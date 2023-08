"Při pokládání min se zbláznili." Rusům se chaotická obrana může krutě vymstít

Rozsáhlá minová pole se mohou vymstít i samotným Rusům, kteří je na jihu a východě Ukrajiny původně nalíčili proti svému nepříteli. Nastražené výbušniny jim totiž mohou zamezit případný protiútok, pokud by ukrajinská protiofenziva zamrzla. "Na jihu Ukrajiny jsou teď Rusové do značné míry přišpendleni," uvedl pro americký server Newsweek analytik Mark Voyger.

Dlouhá příprava protiofenzivy, o níž od března letošního roku hovořili jak ukrajinští, tak i západní představitelé, poskytla Kremlu čas na přípravu rozsáhlé obranné linie. Ruské jednotky pokryly v posledních měsících protitankovými i protipěchotními minami a nástražnými dráty zónu o šířce pěti až 16 kilometrů před svými pozicemi, což zatím úspěšně brzdilo ukrajinské síly v postupu.

Brzy ale mohou nastražené miny stejně tak zastavit i své strůjce, domnívají se analytici oslovení deníkem Newsweek. "I kdyby teď Rusové chtěli provést protiútok, nemyslím si, že by to mohli udělat se všemi těmi těžkými opevněními a minovými poli," uvedl Voyger, bývalý poradce tehdejšího velitele americké armády v Evropě, generála Bena Hodgese. "Jejich síly tak skončí na stejných minových polích, která si tak silně a masivně na jihu položily," dodal.

Další problém podle expertů také představuje fakt, že Rusové pokládali miny chaoticky a pravděpodobně ani nevědí, kde přesně se velká část z nich nachází. "Rusové nedělají minové mapy. Ve Spojených státech, kdykoli vytyčujeme minové pole, musí existovat rozsáhlá mapa, kterou dostanou všichni, zejména přátelské jednotky," popsal Erik Kramer, americký veterán z organizace Ukraine Defense Support Group, která cvičí ukrajinské vojáky. "Vždycky tam máte dráhy, abyste se přes miny mohli dostat," dodal.

Kramer také popsal fotografie, které mu z fronty poslali ukrajinští vojáci, s nimiž spolupracoval. "Ukázali mi několik snímků zalesněné oblasti. Řekl bych, že šlo o plochu o rozloze 10 metrů čtverečních. Muselo tam být 10 nebo 15 protipěchotních min jen tak pohozených na zemi, těsně vedle sebe. Dali je i na stromy, některé schovali. Takže člověk zpohodlní a čeká, že už všechny miny viděl, a pak se tam nějaké ukážou. Prostě se z těch min zbláznili," uvedl.

Způsob, jakým ruské síly podél své obranné linie miny kladly, podle něj zapadá do širšího rámce jejich dosavadního vojenského přístupu v jejich invazi na Ukrajinu. Ten je dle jeho slov založený na minimálním využití technologií a velkém počtu obětí. "Lidské životy je ve srovnání s Ukrajinci prostě nezajímají. Mohlo by jim to způsobit nějaké problémy v budoucnu, ale opravdu si myslím, že je jim to jedno," míní.

Jednu z ruských obranných linií ukrajinské síly již překonaly u obce Robotyne v Záporožské oblasti, jejíž dobytí ohlásily v úterý. Díky postupu tam nyní mohou začít operovat za nejhustšími ruskými minovými poli, domnívá se Institut pro studium války. Vytrvalý ukrajinský postup v oblasti Robotyne má podle něj také pravděpodobně za cíl pokořit ruské síly, které věnovaly značné úsilí, zdroje a personál na udržení pozic v této lokalitě.

