„Ať je co největší!“ Trump chystá vydání pamětních medailí s vlastní podobiznou

Americký prezident Donald Trump se rozhodl oslavit 250. výročí Spojených států vydáním pamětní zlaté medaile se svojí podobiznou. Minulý týden to schválila tamní Komise výtvarných umění.
Medaile, která má být ražena ze 24karátového zlata, bude zobrazovat Trumpa se zaťatými pěstmi, jak se opírá o stůl. Nad ním bude napsané slovo „Svoboda“ a pod ním heslo „Věříme v Boha“. Na druhé straně medaile má být zobrazen orel, národní symbol Spojených států.
„Navrhuji schválení této medaile v předložené podobě a důrazně doporučuji, abyste ji vyrobili co největší, až do průměru tří palců (7,62 centimetru),“ uvedl v článku pro web BBC místopředseda Komise výtvarných umění USA James McCrery.
Loni v říjnu Donald Trump navrhl vydat rovněž pamětní jednodolarové mince, které by také nesly jeho podobiznu.
Trumpova administrativa mohla přijít s oběma návrhy, jelikož našla mezery ve federálních zákonech, které zakazují, aby byli žijící prezidenti (či jiné žijící osoby) zobrazováni na oběžných platidlech. Žádný zákon ovšem nezakazuje, aby byli žijící prezidenti zobrazeni na pamětních mincích či zlatých medailích, díky čemuž na nich může být vyražen Trumpův portrét.
I když je to tedy legální, je to velmi neobvyklé a odpor k tomuto konceptu ve Spojených státech má kořeny až u George Washingtona. Ten odmítl být zobrazen na penězích, jelikož to je něco, co podle něj dělají pouze monarchové.
Demokratický kongresman Ritchie Torres se snažil vydání pamětních dolarů s Trumpem zabránit. V říjnu minulého roku navrhl zákon nazvaný TRUMP Act, což byl akronym pro The Restrict Ugly Money Portraits Act (Zákon o omezení ošklivých portrétů na penězích), který by žijícím prezidentům zakázal vydávat jakákoliv platidla nebo pamětní mince s jejich vlastní podobiznou. Torresův návrh ovšem nakonec neprošel.
Zlatá medaile a jednodolarové mince nejsou prvními příklady Trumpova úsilí o sebepropagaci. Minulý rok nechal v Bílém domě nainstalovat „prezidentskou alej slávy“ s portréty amerických prezidentů. Pod portréty také pověsil plakety, které ostře kritizují jeho demokratické předchůdce, a naopak na svoji plaketu napsal jen chválu.
Jeho administrativa letos také navrhla Národní portrétní galerii ve Washingtonu, aby část galerie vystavovala několik Trumpových podobizen. Galerie již vystavuje Trumpův oficiální portrét, podle nějž byla navržena zlatá pamětní medaile. Národní portrétní galerie často organizuje výstavy portrétů amerických prezidentů, ale vždy až po skončení jejich mandátu.
Vydávání pamětních mincí či medailí s portréty žijících amerických prezidentů je velmi výjimečné. Stalo se tak dosud pouze jednou v roce 1926, kdy se ke 150. výročí vzniku Spojených států na pamětní půldolarové minci objevil 30. americký prezident Calvin Coolidge. Na minci byl zobrazen spolu s prvním americkým prezidentem Georgem Washingtonem.
