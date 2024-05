"Musíme se probudit." Britští konzervativci míří k volební prohře, válcuje je opozice

Britští konzervativci za sebou mají těžkou noc. Voliči napříč Anglií a Walesem jim ve čtvrtečních místních volbách dali najevo, že jejich politiky už mají dost. Ačkoliv se hlasy stále ještě sčítají, už nyní je jasné, že předvolební odhady se nemýlily. Vládní strana se bojí toho, že podobně špatně pro ni dopadnou blížící se parlamentní volby a že se po nich k moci dostanou opoziční labouristé.

První jasnou prohrou konzervativců byly doplňující volby do Westminsteru v okrese Blackpool South. Strana tam své křeslo držela od roku 2019, nyní ho získala opozice, a to dokonce s náskokem dvaceti procentních bodů.

Je to už páté křeslo konzervativců, které v posledním roce připadlo labouristům. Něco takového je od druhé světové války nevídané, upozorňuje v analýze list The Guardian.

"Nebyl to jen nenápadný vzkaz, nebylo to jen šeptání, byl to výkřik z Blackpoolu - chceme změnu. A Blackpool mluví za celou zemi. Říká, že už toho máme dost," komentoval průběžné výsledky šéf labouristů Keir Starmer.

Konzervativní poslankyně Andrea Jenkynsová a dlouholetá kritička premiéra Rishiho Sunaka předsedu vlády vyzvala, aby naslouchal voličům a změnil kurz. Řekla, že strana se musí "probudit, být konzervativní, jinak prohraje". Další straníci s ní ovšem nesouhlasí a měnit vedení strany tak krátce před volbami označili za bláznovství. Parlamentní volby se uskuteční nejpozději v lednu.

Ztráta muslimských voličů

Celková čísla jsou pro konzervativce ještě horší. V komunálních volbách se hrálo o více než 1000 křesel. Už nyní je jisté, že přišli o skoro 200, zatímco labouristé jich přes 75 získali. A to často v místech, kde mezi sebou soupeřily právě tyto dvě strany.

Dosavadní výsledky naznačují, že konzervativci ztrácejí přibližně polovinu křesel, která se snaží obhájit. "Pravděpodobně se díváme na určitě jeden z nejhorších, ne-li nejhorší výkon konzervativců v komunálních volbách za posledních 40 let," komentoval to politolog John Curtice z univerzity ve Strathclyde.

Stále se ještě čeká na sečtení velkých měst, výsledky za Londýn budou známé až v sobotu. Je ale velmi pravděpodobné, že tam labouristé místo obhájí a britskou metropoli opět povede Sadiq Khan.

Labouristům se podařilo získat velké množství křesel v klíčových místech včetně Hartlepoolu nebo Thurrocku. Strana vyhrála i v premiérově okrsku. "Toto je skutečně historický výsledek v Yorku a severním Yorkshiru. Premiérovi vlastní voliči se podívali na obě strany a vybrali si labouristy," prohlásil mluvčí labouristů.

Kvůli své podpoře Izraele v konfliktu v Pásmu Gazy, kde židovský stát od podzimu bojuje s teroristickým hnutím Hamás, ale začali přicházet o hlasy v místech, kde žije velké množství muslimů.

Chaos vládní strany

Analytici BBC upozorňují, že v místních volbách lidé často volí jinak než v parlamentních. Současné výsledky ale podporují dlouhodobé trendy, které upozorňují na možnou porážku konzervativců v parlamentních volbách.

Vědoma si je toho i vládní strana, která minulý měsíc prosadila sporný protiimigrační zákon ohledně deportace migrantů do Rwandy - podle kritiků ve snaze získat na svou stranu voliče tvrdšími postoji.

Výsledky čtvrtečního hlasování jsou opakem posledních místních voleb z roku 2021, kdy konzervativce vedl premiér Boris Johnson. Tehdy ještě oblíbený politik těžil mimo jiné ze začátku očkovací kampaně proti koronaviru, která mu u voličů dodala důvěru a konzervativcům se tehdy podařilo ještě více oslabit labouristy.

