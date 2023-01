Pobaltští ministři o Babišovi: Měl by si zopakovat historii, my bychom Česku pomohli

Litevská a estonská diplomacie reaguje na výrok Andreje Babiše v debatě České televize. Kandidát hnutí ANO prohlásil, že jako prezident by v případě napadení Polska nebo Pobaltí neposlal na pomoc české vojáky. Estonský ministr zahraničí Urmas Reinsalu v Bruselu českým novinářům řekl, že Babišovo tvrzení je "ten nejhorší příklad zasahování domácí politiky do základních otázek bezpečnosti státu".

"Babiš by si měl zopakovat historii a její dopad na Česko, včetně roku 1938 a 1968," reagoval Reinsalu a zdůraznil, že Estonsko by svoje vojáky na pomoc Česku v případě napadení poslalo. Připomněl také, že za vlády Andreje Babiše Praha vyslala svoje vojáky a stíhačky na ostrahu estonského vzdušného prostoru.

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis v reakci na Babišova slova reagoval podobně jako jeho estonský kolega. "Řeknu jen jednu věc: Kdyby česká integrita a svoboda byly ohroženy vnější silou, Litva by stála Česku bok po boku," zdůraznil v Bruselu před zasedáním šéfů unijní diplomacie.

Bývalý premiér po debatě svá slova mírnil a na Twitteru napsal, že vůbec nechtěl odpovídat na hypotetickou otázku o napadení Polska nebo Pobaltí. "Jsem přesvědčený, že se to nestane, a nechci to vůbec připouštět," napsal. "Pokud by došlo reálně k napadení, pochopitelně bych dodržel článek 5," odkazoval se na část Washingtonské smlouvy.

Česko jako člen Severoatlantické aliance je součástí konceptu společné obrany - pokud dojde k útoku na jeden stát NATO, jde o útok na celou alianci. Takzvaný článek 5 symbolizuje dohodu, v rámci které stát musí neprodleně podniknout akci s cílem obnovit a udržet bezpečnost v rámci celého obranného uskupení.

Babišovo vyjádření v České televizi vzbudilo ohlas také v Polsku. Vysílací stanice Polskie Radio 24 označila expremiérova slova za překvapivá. "Chápu, že nemá rád Polsko a Poláky, což mnohokrát veřejně potvrdil slovem i skutkem. Co mu ale udělali Litevci, Lotyši a Estonci?" komentoval výrok zpravodaj Tomáš David Jedruchow.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) Babiše kritizoval slovy, že se radikalizuje. "Je to proruský chaotik, ne diplomat, a jeho poslední výrok, který odsuzuji, tomu odpovídá," reagoval a ujistil, že Česko svým spojeneckým závazkům dostojí. "Kolegové z ostatních zemí mě nekontaktovali. Domnívám se, že partneři to chápou jako součást předvolební kampaně," dodal Lipavský.

Druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém se o Hrad Babiš utká s generálem ve výslužbě Petrem Pavlem se uskuteční v pátek a v sobotu. Favoritem je podle průzkumů právě Pavel, který v nedělní sondáži agentury STEM získal 57,6 procent hlasů.

