Česko je ochotné poslat Ukrajině tanky od Německa, píše list. Berlín ale dál lavíruje

Česko a Slovensko jsou zřejmě ochotny vzdát se ve prospěch Ukrajiny tanků Leopard 2, které mají podle dřívější dohody obdržet z Německa. S odvoláním na své zdroje z diplomatických kruhů to dnes uvedl německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Podle něj krok Prahy a Bratislavy zvyšuje tlak na Berlín, aby na dnešním jednání v Ramsteinu souhlasil s předáním německých obrněnců Kyjevu.

Německo loni darovalo Česku a Slovensku tanky Leopard 2A4 náhradou za to, že tyto země předaly Kyjevu desítky kusů zbrojní techniky ze sovětské éry. O variantě, podle které by Německo ještě letos mohlo dodat na Ukrajinu více tanků Leopard v případě, že by Česko a Slovensko odsouhlasily pozdější příjezd slíbených tanků z Německa, informoval deník již v úterý. Česká ministryně obrany Jana Černochová ve čtvrtek uvedla, že o zpoždění dodávky leopardů do ČR ve prospěch Ukrajiny se nejednalo.