí náklaďáky vyrobené v Kopřivnici přeprodává. Marži, kterou si prostředník za každé auto počítá, prý resort nezná.

Byla to jedna ze zásadních změn, s níž před 15 lety do vedení obrany vstupovala ODS. Její tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra se rozhodl očistit armádní zakázky. Jednou z prvních a zásadních změn mělo být co nejcitelnější vyloučení prostředníků ze všech zakázek - tedy nakupovat pro obranu přímo od výrobců tak, aby se ke kontraktům nepřisály firmy, které si jen naúčtují marže.

Současná Vondrova následovnice Jana Černochová (ODS) ovšem zvolila jinou strategii - jak alespoň ukazuje obří zakázka na stovky náklaďáků Tatra za více než 13 miliard korun. V obchodě podepsaném loni v červenci bez otevřené soutěže, k němuž se později připojilo i Slovensko, totiž jako dodavatel překvapivě nefiguruje kopřivnický výrobce Tatra Trucks, nýbrž pražská firma Tatra Defence Systems (TDS) se 46 zaměstnanci.

Z jakého důvodu k této nelogičnosti došlo? "Jde o výsledek obchodně-strategického rozhodnutí společnosti Tatra Trucks," tvrdí Petr Pešek, mluvčí ministerstva obrany. Odkazuje přitom na dopis z 1. srpna 2023. Tehdy do schránky resortu dorazilo psaní oznamující "změnu dodavatelského řetězce".

V něm dva manažeři dosazení majoritním vlastníkem Czechoslovak Group - miliardářem Michalem Strnadem, který v kopřivnické automobilce drží 65procentní podíl - ministerstvu oznamují, že výhradním dodavatelem vozidel pro českou armádu se s okamžitou platností stává TDS.

"Tato společnost bude vojenská a logistická vozidla nejen dodávat, ale bude rovněž zajišťovat jejich kompletní záruční servis," stojí v dopise, jehož kopii má deník Aktuálně.cz k dispozici.

Strnadovi lidé překročili kompetence, zlobí se akcionář

I když v dopise Strnadovi manažeři tvrdí, že zapojení zprostředkovatelské firmy TDS odráží snahu akcionářů Tatra Trucks "zrychlit a zefektivnit proces dodávek vozidel", Promet Group, jež v kopřivnické automobilce drží 35procentní podíl, má ovšem se zapojením TDS do dodávek problém. Mluví dokonce o tom, že je Strnadova Czechoslovak Group obešla.

"Představenstvo Tatra Trucks učinilo rozhodnutí o změně v dodavatelském řetězci, aniž by o tom informovalo dozorčí radu či valnou hromadu, a překročilo tak podle našeho názoru své kompetence," uvedl pro Aktuálně.cz Pavel Barvík, mluvčí skupiny Promet, jíž šéfuje Denisa Materová.

Podle něj došlo ke změně v dodavatelském řetězci bez vědomí Materové, která na řízení a fungování malé pražské firmy TDS se dvěma jednateli nemá vůbec žádný vliv.

Strnadův konkurent do Tatry stále nevstoupil Přestože už na začátku letošního dubna skupina Promet Group informovala, že polovinu svého 35procentního podílu v automobilce Tatra Trucks prodá zbrojní skupině STV miliardáře Martina Drdy, stále k tomu nedošlo.

"V majetkové struktuře Tatra Trucks nejsme. Náš vstup podléhá řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V současné době probíhají standardní přednotifikační jednání a kontakty s ÚOHS, které slouží k projednání procesních a věcných aspektů navrhované transakce. Jednání týkající se výkonu majetkových práv v Tatra Trucks se tak neúčastníme," sdělil Pavel Beran, ředitel speciálních projektů STV Group.

Andrej Čírtek, mluvčí Strnadovy Czechoslovak Group, nicméně tvrdí, že spolupráce je oboustranně výhodná. "Pro Tatru Trucks přináší a přinese spolupráce s TDS zakázky převyšující jednu miliardu eur," tvrdí.

Co na to ministerstvo? "To nám nepřísluší komentovat"

I přisátí TDS k zakázkám dokazuje, jak napjaté jsou vztahy uvnitř Tatra Trucks a mezi jejími majiteli. Jak už deník Aktuálně.cz informoval, situace vygradovala loni v létě, kdy byla Denisa Materová odvolána z dozorčí rady kopřivnické fabriky a její lidé dnes mají do areálu podniku zákaz vstupu.

A to, že výrobce Tatra Trucks byl v miliardových zakázkách s ministerstvem obrany nahrazen obchodní firmou TDS, v níž nemá Materová žádný podíl, spory s Michalem Strnadem dokresluje snad ještě výmluvněji.

