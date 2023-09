"Jsme v háji." Ukrajinci to nepřiznají, ale čelí obrovskému problému, říká Soukup

"Všichni vám řeknou, že jsou připravení. Já k tomu mám určité výhrady, ale chápu, že neřeknou: podívejte, jsme v háji," komentuje novinář Ondřej Soukup, jak jsou Ukrajinci připraveni na nadcházející zimu. Podle něj si řada lidí uvědomuje, že zemi čeká obrovský problém. "A někteří říkají, že to možná bude ještě horší zima než ta minulá," varuje.

Přestože podle novináře Ondřeje Soukupa Ukrajince pravděpodobně nečeká lehká zima, jejich motivace odolávat už rok a půl dlouhé agresi se podle něj rozhodně nemění. "Samozřejmě, lidi to hrozně unavuje, nicméně ta nálada se nemění v tom smyslu, že by se objevovaly nápady typu: možná se s těmi Rusy pojďme domluvit," popisuje. Co se ale dle jeho slov určitě mění, je podpora ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Ta postupně klesala. Když ale vyhrajete volby s osmdesáti procenty, nemůžete to bez klesání vydržet," vysvětluje Soukup.

A jak vnímá výměnu ministra obrany Oleksije Reznikova, který rezignoval po korupčních skandálech resortu? Novinář oceňuje, že Reznikov byl výborný komunikátor, a dodává, že dlouho zanedbávané korupční prostředí mohl jen těžko změnit. Nový šéf obrany Rustem Umerov tak podle něj přichází s jasným úkolem. "Nastupuje do určité míry jako čistič, jako člověk, který má tady ten Augiášův chlév vymést," předpovídá novinář.

