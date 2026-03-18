Rusové založili novou tajnou službu. Skončila fiaskem, prozradil je Google překladač

Ruské „supertajné“ Centrum 795 mělo napravit reputaci zpravodajských služeb po sérii jejích neúspěchů. Místo toho se však samo stalo symbolem selhání. Investigace serveru The Insider odhalila jeho strukturu, vedení i operace – a první mise elitní jednotky skončila fiaskem, když agenti při plánování vraždy používali Google Translate, čímž nevědomky poskytli důkazy vyšetřovatelům.
„Pokud mě zde čtou zaměstnanci FSB a GRU (a samozřejmě čtou, a velmi pozorně) – předejte prosím vašemu vedení, tomu největšímu z největších vedení, aby si zítra po obědě nic neplánovali,“ napsal minulý čtvrtek na sociální síť X ruský investigativní novinář Roman Dobrochotov.
„Stejně tyto plány budou muset zrušit, protože je zavolají na schůzku v souvislosti s vycházející publikací v Insideru o jejich pravděpodobně největším selhání za poslední roky,“ konstatoval v příspěvku.
Rusko před časem vytvořilo novou jednotku složenou z elitních agentů tajných služeb, která měla úspěšnými operacemi v zahraničí napravit Moskvě pošramocenou reputaci. V době totální války na Ukrajině tak bylo založeno Centrum 795, jež zahrnuje elitní jednotky GRU a FSB.
Centrum vzniklo jako přísně tajná a zcela autonomní struktura určená pro nejcitlivější úkoly – od vojenských operací na Ukrajině až po politické atentáty a únosy v zahraničí.
Generál s vrbětickou stopou byl „moc slavný“
„Přísně tajné Centrum 795 se ukázalo být o něco méně tajné, než jeho tvůrci doufali,“ píše deník The Insider v investigaci, která vznikla ve spolupráci s německými novinami Der Spiegel. Server totiž identifikoval všechny klíčové vůdce a sponzory centra, stejně jako jeho umístění a hlavní oblasti činnosti.
Jeden z jeho důstojníků byl již zatčen v Kolumbii na základě obvinění z organizování únosu několika Putinových oponentů. Neuspěl, protože použil Google Translate.
Důvodem založení centra bylo podle novinářů hlavně to, že generál Andrej Averjanov, který dříve velel vojenské jednotce 29155, jež se proslavila otravou Sergeje a Julie Skripalových a četnými sabotážními činy včetně výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, se stal „příliš slavným“.
„Stal se hvězdou mezinárodního tisku a desítky jeho zaměstnanců byly odhaleny, navíc se některé operace nepovedly,“ míní The Insider s tím, že právě zmiňovaný Sergej Skripal nezemřel a při dalších akcích byli členové jeho jednotky později odhaleni.
Nové Centrum 795 se tak stalo zcela samostatnou jednotkou, jejíž velitel podléhal přímo náčelníkovi generálního štábu Valeriji Gerasimovovi nebo náměstkovi ministra obrany. Nebylo tedy součástí struktury GRU, ačkoli v něm působilo mnoho zkušených důstojníků GRU, včetně těch z Averjanovova týmu.
Novou jednotku Rusové pro zlepšení svého krytí integrovali do struktur zbrojařského gigantu Kalašnikov. Agenti byli vedeni na výplatních páskách firmy a díky zaměření společnosti vyrábějící zbraně měli postaráno i o střelby. Reportérům se také podařilo odhalit, kde se nachází operační základna Centra 795 – v jenom z moskevských parků udržuje Kalašnikov dvoupatrovou administrativní budovu.
Klíčová mise skončila ve vězení
Večer 23. února tohoto roku nemohl 42letý důstojník Denis Alimov oslavit Den obránce vlasti společně se svými kolegy, protože ho jeho země povolala na klíčovou a přísně tajnou misi do Kolumbie.
Tato speciální operace měla být nejnovějším počinem právě vytvořené ruské jednotky. Denis Alimov byl pověřen jednou z nejprioritnějších aktivit Centra 795: organizováním atentátů a únosů v zahraničí. Jenže skončil v kolumbijské vězení.
Vraždu plánovali přes překladač
Jednotka 795 byla pečlivě navržena tak, aby byla zcela izolována od okolního světa – tedy chráněna především před elektronickou infiltrací, která dříve ohrožovala operace ruských tajných služeb. Její velitelé přijali opatření: šifrované aplikace pro zasílání zpráv, pseudonymy a izolovanou komunikaci. Co však nezohlednili, byla jazyková nekompatibilita jejich vlastních agentů.
Pro provedení operace na Západě potřeboval Alimov místního člověka – někoho, kdo by se dokázal pohybovat po Evropě a neměl by žádné zjevné vazby na ruské tajné služby. Takového agenta našel v Darku Đurovićovi, srbochorvatsky mluvícím muži žijícím ve Spojených státech. Alimov mluvil rusky, Đurović ovšem srbochorvatsky. Ani jeden z nich neovládal jazyk toho druhého na úrovni dostatečné pro operační komunikaci.
Jejich řešení tohoto problému bylo jednoduché a, jak se ukázalo, katastrofální: použili online službu strojového překladu – konkrétně Google Translate – k překladu Đurovićových srbských terénních hlášení do ruštiny pro Alimova a Alimovových ruských operačních pokynů zpět do srbštiny pro Đuroviće.
Samotné zprávy byly přenášeny prostřednictvím šifrovaných aplikací, o kterých se domnívali, že jsou bezpečné. Textové překlady však byly zpracovávány prostřednictvím serverů vlastněných americkou technologickou společností – na které se vztahoval příkaz FBI k dohledu.
„Záznamy ze sledování, jejichž výňatky byly citovány v podáních federálního soudu, místy připomínají absurdní dokument: dva agenti z nejtajnější ruské jednotky pro vraždy plánují vraždu s využitím vlastního překladače, přičemž každý pokyn a zpráva o postupu jsou uloženy jako čitelné protokoly s časovým razítkem na serverech americké společnosti,“ popisuje investigativní text.
Tím se nová jednotka odhalila, stejně jako její první agent. The Insider tak upozorňuje, že tajné období jednotky mělo krátké trvání.
Kolumbijské imigrační úřady tak ve spolupráci s Interpolem Alimova hned 24. února zatkli na letišti. Podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním byla jeho cesta zařízena na poslední chvíli: dokumenty, které vyšetřovatelé prostudovali, ukazují, že se jen den před odletem pokusil v Rusku koupit předplacený telefon.
Kromě obvinění z vraždy a spiknutí za účelem únosu čelí Alimov také obvinění z poskytování materiální podpory teroristické organizaci a spiknutí za účelem financování terorismu. Za každé z nich mu přitom hrozí doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě v Kolumbii a čeká na vydání do Spojených států.
