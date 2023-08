Prigožin mohl mít na Putina kompro. Připomíná to Hru o trůny, hodnotí Edward Lucas

Zabití šéfa Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina pravděpodobně nařídil sám ruský prezident Vladimir Putin, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz přední světový znalec Ruska Edward Lucas.

Britský novinář, spisovatel a analytik míní, že úder na muže, který před dvěma měsíci zahájil vzpouru a tažení na Moskvu, odhalil slabost současného Putinova režimu. "V jádru ruského mocenského systému je násilí, které ho nyní zcela ovládlo," upozorňuje.

Lucas zároveň spekuluje, že Prigožin mohl mít kompromitující informace na ruského prezidenta a svým bojovníkům patrně předal pokyny, co mají dělat v případě jeho smrti. "Celá situace je přehnaně dramatická a připomíná spíš seriál Hra o trůny než dění ve vyspělé, průmyslové společnosti," hodnotí.

Jak pravděpodobné je, že smrt šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina nařídil prezident Vladimir Putin?

První otázkou je, jestli je skutečně mrtvý. Zdá se to teď téměř jisté, ale dokud nebudeme mít potvrzení od jeho lidí, tak bych byl v takových vyjádřeních opatrný.

Myslím, že jsou i další, kteří by rádi Prigožina zabili, například Ukrajinci, ale nejpravděpodobnější možnost je, že jeho smrt přímo nebo nepřímo nařídil sám Putin.

Co nám pád letadla Jevgenije Prigožina říká o současném ruském režimu?

Ukazuje nám to, že v jádru ruského mocenského systému je násilí, které ho nyní zcela ovládlo. V minulosti jsme viděli vraždy kritických novinářů, jako byla Anna Politkovská. Sledovali jsme zabíjení lidí z bezpečnostních složek, které Putin považuje za zrádce, například Alexandra Litviněnka nebo bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. Pak také úmrtí opozičních politiků, Borise Němcova…

Edward Lucas 61 let Přes 20 let pracoval jako reportér a komentátor v redakci týdeníku Economist.

Expert na Rusko, ruskou zahraniční politiku a špionáž.

Autor bestselleru Nová studená válka: Putinské Rusko a hrozba pro Západ.

Komentuje mezinárodněpolitické události pro přední evropská média a televize.

V roce 2024 se bude ucházet o místo v Dolní sněmovně jako kandidát Liberálních demokratů ve volebním okrsku v centru Londýna. Foto: DVTV

Nyní se ale jedná o neshody, které panovaly přímo v jádru režimu, a nebyly vyřešeny podle ruské ústavy. Když v zemi s ústavním pořádkem zorganizujete vzpouru, skončíte ještě ten den buď mrtvý, nebo za mřížemi. Fakt, že Prigožinovi bylo dva měsíce dovoleno chovat se, jako by se nic nestalo, je známkou mimořádně pružného a temného světa ruské politiky.

Kreml prokázal slabost

Proč tedy podle vás trvalo odstranění Jevgenije Prigožina tak dlouho?

Jak říkají Rusové: nemáme fakta, pouze teorie. Jednou z nich je, že Putin hrál o čas, protože se snažil zjistit, kdo další byl do pokusu o převrat zapojen. Možná proto byl teď generál Sergej Surovikin zbaven jedné ze svých funkcí (Surovikin, zástupce velitele ruských vojsk na Ukrajině, byl odvolán z funkce velitele vzdušných a kosmických sil, pozn. red.).

Možná se snažil vyjasnit nedořešené záležitosti, než se na Prigožina vrhnul. Třeba měl z Prigožina strach a nechtěl, aby zveřejnil kompromitující informace o lidech v čele Ruska, které nasbíral. Nevím ale, proč by se to nestalo teď, protože Prigožinovi lidé jsou stále na svobodě a on jim ty informace jistě předal.

Možná se Kreml snažil nejprve vyjasnit, jak překlenout situaci v Africe a na dalších místech, kde hráli wagnerovci prominentní roli. Nebo byl Putin převratem tak zaskočen, že potřeboval čas, aby se vzpamatoval.

