Velmi se obávám, co teď udělají. Jestřáb Bolton varuje před Rusy, září bude kritické

Smrt šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina posílí pozici prezidenta Vladimira Putina uvnitř Ruska, domnívá se bývalý bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton. Za pádem soukromého letounu podle něj stojí sám Putin. "A to ať už se jednalo o bombu v letadle, nebo protiletadlovou palbu," uvedl v rozhovoru pro americkou stanici CNBC.

Osud šéfa žoldnéřů, který v minulosti ostře kritizoval ruské vojenské i politické špičky, Boltona nepřekvapuje. V celé kauze však stále shledává několik klíčových neznámých. "Nemáme třeba jasnou odpověď na to, proč to Putinovi trvalo tak dlouho. Můj odhad je, že měl pochybnosti týkající se vnitřní stability v Rusku. Chtěl se ujistit nebo udělat, co mohl, aby se kvůli preventivnímu atentátu na Prigožina nevzbouřily další složky Wagnerovy skupiny," uvedl pro CNBC Bolton, který v minulosti zastával úřad velvyslance USA při OSN, a který je díky svým názorům považován za takzvaného jestřába, tedy příznivce amerických intervencí ve státech, které razí protiamerickou politiku.

Bývalý diplomat v pondělním rozhovoru rovněž zdůrazňuje, že Wagnerova skupina poskytovala Moskvě nepopiratelnou vojenskou podporu na Blízkém východě, v Africe a v poslední době i na Ukrajině. "Takže proto si myslím, že Putin chce, aby jim tyto schopnosti zůstaly k dispozici," domnívá se. "Bude to ale částečně záviset i na tom, zda zbytky Wagnerovy skupiny budou dodržovat disciplínu," dodal.

Bolton také vyjádřil znepokojení nad pomalým postupem ukrajinské protiofenzivy, od níž Kyjev a jeho spojenci očekávali, že rozhodujícím způsobem zvrátí vývoj na bojišti. Dle jeho slov se nyní jedná o "velmi kritické období". "Upřímně řečeno, z tohoto hlediska se velmi obávám, že teď Kreml využije září, možná začátek října k tomu, aby se pokusil diplomaticky posunout a dosáhnout toho, čeho nedosáhl na bojišti," podotkl. "Takže si myslím, že nás čeká nebezpečná doba," dodal.

Prvního diplomatického úspěchu dosáhla ruská diplomacie již minulý týden na summitu skupiny rozvíjejících se zemí BRICS v jihoafrickém Johannesburgu. Představitelé členských států, mezi něž se řadí Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Jihoafrická republika, se ve čtvrtek shodli na tom, že podporují mírové řešení konfliktu na Ukrajině, a to prostřednictvím dialogu a diplomacie. Agentura Reuters k tomu podotkla, že již v minulosti členové BRICS ruskou agresi na Ukrajině výslovně neodsoudili.

Ruští vyšetřovatelé v neděli oficiálně potvrdili, že při pádu letadla šéf wagnerovců zemřel. Na internetu se kvůli jeho sporům s Putinem nejvíce spekuluje o tom, že letoun byl sestřelen nebo že na jeho palubě explodovala bomba. Mluvčí ruského prezidenta však v pátek odmítl podezření Západu, že Prigožin byl zabit na příkaz z Kremlu.

