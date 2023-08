Prezident Pavel: Rusko se nesmířilo se ztrátou politického vlivu nad naší zemí

Ruská agrese i rostoucí asertivita hrozí nabourat dosud platný mezinárodní řád vystavěný na dohodnutých pravidlech a spolupráci. V projevu k českým velvyslancům na Pražském hradě to v úterý řekl prezident Petr Pavel.

Pavel je hrdý na to, s jakou silou a jednotou se Česko postavilo za napadenou Ukrajinu a poskytlo útočiště uprchlíkům. Zároveň se dokázalo vymanit ze závislosti na ruských energiích, ač se to mohlo zdát nemožné.

Vítězství Ruska ve válce podle Pavla nelze dopustit. Nikdy se podle něj nesmířilo se ztrátou politického vlivu nad Českem. Pavel se v úterý s velvyslanci při každoroční poradě setkal poprvé v úřadu prezidenta.

Podle hlavy státu se obecně oslabuje důvěra v demokracii a její instituce, sílí kybernetické útoky proti základním institucím státu. "Společně také čelíme velice intenzivní vlně dezinformací, které prohlubují nedůvěru a rozleptávají nejen naši společnost zevnitř," řekl Pavel.

Prezident uvedl, že vnímá i dopady války a migrační vlny na mnohé české občany nejen v ekonomické, ale i sociální rovině. "Vnímám i to, jak jsou tyto dopady cíleně a necitlivě zneužívány k šíření extremismu a v některých případech i xenofobie. Tomu se musíme postavit. Sám tomu budu věnovat velkou pozornost," uvedl. Při snaze o zachování světa postaveného na právu a jeho vymáhání nelze rezignovat na boj proti lži, manipulacím a šíření nenávistí, míní.

Součástí všech Pavlových jednání zůstane podpora Ukrajiny, což považuje nejen za solidární a morálně správné, ale také za prozíravé, strategické a klíčové pro zajištění bezpečnosti Česka. Podpora musí zůstat co nejširší, Ukrajina potřebuje humanitární, vojenskou, ekonomickou, politickou i rekonstrukční pomoc, míní. Apeloval také na vytvoření podmínek pro to, aby se Ukrajina po skončení války a splnění potřebných kritérií mohla stát plnohodnotným členem Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Ruské vítězství by podle Pavla stvrdilo nepřijatelné bezpráví na Ukrajině a jejích obyvatelích, zároveň by Rusko povzbudilo k dalším nepřátelským krokům vůči jiným evropským zemím včetně Česka. "Zkušenost už máme a netřeba zvlášť spekulovat o tom, že se Rusko se ztrátou politického vlivu nad naší zemí nikdy nesmířilo. A je také zřejmé, že takový výsledek by inspiroval další země uvažující podobně jako Rusko," podotkl prezident.