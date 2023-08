Zmizte z našich vod. Ukrajinci stupňují tlak na Krym, udeřili na klíčové mosty i lodě

Zatímco na frontových liniích se tvrdě bojuje, Ukrajinci se snaží působit nepříteli ztráty hluboko v týlu. Na okupanty útočí v Černém moři i na anektovaném poloostrově Krym.

Ukrajinská armáda v krátkém časovém sledu minulý týden napadla Čonharský most mezi Krymem a okupovanou částí Chersonské oblasti, Kerčský most mezi Krymem a ruskou pevninou. Speciální námořní drony pak zaútočily na dvě ruská plavidla: tanker přepravující pohonné hmoty pro ruskou armádu a také výsadkovou loď třídy 775 Oleněgorskij Gorňak. Na tu udeřily hluboko v ruských vodách v přístavu Novorossijsk.

Vojenský analytik Tomáš Řepa z Univerzity obrany v Brně upozorňuje, že Ukrajinci potřebují více času na úplné zaškrcení ruské logistiky, a proto neustále ostřelují místa, kudy okupantům na frontu proudí posily a munice.

"Kdyby Rusové měli technologii na předcházení útoků námořními drony, tak už ji nasadí. Zjevně ji nemají. Ukrajinci tím dávají najevo, že žádná loď ruské černomořské flotily není v bezpečí, a to ani v ruských přístavech. Má to i psychologický efekt. Zapadá to do scénáře co nejvíce oslabovat a zasahovat logistiku, zásobování. Držet Rusy pod tlakem na více místech," vysvětluje Řepa.

Takzvané námořní nebo vodní drony se pohybují na hladině, nebo těsně pod ní. Ukrajinci používají velmi tiché čluny různé velikostí a tvaru, na jejichž palubě jsou umístěny výbušniny. Jsou většinou vybavené kamerou a ovládané na dálku operátorem. Podle britské stanice BBC ukrajinská armáda použila tento typ dronů od začátku války už dvanáctkrát. Například v květnu zasáhla ruskou výzvědnou loď Ivan Churs ve vzdálenosti skoro 200 kilometrů od ukrajinského pobřeží Černého moře.

"Opusťte naše vody"

Dron, který minulý týden zaútočil na ruský tanker s pohonnými hmotami, nesl 450 kilogramů výbušnin. "Zdá se, že Ukrajinci našli způsob, jak zasáhnout Rusy na nechráněném místě a eliminovat převahu, kterou mají na moři," uvádí ve své analýze britská televize Sky News.

Nedělní úder na Čonharský most ale Ukrajinci vedli britskou raketou Storm Shadow. Poškodili jak silniční, tak železniční spojení, které je pro přesun ruské techniky a vojáků klíčové. Posily a zásoby na frontu přesouvají Rusové přes Kerčský most na Krym a pak právě přes Čonharský na bojiště v Chersonské a Záporožské oblasti Ukrajiny.

Kyjev avizoval, že v těchto útocích bude pokračovat. "Jakékoliv exploze na mostech nebo lodích používaných Ruskem jsou logickými a efektivními kroky. Pokud Rusko chce, aby naše útoky skončily, tak má jedinou možnost. Opustit naše území a naše teritoriální vody. Čím dříve tak učiní, tím lépe pro ně," prohlásil šéf ukrajinské rozvědky SBU Vasyl Maljuk.

Podle Tomáše Řepy ale Ukrajince při jejich protiofenzivě tlačí čas. "Pokud se ruská logistika dostane na hranu možností, nebudou mít Rusové dost munice, aby cílili na místa, kde se Ukrajinci pokoušejí prorazit," hodnotí analytik.

Ukrajinci vždy něčím překvapili

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana Maljarová v pondělí uvedla, že minulý týden Rusové použili na frontě odhadem půl milionu kusů munice. Protiofenziva Kyjeva začala před pěti týdny a po těžkých bojích ukrajinské síly osvobodily několik vesnic.

"Ukrajince velmi brzdí obrovská minová pole. Před začátkem ofenzivy nikdo netušil, že těch min je tolik. Proto se čekalo, že ukrajinský postup bude rychlejší. Ale ukazuje se, že Rusové využili rok na přípravu, rychlý pád jejich pozic, jaký jsme viděli loni na podzim v Charkovské oblasti, se už nebude opakovat. Ukrajinci také závodí s časem. Podzimní deště mohou přijít už v polovině září, a to patrně situaci na frontě může zakonzervovat," soudí Řepa.

Domnívá se ale, že situace se ještě může změnit ve prospěch Ukrajiny. "Ukrajinci od začátku války vždy něčím překvapili, tak možná překvapí znovu nějakým nečekaným manévrem. Otázkou je, jakou roli může hrát případná únava ruských vojáků. Protože rotace na ruské straně není adekvátní a jsou tam dlouho nasazené jednotky, které už utrpěly velké ztráty."

Video: Střílejí nás vlastní muži, popisují na nahrávce ruští vojáci (4. 8. 2023)