Tak jako tak to ale znovu ukazuje oslabení ruského režimu. Kreml prokázal slabost, že k pokusu o převrat vůbec došlo a že Prigožin nebyl okamžitě potrestán. Dalším příkladem je, že se nyní uchýlili k použití protiletadlové střely na území Ruska proti někomu, kdo je jakýmsi politickým rivalem a zločincem. Celá situace je přehnaně dramatická a připomíná spíš seriál Hra o trůny než dění ve vyspělé, průmyslové společnosti.

Co se teď stane s wagnerovci nasazenými v zahraničí, zejména v Africe?

Prigožin byl pro Putina hrozbou i přínosem. Afrika byl opravdu velký úspěch Ruska, protože se tím země dostala mezi globální mocnosti a měla skutečný geopolitický vliv, o který nebude chtít přijít. Putin se teď nejspíš pokusí najít jinou soukromou vojenskou společnost, která by roli wagnerovců v Africe, Sýrii i jinde mohla převzít. Těch je v Rusku mnoho. V posledních letech v zemi neustále vznikaly další, i když wagnerovci byli ti, kteří se nejvíce soustředili na zahraničí.

A co bude s běžnými vojáky, věrnými Jevgeniji Prigožinovi?

O tom můžeme jen spekulovat. Jsem si téměř jistý, že Prigožin jim nechal nějaký plán, co dělat, když už tu nebude. Je otázkou, jestli ho poslechnou. Někteří z nich si možná myslí, že v Rusku už nemohou zůstat, ale kam by pak šli? Někteří se možná pokusí přejít na druhou stranu nebo pokračovat ve stávající misi. Bez Prigožina a Dmitrije Utkina (velitel wagnerovců a blízký Prigožinův spolupracovník rovněž letěl v havarovaném letounu, pozn. red.) ale skupina nemá jasného nového vůdce. V politice nicméně mocenské vakuum nikdy nevydrží dlouho a wagnerovci jsou velmi schopní, dobře vyzbrojení a mají mnohem větší odhodlání než většina ruských mocenských struktur. Uvidíme.

Putinovi kritici

Jak situaci vnímají běžní Rusové? Před dvěma měsíci Prigožina v Rostově na Donu vítali, nyní kladou květiny před petrohradské sídlo soukromé armády.

V Rusku není popularita příliš trvalá. Lidé fandí tomu, kdo je na vrcholu, a když zmizí, fandí zase někomu novému. Bylo neskutečné sledovat, jak Prigožina lidé v ulicích obsazeného Rostova nadšeně podporovali, když se zdálo, že má navrch.

Kromě toho ale také Prigožin oslovil mnoho lidí, kteří mají pocit, že Rusko je země, kterou vede pár mocných nahoře a je jen pro elity a na obyčejné lidi se zapomíná. Jeho příběh, jak se z chudého chlapce stal boháč, v mnoha Rusech rezonoval způsobem, jakým Putinův příběh už nefunguje. K tomu se připojuje Prigožinova zločinecká kariéra. Mnoho Rusů si ji idealizuje. Podle nich odjel do zahraničí, kde vydělal spoustu peněz a žil dobrodružstvími jako James Bond. Nepřekvapuje mě proto, že po něm Rusové truchlí, ale myslím, že příští týden už na něj zapomenou.

Jakou pozici teď má ministr obrany Sergej Šojgu nebo náčelník generálního štábu ozbrojených sil Valerij Gerasimov, které Prigožin veřejně nevybíravě kritizoval?

Neřekl bych, že jejich pozice teď výrazně posílila. Jedním z důvodů, proč se wagnerovcům tolik dařilo, byl fakt, že Šojgu a Gerasimov jsou zcela nekompetentní. I Surovikina přizvali, protože se vojenské tažení nevedlo.

Ukrajina nepřítele stále oslabuje, i když ne tak jasně, jak někteří doufali. Dál má také obrovský vliv pomoc Západu. V Rusku teď panují velké obavy, jak válka dopadne. Nezmizely jen proto, že se zbavili Prigožina.

Jakou útok na Prigožinův tryskáč vyslal zprávu lidem, kteří by Putina nebo válku jako takovou chtěli dál kritizovat?

Pokud se chystáte zasáhnout, nesmíte minout.

