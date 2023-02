Obrovská česká podpora Ukrajině byla překvapením. I pro Putina, říká polský analytik

Válka na Ukrajině trvá už téměř rok. Je neuvěřitelné, že Rusko po té době okupuje tak malou část ukrajinského území, říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz přední polský politolog a expert na mezinárodní politiku Marcin Zaborowski. Poukazuje při tom na většinu predikcí, které původně varovaly, že Ukrajinci proti druhé nejsilnější armádě světa nebudou mít žádnou šanci.

V letech 2010 až 2015 byl Marcin Zaborowski ředitelem Polského institutu mezinárodních vztahů, později působil například jako pedagog na univerzitě v britském Birminghamu. Nyní je šéfem sekce Budoucnost bezpečnosti ve výzkumném centru Globsec.

Sedmapadesátiletý Zaborowski v rozhovoru hovoří o tom, že očekával jednoznačnou polskou podporu Ukrajině, ale překvapila ho míra solidarity Čechů a Slováků. Poláci podle něj vědí, že pokud Ukrajina prohraje, jsou další na řadě.

V posledních měsících často slyšíme a čteme, že Ukrajina a s ní i Evropa si nesmí dovolit v současné válce prohrát. Je to tak?

Pokud Ukrajina prohraje, bude to signál pro všechny agresory, že mohou vést válku bez ohledu na mezinárodní právo a mezinárodní systém. A že agrese bude odměněna a vyplatí se. Co se týká Ruska, tak pokud by na Ukrajině uspělo, budou další na řadě pobaltské státy a Polsko.

Jste v této fázi války optimistický v tom smyslu, že ruská agrese nebude odměněna?

Důvody k určitému optimismu vidím. Uplynul skoro rok od začátku války a nezávislá Ukrajina stále existuje. Rusku se nepodařilo zničit Ukrajinu jako stát. Okupuje zhruba patnáct procent jejího území. Je vlastně pozoruhodné a neuvěřitelné, že tak málo. Vždyť Rusko je druhou nejsilnější armádou světa, má milionovou armádu a podle mnoha predikcí ukrajinská armáda neměla mít proti té ruské žádné šance.

Namísto toho se Ukrajina velmi efektivně brání a roste jako velká síla mezi Západem a Ruskem. Po počátečních ruských úspěších, které nebyly zase tak velké, přišly ztráty. Rusové neudrželi Cherson a rozsáhlá dobytá území. To ukazuje, jak efektivní ukrajinská armáda je.

Myslíte, že ruský prezident Vladimir Putin sází na to, že časem se přece jen Ukrajina a s ní Evropa unaví a že Rusko uspěje, i když to bude trvat dlouho? Uspělo by tím, že by vytrvalo.

Takové naděje asi chová, ale důležité bude, jak dopadne ruská ofenziva, která se očekává během následujících týdnů. Osobně nepředpokládám, že by byla úspěšná. Jak jsem řekl: ukrajinská armáda si počíná efektivně a ukrajinská společnost ukázala velkou odolnost. Ostatně Ukrajina jako stát i funguje. Obchody a úřady jsou otevřené a tak dále. Ukrajina v žádném případě nevypadá jako stát, který je před kolapsem.

Vydrží Evropa jednotná v podpoře Ukrajiny?

Myslí, že Putin vidí, jak se přepočítal v odhadu jednoty Evropy, nebo řekněme jednoty Západu, včetně Spojených států. Přísné kolektivní sankce vůči Rusku drží, nic se nevrátilo ve vztazích s Ruskem ke stylu "bussiness as usual". Samozřejmě existují výjimky jako Maďarsko nebo Rakousko, které jsou proti sankcím, ale většina států je mnohem razantnější a zásadnější, než asi i Ukrajina původně doufala.

Maďarsko je kritické k protiruským sankcím, některé z nich zablokovalo, a odmítá dodávky zbraní Ukrajině. Je pro vás Maďarsko zklamáním?

Vlastně ne. Mnoho let bylo zjevné, že premiér Viktor Orbán je proruský politik. Měl zvláštní vztahy s Vladimirem Putinem a upřímně to, co dělá a jak se chová po ruské invazi, jsem očekával.

Co bych označil za velmi pozitivní překvapení, je reakce České republiky a Slovenska - jak vlád, tak společností. Míra, s jakou se postavily za Ukrajinu. Vždyť Slovensko například jako první poslalo Ukrajině raketový systém S-300, Česká republika jako první dodala Ukrajině tanky a přijala velké množství uprchlíků.

To je pro vás překvapení?

Ano. Čekal jsem, že za Ukrajinou bude stát Polsko nebo pobaltské republiky, ne tolik Česká republika a Slovensko. Řekl bych, že je to dost velké překvapení i pro Vladimira Putina. Pozitivně hodnotím také Německo. Akceptovali po počátečním váhání tvrdé sankce proti Rusku a teď už jsou připraveni poslat tanky.

Jak moc se lidé v Polsku obávají toho, že země sama skončí ve válce s Ruskem? Mířím tím třeba k nedávnému výroku ruského propagandisty Vladimira Solovjova, který v ruské televizi navrhoval shodit jadernou bombu na polsko-ukrajinské pomezí…

Myslím, že většina Poláků vnímá nebezpečí, ale nepanikaří. Lidé si uvědomují, že válka je blízko. Když v listopadu dopadly rakety na polské území a zabily dva lidi - pravděpodobně šlo o ukrajinské rakety, které omylem dopadly do Polska -, tak to byla jasná ukázka toho, že válka je velmi blízko. Ostatně v Polsku je asi milion a půl uprchlíků z Ukrajiny. Takže ano, lidé si uvědomují a vnímají, že Polsko může být další na řadě.

Video: Reportér vedl rozhovor s ukrajinským vojákem, když přiletěly ruské rakety (8. 2. 2023)