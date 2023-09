Ukrajinci pracují na odstrašující zbrani. Západ jim nic podobného dát nechce

Ukrajina se snaží poradit si s omezeními, které na ni klade Západ. Darované řízené střely nemůže používat pro útoky na ruské vnitrozemí, tak si upravuje svoji protilodní střelu. Vyzkoušet si ji úspěšně měla proti oceňovanému ruskému systému protivzdušné obrany S-400, kterým okupanti hlídali nebe nad Krymem.

Ukrajina střelu Neptun, díky které například potopila v Černém moři ruský křižník Moskva, mění na řízenou střelu země-země. Jako svého druhu zkušební střelnice jí 23. srpna úspěšně posloužila baterie protivzdušné obrany S-400 na západě okupovaného Krymu.

Ruské letectvo umístilo baterii na mysu Tarchankut v roce 2016, dva roky po anexi poloostrova. S-400 a k němu připojený radar Podlet K1 dokázaly detekovat a zasáhnout letadla a rakety na vzdálenost zhruba 320 kilometrů, což jim umožnilo kontrolovat celý západ Černého moře až po přístav Oděsa na jihu Ukrajiny.

"Útok na systém S-400 poblíž vesnice Olenivka byl na 100 procent proveden modifikovaným Neptunem," uvedl pro server The War Zone ukrajinský úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity. Jeho tvrzení přišlo jen několik dní poté, co tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov prohlásil, že S-400 zasáhla nová ukrajinská raketa. Danilov však tehdy neupřesnil, o jakou zbraň přesně šlo.

To, že téměř jednu tunu vážící střela Neptun dokáže zasáhnout pozemní cíle, by nemělo podle amerického časopisu Forbes nikoho překvapit. Ukrajinská konstrukční kancelář Luč ji vytvořila podle vzoru ruské střely Ch-35, která je odpovědí na americkou protilodní střelu Harpoon, jež má rovněž režim pro útok na pozemní cíle.

Nízkoletící střela Neptune má aktivní radiolokační navádění. To je pro zasažení lodí díky okolnímu vodnímu prostředí dostačující. Pozemní cíle jsou naopak obklopeny budovami, stromy a nerovným terénem.

Velký technologický skok

Zdroj serveru The War Zone popsal, jak přeměna Neptunu funguje. Ukrajina vyvinula naváděcí systém GPS, který raketu dopraví na předem určené místo. Infračervená naváděcí zařízení poté vyhledá cíl, zaměří jej pomocí předem nahraného obrazu a pak zaútočí. Pokud se záznam nepodobá cíli, střela přeruší svůj útok. Pokud by to byla pravda, byl by to velký vývojový skok, protože tyto střely by nebylo možné rušit elektronickým bojem. Bylo by velmi těžké je odhalit během konečné fáze útoku, protože jejich naváděcí systémy jsou pasivní povahy.

Přestavěný Neptun, vystřelený ze stejného odpalovacího zařízení jako protilodní varianta, má mít dolet asi 400 km a užitečné zatížení asi 350 kilogramů. Server The War Zone ale neměl možnost toto tvrzení ověřit. Pokud by to byla pravda a střela přesně zasahovala cíle, stala by se pro pozemní útok tou s nejdelším doletem a nejničivějšími zásahy, které si sama Ukrajina sestavila.

"Má ale i své nevýhody," řekl The War Zone představitel ukrajinské obrany. Jedním z nich je, že podzvuková střela může být zneškodněna sofistikovanými ruskými systémy protivzdušné obrany. Větší problém ale může být, jak málo jich existuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale po útoku na S-400 ukrajinskému oficiálnímu zpravodajství Ukrinform sdělil, že jeho země "výrazně zvýšila" výrobu protilodních střel Neptun.

Pokud budou chtít Ukrajinci naplnit odstrašující potenciál a zasáhnout ruskou metropoli, tak k dosažení necelých pěti set kilometrů sníží užitečné zatížení a zvýší se objem paliva. "To zvýší dosah a umožní střele zasáhnout Moskvu. Stane se to," dodal pro server The War Zone ukrajinský úředník.

