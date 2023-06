Putin vypadá slabě. Jeho okolí zvažuje dříve nemyslitelné, zní z kremelských kruhů

Živě

Víkendové události v Rusku byly chaotické a bizarní, píše světový tisk. "Putin vládne demonstrací síly. Ruská krize ale odhalila jeho slabé stránky," míní například americký list The Washington Post. Deník The New York Times zase píše o nejasné budoucnosti samotného prezidenta. Dramatické dění v Rusku i agresi na Ukrajině nadále sledujeme v online reportáži.

Ruský parlament oznámil, že brzy představí zákon, který bude regulovat soukromou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu.

Její šéf Jevgenij Prigožin je nyní údajně v Bělorusku. Tamní úřady ale odmítly potvrdit, kdy a jestli vůbec do země dorazil.

Starosta Moskvy oznámil, že ruší protiteroristický režim zavedený kvůli vzpouře. 12:50 Ukrajinská armáda oznámila, že dobyla strategicky důležité město Rivnopil, které leží mezi Doněckem a Mariupolem. 11:41 Německo chce do Litvy natrvalo poslat asi 4000 vojáků, aby posílilo východní křídlo NATO. Dnes to při návštěvě Vilniusu oznámil německý ministr obrany Boris Pistorius. Podmínkou pro to je, aby vznikla potřebná infrastruktura pro ubytování příslušníků bundeswehru a aby měli kde cvičit, píše DPA. 11:40 Americký deník The New York Times také píše, že dojem slabě vypadajícího Vladimira Putina umocnily zprávy o tom, že Prigožinovi bojovníci během vzpoury sestřelili několik armádních vrtulníků a letoun. "Fakt, že Prigožin a jeho jednotky nebyli potrestáni, narušil Putinovu pověst rozhodného vůdce, který netoleruje neloajalitu," hodnotí americký list. Milost pro žoldnéře byla jedna ze součástí dohody, na základě které Prigožin zastavil svoje tažení na Moskvu a stáhl se i z jihoruského Rostova na Donu. 11:27 Americký deník The New York Times v souvislosti s víkendovou vzpourou šéfa ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina hodnotí, že Vladimir Putin začal vypadat slabě, což se mezi ruskými elitami neodpouští. Moskevský novinář Konstantin Remčukov, který má konexe v Kremlu, dokonce uvedl, že Putinovi blízcí uvažují o dříve nemyslitelné variantě: že by se ruského prezidenta mohli snažit přesvědčit, aby příští rok neobhajoval mandát hlavy státu. "V kontextu sobotních událostí Putin definitivně přišel o stůj status garanta bohatství a bezpečnosti ruských elit," píší The New York Times. 10:56 Po víkendových událostech média a ruští blogeři spekulují, co bude s ruským ministrem obrany Sergejem Šojguem. Právě jeho šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin často kritizuje a volá po jeho výměně. V pondělí ministerstvo oznámilo, že Šojgu navštívil ruské vojáky na bojišti na Ukrajině. Ve zprávě však chybí, kdy se tak mělo stát. Jde o neobvyklou zprávu, protože Šojgu na bojiště moc často nejezdí. 10:46 Víkendové události kolem vzpoury vůdce ruské Wagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina jsou vnitřní záležitostí Ruska, řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. "Události z víkendu jsou vnitřní záležitostí Ruska a dalším dokladem velké strategické chyby, které se ruský prezident (Vladimir) Putin dopustil svojí ilegální anexí Krymu a válkou proti Ukrajině," uvedl. 10:43 Ruská tajná služba FSB stále oficiálně vyšetřuje šéfa Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenije Prigožina kvůli podezření z organizování ozbrojené vzpoury, píše ruský list Kommersant s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Uvedl, že pro to, aby FSB přijala jiné rozhodnutí, uplynulo příliš málo času. Později tuto informaci přinesly i tři ruské státní agentury. "Trestní řízení zastaveno nebylo, vyšetřování pokračuje," řekl agentuře Interfax nejmenovaný činitel z ruské generální prokuratury. 10:24 Vážení čtenáři a čtenářky, vítejte u nového online přenosu k dění na Ukrajině. Starší informace naleznete zde. Přenos skončil Ukrajina od začátku protiofenzivy osvobodila 130 čtverečních kilometrů u jižní fronty

