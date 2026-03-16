Nefunguje internet ani GPS. Nastává v Rusku „digitální gulag“?

Ruský internet se potýká s rozsáhlými výpadky, které podle odborníků souvisejí se zaváděním přísné cenzury a takzvaných „bílých seznamů“ povolených stránek. Obyvatelé Moskvy i dalších měst hlásí nefunkční mobilní sítě i výpadky GPS. Zatímco běžní občané jsou tlačeni do izolace, ruská elita blokace nadále obchází. Situaci popisuje přímo z ruského hlavního města novinář Jiří Just.
V centru Moskvy i v dalších ruských regionech se v poslední době množí problémy s dostupností mobilního internetu i wi-fi připojení. Oficiální místa sice výpadky přiznávají, o jejich příčině však mlčí. Podle expertů je důvodem snaha režimu omezit přístup k informacím za pomoci technologické novinky.
„Spekuluje se o tom, že se mohou zavádět takzvané bílé seznamy povolených stránek, kterých má být zhruba tisíc. Právě to zavádění seznamu stránek, na které mohou Rusové oficiálně klikat, způsobuje tyto problémy,“ vysvětluje novinář a spolupracovník Aktuálně.cz Jiří Just působící v Moskvě.
Život v „digitálním gulagu“
Nové restrikce zásadně mění každodenní život Rusů. Populární komunikační platformy jako WhatsApp, Facebook Messenger nebo Viber jsou v zemi prakticky nedostupné bez použití speciálních nástrojů.
Rodiny i instituce jsou tak nuceny přecházet na jedinou povolenou alternativu Messenger Max. „Pokud chcete komunikovat se svými blízkými, musíte po ‚Maxu‘, protože babička neumí obcházet blokaci. To samé platí pro skupiny ve školce. Jsme nuceni tam přejít všichni,“ popisuje Just.
Kromě komunikačních aplikací selhávají i další technologie, na které byli Rusové zvyklí. Problémy vykazuje především systém GPS, a to podle zkušenosti Justa zejména na telefonech iPhone značky Apple.
Lidé se tak v krizových situacích uchylují k řešením, která připomínají dobu před čtvrt stoletím. „Jako před 25 lety jsme chodili do knihovny na internet, tak teď Rusové chodí stejným způsobem do kaváren nebo veřejných budov, aby se dostali na síť,“ dodává novinář.
Dvojí metr pro elity
Zajímavostí je, že digitální izolace dopadá i na státní instituce. Výpadky mobilního internetu v centru Moskvy ale zasáhly i poslance Státní dumy. Přesto se zdá, že pro ruské úředníky a vysoce postavené představitele platí jiná pravidla.
Ačkoliv jsou sociální sítě typu X (dříve Twitter) oficiálně zablokované, postavy, jako jsou bývalý prezident Dmitrij Medveděv či vyslanec pro mír na Ukrajině Kirill Dmitrijev, je nadále aktivně využívají. Také komunikace s úřady často probíhá přes neoficiální kanály, které mají běžní Rusové zakázané.
Současný stav je podle pozorovatelů součástí širší strategie Kremlu, jak zemi definitivně odstřihnout od západních vlivů. „Není to jen internet, jsou to i represivní zákony a snaha omezit vědecké, diplomatické i sociální kontakty mezi Rusy a Západem. Je to robustní strategie, která se Kremlu začíná dařit,“ uzavírá Just s tím, že režimu je v podstatě jedno, co si o tomto „digitálním gulagu“ myslí běžní občané.
