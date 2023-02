Nepřítele sleduji jen v zaměřovači. Ukrajinský kulometčík popisuje život na frontě

Jeho volací znak i pseudonym, pod kterým vystupuje na Twitteru, je Šutnik, v ukrajinštině šprýmař, vtipálek. Ukrajinec Serhij Fiščuk v první linii na východě země bojuje už od loňského února. V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, že vojáci na frontě tráví volný čas hlavně spánkem nebo čištěním a údržbou svých zbraní.

Šutnik s Aktuálně.cz komunikoval přímo z bojiště přes Messenger. "Sloužím u těžkého kulometu, to je můj úkol a takové je moje zařazení," říká muž, který vystudoval sociologii na univerzitě v Dnipru.

Svou zemi šel bránit hned poté, co ji ruská vojska napadla ze tří směrů. "První hodiny války znamenaly velký stres. 24. února jsem byl doma a vlastně jsem nevěděl, co bude. S kamarádem jsme hned následující den odjeli k našemu praporu a od jara bojujeme v řadách armády. Někteří z nás jsme byli v ozbrojených silách už dříve, někteří vzali do ruku zbraň až po 24. únoru," vysvětluje.

Výzbroj ukrajinské armády se podle Serhije Fiščuka alias Šutnika postupně lepší jak v kvalitě, tak v kvantitě. "Máme více zbraní a lepších než na začátku. Pomáhá nám technika ze Západu: turecké drony Bayraktar, polské houfnice Krab, české houfnice Dana… Ale potřebovali bychom více zbraní, snížilo by to naše ztráty," apeluje.

Šutnik také hovoří o zákopové válce. Tedy o boji, při kterém se fronta příliš nehýbe a jenž připomíná bitvy první světové války.

"Naše jednotka pracuje s těžkými zbraněmi. S těžkými kulomety, s granátomety, s protitankovými střelami. Většinou jsme vzdáleni tak kilometr od pozic okupantů. Zblízka jsem žádného Rusa ještě neviděl, ale viděl jsem je samozřejmě přes optiku svojí zbraně. V našem úseku fronty je to zákopová, čistě statická válka," popisuje.

Odpovídá i na otázku, jak vypadá jeho typický den na frontě. "Záleží to na situaci a ročním období, naše bojové úkoly se mění. Spánek a oddech jsou často přerušované, protože máme hlídky. K odpočinku využíváme každou chvíli volného času," říká.

Доброго ранку вам та гарного дня) pic.twitter.com/QD39rWpUZA — Шутнік (@Shootnick_14) January 20, 2023

Nynější boje v zimě se podle ukrajinského vojáka značně liší od těch, které se vedou na jaře či v létě. "Není zeleň a opadá listí, všechno je vidět. Abychom byli méně nápadní, snažíme se snížit počet přesunů nebo se vůbec nepřesouvat, pokud k tomu nemáme výslovný rozkaz," přibližuje taktiku a dodává, že v mrazech je všechno horší.

"Zima ovlivňuje průběh války dost negativně, protože se nacházíme bezprostředně v místech, kde se před ní nejde pořádně schovat. Máme víceméně kvalitní zimní oblečení a vybavení, které dostáváme z našich skladů. Když nám něco nevyhovuje, tak si místo toho sami koupíme něco jiného. Zima nás zásadně netrápí, i když jsme tady měli několik případů omrznutí končetin," vypráví Šutnik.

Ukrajinský kulometčík si také pochvaluje, že armáda má na frontě dost jídla, s jehož zásobováním pomáhají dobrovolníci, ale i zahraniční organizace nebo Ukrajinci, kteří žijí v jiných zemích. Vojáci v první linii většinou jedí různé konzervy, maso, zeleninu, šunku nebo rýži.

Jak dlouho válka potrvá, si Serhyj Fiščuk netroufá odhadovat. "Může trvat dalších pět let, možná deset. Myslím si, že máme reálnou šanci všechna okupovaná území osvobodit do začátku příštího roku. Možná že to bude trvat déle, ale nemáme jinou možnost. Na žádné ústupky nepřistoupíme," vzkazuje.

Video: Ukrajinci získali vysílačku ruského vojáka. Nepřítele odposlouchávali několik dní. (18. 1. 2023)