"Interní záležitosti dodavatelů nám nepřísluší komentovat," nechce nicméně Petr Pešek, mluvčí obrany, situaci v Tatře komentovat. A to, proč ministerstvo Jany Černochové na změnu dodavatele vůbec přistoupilo, vysvětluje následovně: "Nejsme oprávněni zkoumat obchodně-strategická rozhodnutí a vnitřní poměry holdingu jakéhokoliv dodavatele nad rámec stanovený zákonem."

Jenže tato vlastnická rozhodnutí armádu jako zákazníka citelně ovlivní. Firma TDS si coby zprostředkovatel k prodeji každého jednoho náklaďáku připočítává marži ve výši několika procent z výrobní ceny. A tu nebude platit nikdo jiný než ministerstvo obrany jako zákazník.

Obrana přiznává: Marži platíme, ale její výši neznáme

"Informace o marži - a to je běžná praxe v každém oboru - podléhají obchodnímu tajemství a nejsou veřejně sdělovány. Můžeme potvrdit, že spolupráce mezi Tatra Trucks a Tatra Defence Systems probíhá za standardních tržních podmínek," nechce Andrej Čírtek prozradit přesnou výši marže, kterou si TDS na finální účtenku připisuje.

A přesnou výši toho, o kolik jsou nyní náklaďáky pro armádu dražší než při přímém nákupu od výrobce, netuší ani samotné ministerstvo obrany. Jak odpověděl mluvčí Pešek, resortu prý tato suma není známa.

Neméně zajímavá je i další věc. Když reportér deníku Aktuálně.cz obranu žádal, aby poskytla údaje, za kolik dřív kupovala náklaďáky rovnou od Tatra Trucks a kolik dnes platí TDS, odmítla. "Jednotkové ceny příslušných vozidel byly v daných smlouvách označeny dodavatelem jakožto obchodní tajemství, případně důvěrné informace, a tudíž není možné je pro účely srovnání poskytnout," uvedl Pešek.

Andrej Čírtek z Czechoslovak Group k tomu přidal: "Nemůžeme komentovat postup ministerstva obrany. Obecně ale podrobnosti o cenách a smluvních podmínkách jsou obchodním tajemstvím, protože zveřejnění těchto informací by mohlo narušit konkurenční prostředí a ovlivnit budoucí obchodní vztahy."



Ceny nabízené nyní TDS prý resort Jany Černochové nechal posoudit znalcem, jenž měl ministerským úředníkům potvrdit, že jsou v pořádku.

Slovensko se k českému obchodu připojilo

Pražská firma TDS ovšem nebude dodávat speciální tatrovky pouze české armádě. K zakázce se připojily i Ozbrojené síly Slovenské republiky. Ty si chtějí dokonce pořídit až 1307 náklaďáků za 17,5 miliardy korun. Jak před několika dny uvedl slovenský Denník N, první stovky vozidel za pět miliard korun si už Bratislava objednala.

"My kupujeme vozidla od toho stejného partnera, kterého má na smlouvě Ministerstvo obrany České republiky," brání se slovenský ministr obrany Robert Kaliňák (SMER) v Denníku N. "Všichni včetně Evropské komise od nás chtějí, abychom dělali společné nákupy, kde je možné dosáhnout významné úspory. Takže jsme takový společný nákup uskutečnili," dodává.

Bývalý slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, který nyní pracuje jako poradce české ministryně Černochové, k tomu prohlásil: "Je mimořádně nestandardní, aby stát kupoval techniku ne přímo od výrobce, ale od zprostředkovatele. Je zřejmé, že zprostředkovatel si navyšuje cenu, a stát tedy kupuje dráž, než kdyby nakupoval přímo od výrobce."

Ministryně mlčí, valná hromada přepisuje program

Deník Aktuálně.cz chtěl vědět, jak celou situaci vnímá česká ministryně obrany Jana Černochová (ODS). A tak ji oslovil s několika dotazy týkajícími se miliardového obchodu s pražskou firmou Tatra Defence Systems. Černochová však ani tentokrát na novinářské otázky nezareagovala.

Nicméně skutečnost, že jde o poměrně velký problém, potvrzuje dění z posledních týdnů. Valná hromada firmy Tatra Trucks svolaná na pátek 18. července totiž musela dodatečně měnit svůj program.

Menšinový vlastník, skupina Promet vedená Denisou Materovou, chce totiž ony miliardové rámcové zakázky s českým a slovenským ministerstvem obrany, z nichž profituje malý pražský zprostředkovatel, veřejně na výroční schůzi projednat. A to i přesto, že původně se o nich vůbec mluvit nemělo.

