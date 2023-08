Rusko chce zatáhnout Bělorusko do války, chystá falešný útok, hlásí ukrajinská SBU

Živě

Rusko plánuje útok na ropnou rafinerii v běloruském městě Mazyr, uvedla ukrajinská tajná služba SBU. Podle ní má jít o falešnou akci, která by svedla vinu právě na Ukrajinu. Stala by se záminkou pro zapojení Běloruska do ruské války. Ruskou agresi na Ukrajině sledujeme v online reportáži.

Shrnutí nejdůležitějších zpráv: Ukrajina při speciální operaci u ruského černomořského přístavu Novorossijsk zasáhla ruskou výsadkovou loď. Použila námořní drony.

Ukrajinská tajná služba SBU obvinila Rusko z chystaného útoku na ropnou rafinerii v běloruském městě Mazyr s úmyslem svalit vinu na ukrajinské jednotky.

Vladimir Putin podepsal zákon zvyšující horní věkovou hranici pro službu v armádě. 15:08 Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který zvyšuje horní věkovou hranici pro povinnou roční službu v ruské armádě z dosavadních 27 na 30 let. Oznámila to ruská média s odvoláním na Kreml. Zákon začne platit od Nového roku. Spodní věková hranice nadále zůstává na 18 letech, přestože ministr obrany Sergej Šojgu v prosinci navrhoval její zvýšení na 21 let. Tento krok také poslanci schválili v prvním čtení, ale ve druhém čtení to odmítli. Dva senátoři proti změně původně protestovali, ale zákon hladce prošel horní komorou parlamentu, jak avizovala její předsedkyně Valentina Matvijenková. 15:07 Ukrajinská tajná služba SBU dnes obvinila Rusko z chystaného útoku na ropnou rafinerii v jihoběloruském městě Mazyr s úmyslem svalit vinu na ukrajinské jednotky. Cílem této operace pod falešnou vlajkou by bylo zatáhnout Minsk, jednoho z nejbližších spojenců Moskvy, do války na Ukrajině, tvrdí na Telegramu SBU. Bělorusko ani Rusko se k tomu nevyjádřili, píše agentura Reuters. "Provokaci v rafinerii mají provést žoldnéři Wagnerovy skupiny předstírající, že jsou 'ukrajinští diverzanti'. Ruská federace hodlá z činu obvinit Ukrajinu," píše SBU s tím, že informace o operaci získala z několika zdrojů a opírá se zejména o svědectví vojáka, kterého ukrajinské jednotky zajaly při protiofenzivě na záporožském úseku fronty.