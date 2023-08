Ukrajinci utahují šrouby kolem Krymu. Po úderech raketami překvapili Rusy výsadkem

Ukrajinská armáda se snaží utahovat smyčku kolem Krymu. Po palbě raketami Storm Shadow a HIMARS na nádraží, letiště, sklady s palivem a mosty se ve čtvrtek speciální komando poprvé od roku 2014 vylodilo na tomto anektovaném poloostrově.

Operaci zveřejnila ukrajinská vojenská rozvědka samozřejmě bez podrobností, které by podobné další akce mohly zmařit. V noci dva čluny s příslušníky speciálních sil - včetně potápěčů - připluly na severozápadní pobřeží okupovaného Krymu. Jejich cílem byly vesnice Majak a Olenivka, které leží poblíž mysu Tarkanchut.

Z místa se v noci ozývaly výbuchy a střelba. Co přesně se stalo, není jasné a ověřené, ale v těchto místech o den dříve ukrajinská raketa zničila systém protivzdušné obrany S-400. Podle webu Ukrajinska Pravda se noční výsadek týkal blíže nespecifikovaných ruských radarů.

Operace ukrajinské rozvědky měla také symbolický význam. Uskutečnila se 24. srpna, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti (v tento den ukrajinský parlament v roce 1991 odhlasoval odchod ze Sovětského svazu). Komando také kromě útoků vyvěsilo na poloostrově ukrajinskou vlajkou. Jde o první potvrzený výsadek ukrajinských ozbrojených sil na Krymu od roku 2014, kdy Rusko poloostrov anektovalo.

"Všichni se v pořádku vrátili," řekl k noční operaci mluvčí rozvědky Andrij Jusov.

Údery na ruskou logistiku

Ukrajinci se snaží pozemní ofenzivou, která začala v červnu, dobýt zpět území k Azovskému moři a odstřihnout Krym od spojení s ruskou a Rusy okupovanou pevninou. Útoky na krymskou infrastrukturu a zásobovací trasy jsou vedeny snahou poloostrov postupně úplně odříznout od veškerého pozemního spojení.

Kerčský most, který propojuje Krym s Ruskem, zatím stojí a podařilo se jej po dopadech ukrajinských raket vždy zprovoznit. Nálety směřují také na Čonharský most, který vede z Krymu do okupované Chersonské oblasti. Nad oběma se ale neustále vznáší hrozba dalšího zásahu, protože jsou v dostřelu raket HIMARS a Storm Shadow.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si tyto zbraně tento týden během návštěvy Dánska pochvaloval. Podle něj mají stoprocentní účinnost a vždy zasáhnou stanovený cíl. Napadání zásobovacích tras způsobuje na ruské straně nedostatek munice na některých místech fronty.

"Ukrajinci provedli několik velmi dobrých úderů na ruskou logistiku a velitelská centra na Krymu. Důsledky se zatím ještě plně neprojevily," citovala televize CNN nejmenovaného představitele americké armády. Ten také uvedl, že význam těchto útoků se ukáže ve chvíli, kdy Ukrajinci výrazně postoupí při pozemní ofenzivě směrem ke Krymu.

Získat zpět Krym

Kromě jiného se Ukrajincům podařilo zkazit léto cestovním kancelářím, které Rusům nabízejí pobyty na Krymu. Kvůli nebezpečí a hrozbě útoků mají místní hotely mnohem horší sezonu než v posledních letech a na krymských plážích je výrazně méně lidí.

Politici i armádní představitelé slibují Ukrajincům, že Krym dobyjí. A že dokud nebude osvobozen, nebude Ukrajina a její teritoriální vody v Černém moři v bezpečí.

"Krymský most není jen logistická trasa. Je to trasa používaná k zásobování války municí a to se děje denně. Pro nás je to terč, který přináší válku, nikoli mír. Musí být neutralizován," řekl nedávno prezident Zelenskyj. Náčelník generálního štábu Valeryj Zalužnyj zase prohlásil, že válka pro Ukrajinu neskončí, dokud nebude Krym osvobozen.

"Získám Krym zpět, jakmile k tomu budu mít možnosti a prostředky. Nikdo mě nezastaví," řekl v rozhovoru pro Washington Post.

Video: Požár skladu s palivem na Krymu